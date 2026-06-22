Чем дальше в лес: О чем нужно помнить, чтобы поездка на природу на машине не закончилась штрафом или конфискацией авто

Как говорят водители, не зная броду, не суйся в воду! А лучше не подъезжай к ней ближе чем на 200 метров... Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С обычными правилами все просто и ясно. Не садись за руль пьяным, пристегивай ремень, не превышай скорость… Но есть ряд нарушений, о которых мы порой не задумываемся. И наказание за них бывает в разы строже. А ведь даже шашлыки с друзьями на опушке в лесу могут обернуться эвакуацией машины и штрафами в десятки тысяч рублей. В столице это можно сделать через приложение «Помощник Москвы».

Я бычок подниму…

Наказание за хлам, оставленный после «шашлыков на природе», всего 2 - 5 тысяч рублей. А вот за выброшенный из машины - уже 10 - 15 тысяч! Причем достаточно даже простого окурка - формально он также является мусором.

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

для физлиц: 10 000 - 15 000 руб. При повторном нарушении: 20 000 - 30 000 руб.

для должностных лиц: 20 000 - 100 000 руб.

для юрлиц: 100 000 - 200 000 руб.

Адвокат Игорь Стремоусов:

- Конечно, эти штрафы ввели не ради окурков. А для борьбы со стихийными свалками, когда различный бытовой мусор вывозят самосвалами с разных объектов и сгружают вне положенных зон. Часто - в ближайших лесополосах. Но формально и бычок, и бумажный стаканчик от кофе, выброшенный из окна авто, может стать поводом для подобного наказания.

А у реки, а у реки, а у реки…

Какой же летний отдых без пляжей, загорания и купания? И как тут отказаться от соблазна подъехать поближе к воде. Но если подобраться слишком близко к озеру или речке, можно, опять же, словить штраф. Все дело в водоохранных зонах, где передвижение на транспорте запрещено. А размер этих зон зависит от множества факторов - типа самого водоема, его протяженности и др. Где-то можно припарковаться на расстоянии 50 м, а где-то - минимум за 500 м (см. «Границы зон»).

Границы зон

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

для физлиц: 3000 - 4500 руб.

для должностных лиц: 8000 - 12 000 руб.

для юрлиц: 200 000 - 400 000 руб.

Автоюрист Лев Воропаев:

- Точные карты водоохранных зон можно изучить по данным Росреестра в интернете (например - https://vodoohrannayazona.ru/). Но даже там они отмечены не все. Зато Верховный суд на примере недавних решений постановил - отсутствие четких границ таких зон в публичном доступе не является оправданием возможного нарушения. Так что если есть сомнения, где встать, - вставайте подальше. Метров за 200 минимум.

Деревья, пожары, лесные массивы

Есть особо охраняемые природные территории - заповедники, заказники, национальные парки. Проезд туда строго регламентирован, а для обычных граждан, как правило, запрещен. Регулирует этот момент ст. 8.39 КоАП. Штрафы - кусачие даже дли физлиц. И ладно бы только штрафы - тут можно и машины лишиться. Мера прописана в законе как «конфискация орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования».

Другая ситуация - с обычными лесами. По ним ездить можно. За одним исключением - если в регионе не объявлен Особый противопожарный режим (ОПР). Тогда въезд в лесные массивы - под строгим запретом. Потому что это может трактоваться как нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП).

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

для физлиц: 40 000 - 50 000 руб.

для должностных лиц: 60 000 - 90 000 руб.

для юрлиц: 600 000 - 1 000 000 руб.

Плюс возможная конфискация транспорта для всех категорий.

Адвокат Игорь Стремоусов:

- Прежде чем отправиться в лес, лучше уточнить два момента. Первый - не является ли место, куда вы хотите поехать, национальным заповедником или другой охраняемой зоной. Можно проверить это на профильных сайтах (например - https://карта.оцзк.рф/). Второй - убедиться, что в данный момент в регионе не введен ОПР.

Купание - золото

Мытье машины даже на собственном участке может стать нарушением. Привлечь любителя «намылить машину на даче» можно и за «порчу земель» (ст. 8.6), и за «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований» (ст. 8.2), и за «нарушение правил охраны водных объектов» (ст. 8.13). Список, кстати, неполный. В основном все сводится к ущербу экологии - мол, в процессе мытья в почву и ближайшие водоемы попадают вредные вещества.

Ну и совсем нельзя «купать коня» вблизи водоемов. Здесь действуют те же правила (и те же штрафы), что и за нарушение водоохранной зоны.

Стирать коврики - как автомобильные, так и любые другие, - тоже нельзя. Такие «предприимчивые» автомобилисты, которые привозят из дома ковер, чтобы прополоскать его в реке, встречаются не так уж редко. И они должны запомнить: это деяние классифицируют как «загрязнение водного объекта» (опять-таки ст. 8.13).

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

для физлиц: 1000 - 3000 руб.

для должностных лиц: 5000 - 10 000 руб.

для юрлиц: 10 000 - 20 000 руб.

*В Москве.

Автоюрист Лев Воропаев:

- С мытьем у рек, озер и прочих водоемов - понятно. Так делать нельзя - штраф обеспечен. С личным участком, расположенным подальше от них, все немного сложнее - здесь нужно будет доказать, что вы действительно причинили ущерб экологии.

Коротко о важном Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

От газона - подальше

На дворе - трава, на траве - авто, а трава - газон… Припарковался на таком - считай, «приехал» во всех смыслах. Штраф за парковку на газоне - суров. Зависит от региона, но, например, в Москве для физлиц - 5000 рублей.

Другой вопрос, что не всегда понятно - где газон, а где нет. Им может оказаться и непонятный пустырь в старом дворе на отшибе, где и травы почти не видно. И даже «дикая» территория, куда вы выбрались на пикник.

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ

для физлиц: 5000 руб.

для должностных лиц: 30 000 руб.

для юрлиц: 300 000 руб.

*В Москве.

Автоюрист Лев Воропаев:

Штрафы за парковку на газоне, как и само понятие «газон», регулируется местным законодательством. Скажем, в Москве это - закон «О защите зеленых насаждений», а «газоном» считается «древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения». Хотя это не значит, что если зелени не видно - например, зимой, - то парковаться в этом месте можно. Если не впадать в крайности, в большинстве случаев ясно - где допустимо оставлять машину, где - нет. Но если возникают сомнения - лучше изучить местный закон и посмотреть карту районного планирования. Вдруг окажется, что ваш СНТ примыкает к территории города, и то, что вы считаете полянкой, для местной власти - газон?

В столице это можно сделать через приложение «Помощник Москвы».