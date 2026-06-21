От фальшивых путевок до агентств-однодневок: 7 уловок мошенников, которые оставят вас без денег и без отпуска

Пока мы мечтаем о море и солнце, мошенники придумывают все новые способы оставить нас и без отпуска, и без денег. Вместе с Аллой Храпуновой, куратором платформы НФ «Мошеловка.рф» объясняем, как не стать жертвой обмана.
Вы гуглите «Анекс тур горячая линия» или «Пегас официальный сайт», переходите по самой верхней ссылке (не глядя на пометку «реклама» или «промо», хотя и ею «левые» сайты помечают не всегда) и попадаете на страницу, которая как две капли воды похожа на настоящую. Только телефон или ссылка там ведут к «липовому» менеджеру, который предлагает суперскидку. Вы переводите деньги за тур, а вместо билетов - тишина.
Как уберечься:
Самое главное - научиться проверять сайты. Мошенники часто регистрируют домены, похожие на оригинал: заменяют буквы в адресе сайта или меняют доменную зону: ставят net или online вместо ru.
Откройте официальную группу туроператора в соцсетях - тот же Яндекс помечает их подлинность синей галочкой права. Ссылки на подлинный сайт есть в описании этих групп.
- Нужно вручную перенабрать адрес сайта по буквам. Мошенники часто подменяют символы: например, ставят русскую «А» или «С» вместо латинских, визуально вы этого не заметите, - объясняет Алла Храпунова. - Самый безопасный способ бронирования - это официальные цифровые платформы: «Яндекс Путешествия», «Островок» и подобные сервисы. Там система защиты работает по принципу трехсторонней сделки, и риск обмана минимален. Не переводите деньги на карту частному лицу - настоящий туроператор никогда этого не предложит.
Вы ищете в интернете дешевые авиабилеты или отель. Переходите на сайт-агрегатор, который выглядит как обычный поисковик туров. Там красивый дизайн, флажки и цены на 30-40% ниже, чем в других местах. Это - липовая витрина. Когда вы вводите данные паспорта и номер банковской карты, то с карты пропадает вся сумма за тур (которого вы не получите), а через некоторое время мошенник попытается снять с этой карты все, что на ней есть.
Как уберечься:
Многие поддельные сайты нацелены не только на получение оплаты, но и на сбор банковских и паспортных данных.
- Перед вводом любых данных важно убедиться в достоверности ресурса, перепроверить акцию на других сайтах и внимательно проверить адрес страницы, - говорит Алла Храпунова.
На почту или в соцсети приходит письмо: «Поздравляем! Вы выиграли!» Обосновать могут чем угодно: от розыгрыша, который якобы проводит отель или туроператор, до «ваш мобильный оператор выбрал вас».
Чтобы получить приз, мошенники просят оплатить налог на доход, полученный в виде выигрыша , курортный сбор или «бронь люкса», сумма 5-15 тысяч руб. После перевода денег «организатор» пропадает.
Как уберечься:
Помните: вы не можете выиграть в том, в чем не участвовали.
- Любые акции проверяйте только на главной странице официального сайта компании. Если там нет упоминания о распродаже или розыгрыше, перед вами обман, - комментирует куратор платформы НФ «Мошеловка.рф». - Если вам на почту пришло письмо с выигрышем круиза или суперскидкой от отеля, первым делом посмотрите на адрес отправителя. Чаще всего мошенники даже не утруждают себя его маскировкой, там будет бессмысленный набор символов, никак не связанный с названием отеля. Нельзя переходить по ссылкам из таких писем - так легко попасть на фишинговый сайт, ворующий данные банковских карт. С помощью такой ссылки мошенники также могут установить на ваш телефон вредоносную программу.
На «Авито», «Юле» или в телеграм-каналах с объявлениями вы находите идеальную квартиру у моря. Собственник говорит, что спрос бешеный, и просит предоплату за сутки-двое, а лучше сразу за неделю. На самом деле фото украдены с реальных сайтов отелей или других ресурсов. После перевода «хозяин» пропадает, объявление удаляется.
Как уберечься:
Общайтесь с продавцом только в официальном чате платформы и не переводите деньги ему напрямую.
- На популярных площадках вроде Avito сейчас работает трехсторонняя сделка: владелец жилья не получит деньги, пока вы не заселитесь и услуга не будет оказана. Это главная гарантия безопасности, - поясняет Алла Храпунова. - Сервис сам предупредит, если арендодатель попытается увести вас в сторонний мессенджер. Просьба внести аванс за сутки - это стандартная практика, сама по себе она не говорит о мошенничестве. И если вы видите, что у арендодателя десятки реальных положительных отзывов за несколько лет, можно в виде исключения пойти на прямой контакт, но в таком случае вы должны понимать, что полностью принимаете риски на себя.
Эта схема бьет по нервам уже в аэропорту или в гостинице. На стойке регистрации выясняется, что билеты на вас не выпущены, а бронь в отеле аннулирована. Оказывается, псевдоагент продал один и тот же тур двум клиентам, а затем исчез.
Как уберечься:
В этом случае проверкой через номер бронирования и звонком в отель, увы, себя не обезопасить.
- Аферисты давно научились присылать реальные номера брони - только оформленные на других людей. Единственный способ не потерять деньги - быть внимательным на этапе выбора тура и его оплаты, а не после, - предупреждает эксперт.
За день до вылета раздается звонок: «Ваш тур будет аннулирован, так как изменился валютный курс. Внесите доплату 15 тыс. руб. на карту, или вылет отменяется». Злоумышленники используют утекшие базы данных туристов.
Как уберечься:
Положите трубку и сами перезвоните в агентство по номеру, указанному в договоре или на официальном сайте, а не по тому, с которого вам только что звонили.
В мессенджере вам попадается аккаунт «турагента-частника», который предлагает эксклюзивные цены. Его профиль усыпан фото счастливых туристов и благодарными отзывами. Главная ловушка - супер-срочное предложение: «Остался последний номер по цене в два раза дешевле рынка, бронь сгорит через час».
Как уберечься:
Пользоваться такими каналами можно только в одном случае - если вы лично знаете продавца и пользовались его услугами раньше.
- Телеграм-каналы и соцсети, где предлагают билеты и туры с сумасшедшими скидками - это сейчас, пожалуй, самый массовый канал обмана. Там создают видимость бурной активности, подделывают переписку, чтобы втереться в доверие. Но скидки 50% от реальной цены - это почти всегда ловушка, - предупреждает наша собеседница. - Ни одна авиакомпания или крупный туроператор сейчас таких скидок не дает.
1. Проверяйте адреса сайтов туроператоров через их официальные каналы в соцсетях. VK и Яндекс помечают официальные каналы синей галочкой.
2. Сверяйте адрес сайта посимвольно.
Мошенники подменяют буквы (русская «С» вместо латинской «C» и т.п.). При малейшем сомнении ищите официальный адрес через проверенную платформу или офлайн-источник.
3. Любую акцию перепроверяйте на официальном сайте.
Увидели суперскидку в рекламе или в соцсетях - зайдите на сайт компании и убедитесь, что предложение действительно существует.
4. Не переводите деньги на счет физического лица
Туроператоры, отели и авиакомпании не принимают оплату на личные карты сотрудников. Такое требование - признак обмана, прекращайте общение.
5. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений.
Игнорируйте рассылки от неизвестных отправителей, даже если выглядит заманчиво - велик риск попасть на фишинговый сайт или установить вредносное ПО.
6. Используйте защищенные платформы-посредники
Яндекс.Путешествия, Островок, Avito (внутренний контур) и другие «замораживают» оплату и переводят ее продавцу только после получения вами услуги. Общайтесь с продавцом только на самой платформе, не переходите в сторонние мессенджеры.
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