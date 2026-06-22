Димы и Никиты выпали из доверия, а Феди и Сени - снова в тренде: О чем говорит сегодняшняя мода на имена

Настя, Дима, Никита - это имена - рекордсмены по частоте в 1990 - 2000-х. Их слишком много. Фото: Lev Kropotov/Shutterstock/Fotodom

«Димы, Никиты и Насти - это «ред флаг», никогда не вступайте в отношения с обладателями этих имен». Таких постов в соцсетях сейчас множество. И не поймешь сразу: это шутка такая или молодежь всерьез теперь судит других людей исключительно по паспортным данным. «Ред флаг» - это сейчас излюбленный термин зумеров. Означает сигнал тревоги, который должен заставить задуматься: а оно тебе надо? Вроде и симпатичный парень, и одет опрятно, и говорит хорошо, и даже не бедствует. Но Дима. А значит, как все Димы, эгоцентричен и склонен к лени.

Ну бред же! С другой стороны, мало ли людей, которые могут то же самое сказать про Стрельцов или Козерогов.

«КП» пообщалась с разными специалистами, чтобы понять: что стоит за этой магией имен и почему некоторые из них иногда резко теряют в популярности.

ЛЮБИМЕЦ СУДЬБЫ И НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

С языковой точки зрения Дмитрии, Никиты и Анастасии родом из древнегреческого. Дмитрий - «посвященный богине плодородия Деметре» (знатоки уверяют, что это свидетельствует о твердости характера), Никита - «побеждающий», Анастасия - «возвращение к жизни».

С точки зрения цифр тоже «никакого криминала» (цифровой потенциал имени оценивает нумерология).

- Никиты - это любимцы судьбы, им сопутствует удача, они часто занимают руководящие посты, - уверяет таролог, нумеролог и астролог Борис Зак. - Анастасия - настоящая женщина с переменчивым характером, но привлекательная, которая знает, как расположить к себе человека. Дмитрий - это спокойствие и рассудительность, порядок и четкость. Но надо учитывать, что от формы имени может меняться и энергия носителя. К примеру, человек, которого чаще зовут Димой, а не Дмитрием, демонстрирует больше стремления к свободе и скорости в принятии решений. Помимо имени, на человека влияет и множество других факторов - от планет и звезд до родителей и окружения.

Откуда же взялись «красные флажки»?

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ?

- Настя, Дима, Никита - это имена - рекордсмены по частоте в 1990 - 2000-х. Их слишком много. А зумеры бунтуют против всего массового, отсюда и мемы. Главная причина - не магия, а социальный снобизм. Молодежь ленится узнавать личность и цепляется за ярлыки, чтобы упростить фильтрацию. Это тренд эпохи переизбытка информации, а не вина имени, - считает нумеролог, таролог Виктория Крылова.

Действительно, по данным ЗАГСА Москвы, пик популярности имени Никита пришелся на 1998 - 2000, 2002 и 2004 гг. (так что сейчас все эти Никиты как раз выросли и, скорее всего, строят отношения). Димы - на 1989 - 1997 гг. (помните песню «Я люблю тебя, Дима»? Она 1997 года). Насти лидировали в рейтингах популярности имен с 1991-го по 2008-й (кстати, диснеевский мультфильм «Анастасия» вышел в 1997 году).

Психолог-сексолог Александра Миллер объясняет «фильтрацию» зумеров еще и… желанием избежать опасности:

- Имя - это первый «ярлык» который мы получаем, далее он наполняется смыслом через медиа, анекдоты, школьный буллинг и главное - через наш негативный опыт. И если у женщины было пять бывших по имени Дима (просто потому, что чем больше Дим в принципе существует, тем больше вероятность с ними столкнуться), и отношения с ними не сложились, то мозг экономит ресурс и создает нейронную связь «Дима = ненадежность», - объясняет Александра Миллер. - А молодежь сейчас живет в эпоху высоких скоростей и низкого доверия, поэтому цепляется за любую соломинку, чтобы отсеять потенциально опасного партнера на старте.

Насти до поры до времени ничем не выделялись, потом их тоже стало много. Чем больше Насть вокруг - тем больше шансов, что кто-то из них попадет в опалу. Так, постепенно имя стало отсылать к той самой токсичной подружке и манипуляторше, которая есть в знакомых у каждого.

Имя - это первый «ярлык» который мы получаем. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

МЕМНЫЕ ГЕРОИ

И механизм этот работает не только на «редфлаговских» именах. Откуда взялся Иван-дурак? Потому что имя было настолько распространенным, что и в сказках ему приходилось исполнять роль и царевича, и дурачка.

А мем «Галя, у нас отмена»? Потому что опять же имя в какой-то момент было широко распространено (судя по данным открытых источников, Галинами девочек частенько называли в середине ХХ века), так что к нулевым, когда стали везде открываться сетевые супермаркеты, им как раз было примерно лет по 50. И они вполне могли играть роль той самой властной женщины, у которой была чудо-карточка, которая отменяла покупку на кассе. И даже если в реальности эту женщину в магазине у дома звали как-то иначе, в интернете ее уже нарекли Галей, а потом шутка материализовалась в одноименном сериале 2023 - 2024 годов.

Как бы то ни было, по мнению Александры Миллер, навешивание ярлыков - это инфантильная позиция.

- Отказ от имени как «красного флажка» - это и есть взросление, - продолжает эту мысль психолог. - Пока человек говорит: «Все Андреи (Димы, Никиты - не важно) - козлы», он находится в позиции ребенка. Как только он говорит: «Этот Андрей оказался плохим, но следующий может быть другим», - он становится взрослым.

Конкретно Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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