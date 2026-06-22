1941 год, Литва. Местный коллаборационист конвоирует колонну еврейских жителей. Фото: Репродукция ТАСС

Литва чуть ли не больше всех в Евросоюзе возмущается, когда Россия говорит о нацизме как идеологии украинских националистов. Это неудивительно: власти страны уже давно сделали лесных братьев, фашистских пособников в годы Второй мировой, своими героями. И это Киев берет пример с Вильнюса, когда с почестями перезахоранивает бандеровцев, принимавших участие в холокосте.

«ПРОСИЛИ ДЕНЕГ НА ПОГРОМЫ»

О холокосте в Литве «КП» рассказал историк Александр Дюков, член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память».

- Еще весной 1939 года группа литовских «активистов» отправила в немецкий МИД заявку с просьбой дать денег на еврейские погромы, - напоминает Дюков. - В Берлине решили, что это преждевременно, и денег им дали только на поддержание штанов.

Когда Литву присоединили к Советскому Союзу в 1940 году, эти же деятели вступили в созданный при помощи немцев «Фронт литовских активистов» - ФЛА со штаб-квартирой в Берлине.

В марте 1941 года ФЛА издал «Указания по освобождению Литвы». В них говорилось, что делать, когда придут немцы. Там был пункт об организации еврейских погромов.

СОЗДАТЕЛИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

- Первый концлагерь в Литве для евреев был создан не немцами. Его создало 30 июня 1941 года «Временное правительство Литвы». Сохранился даже протокол заседания, - говорит историк. - Непосредственно в подготовке холокоста в Литве, в издании законов, ограничивающих права евреев, это «правительство» принимало прямое участие. В том числе и его глава Амбразявичюс, прах которого в 2012 году привезли в Литву из США и перезахоронили с военными почестями.

- В это правительство входил и отец «отца-основателя» независимой Литвы Ландсбергиса…

- Именно, ответственным за создание концлагерей назначили министерство коммунального хозяйства, а его главой был Ландсбергис-Жямкальнис, отец Витаутаса Ландсбергиса (в конце 80-х лидер движения за выход республики из СССР. - Ред.). В убийствах евреев участвовал так называемый батальон охраны национального труда, впоследствии ставший 2-м литовским полицейским батальоном. Его члены расправлялись с евреями в Литве и Белоруссии. Сохранилась жалоба немецкого комиссара в Слуцке на то, что литовцы вместо того, чтобы по-тихому евреев убивать, делают это на глазах у всех.

Есть исследование о холокосте в Литве немецкого историка Кристофа Дикмана, где в основном все указано. В начале 2000-х даже в Литве издавались исторические сборники, там тоже дана основная канва преступлений. Но в ЕС на эту тему закрывают глаза.

ОТ ДЕДА К ВНУКУ

- Ландсбергиса-Жямкальниса наши в 1945 году завербовали, - утверждает Александр Дюков. - Он из Германии уехал в Австралию, в 50-х вернулся в Литву, ему дали квартиру, дачу, звание городского архитектора в Каунасе.

- Он, должно быть, сдал всю известную ему сбежавшую за границу националистическую верхушку?

- Скорее всего, да. Его сына Витаутаса Ландсбергиса тоже обвиняли в связях с КГБ. Внучок нацистского пособника Габриэлюс Ландсбергис был депутатом Европарламента, отвечал за формирование политики ЕС в отношении России. А потом занял пост министра иностранных дел Литвы, ставшей одной из самых русофобских стран Европы.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Литовские националисты в Каунасе начали еврейские погромы еще до прихода вермахта, 23 июня 1941 года, когда Красная армия покинула Каунас.

Местные грабили, избивали, насиловали и выбрасывали евреев из окон квартир. Только в ходе «Каунасской резни» с 25 июня по 29 октября 1941 года националисты убили более 15 000 евреев, в том числе 3000 женщин и 4000 детей. По данным Международной комиссии по оценке преступлений нацистского оккупационного режима и их пособников в Литве, общее число жертв геноцида составило от 200 до 206 тысяч человек.