«Сын годами сидел на антибиотиках, а сейчас он - вратарь»

Тяжелая болезнь успехам Георгия в спорте не помеха! Фото: Архив семьи Каманиных

Первые месяцы жизни Георгий Каманин не вылезал из больниц. Ему пришлось перенести операцию сразу после рождения - были проблемы с кишечником, которые врачи заметили еще во время беременности мамы на УЗИ.

- Целый месяц сын провел в реанимации. На фоне лечения начались проблемы с печенью. Потребовалась еще одна операция. Вот тогда врачи и удивились, что желчь у сына была густая, как клей, - вспоминает мама Оксана.

Врачи заподозрили муковисцидоз. Только анализ на это заболевание пришел отрицательный. Повторили обследование еще раз: ответ пришел пограничный. В итоге пришлось пересдавать кровь целых пять раз! И когда диагноз муковисцидоза подтвердился, Георгию было уже 10 месяцев.

Болячки следовали одна за другой: пневмонии, выявление синегнойной палочки, проблемы с кишечником. Давали знать себя последствия длительного приема антибиотиков. А терапия не приносила желаемого эффекта.

- Сыну приходилось постоянно делать ингаляции с антибиотиками, пить ферменты, делать дыхательную гимнастику. Вот представьте, час ингаляция утром, вечером - час и днем - минут 10. Это было больше, чем лечение. Это был образ жизни, - признается мама.

А когда Георгию исполнилось 6 лет, в России появился фонд «Круг добра». Он и предоставил ребенку патогенетическую терапию, при которой как бы ремонтируется поломка гена, отвечающего за густоту секрета желез.

- Лечение нужно принимать строго по часам ежедневно. Но и эффект не заставил тебя ждать. Сын окреп, вырос и чувствует себя замечательно, - говорит Оксана.

Испытания закалили характер Георгия. Он увлекся хоккеем. Тренер разглядел в нем способности вратаря, и парень уже не раз принимал участие в турнирах, занимал призовые места. Он ничем не отличается от своих сверстников, ходит в школу и радуется жизни.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в этом году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили уже более 30 тысяч детей со 110 тяжелыми и редкими заболеваниями.