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Общество21 июня 2026 22:00

Почему 22 июня 1941 года о нападении Германии стране объявил не Сталин, а нарком Молотов

Вячеслав Никонов: После начала войны Сталин растерялся, его не могли найти
Авторы (2):
Александр ГАМОВ
Любовь МОИСЕЕВА
Историк, первый зам главы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Историк, первый зам главы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Об этом «КП» спросила внука Вячеслава Молотова - историка, первого зама главы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова.

В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ В КРЕМЛЕ

- Вячеслав Алексеевич, где был ваш дед, легендарный нарком иностранных дел СССР Молотов, в первые часы войны?

- 22 июня застало Молотова в Кремле. К нему явился немецкий посол Шуленбург, который и объявил о начале войны… И это притом что Шуленбурга он видел накануне вечером, и тот отрицал все нарушения границы и полеты немецких самолетов над нашей территорией.

- Врал?

- Шуленбург не знал планов Гитлера о дне нападения. Объявляя войну СССР, посол выглядел очень расстроенным. Он же был противником Гитлера, потом его расстреляют в 1944-м как раз за заговор против фюрера...

После этого Молотов пошел в кабинет Сталина, там собралось Политбюро и военное руководство, был отдан приказ о тотальной мобилизации во всей стране, кроме Дальнего Востока, чтобы не спугнуть Японию. После десяти утра Сталин и Молотов остались в кабинете вдвоем. И решили, что именно Молотов объявит народу о начале войны.

ВОЖДЬ БЫЛ В РАСТЕРЯННОСТИ

- Почему именно Молотов, а не сам Сталин?

- Дед объяснял это тем, что Сталин в тот момент пребывал в растерянности и не хотел брать ответственности. Не совсем понимал, что предпринять. К тому же страна привыкла, что важные заявления ранее делал Молотов, а не Сталин. Сталин выступал на съездах, а Молотов 10 лет возглавлял правительство. Хотя накануне войны, в 1940-м, покинул этот пост, стал наркомом иностранных дел, но по инерции взял на себя этот груз - объявить стране о войне.

Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов. 1935 год. До начала Великой Отечественной остается шесть лет.

Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов. 1935 год. До начала Великой Отечественной остается шесть лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

- Кто писал то знаменитое обращение к народу?

- Молотов своей рукой. Оно потом стало хрестоматийным и завершалось словами «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Эти слова он произнес в радиостудии на Центральном телеграфе в 12 часов 15 минут.

- В прямом эфире?

- Конечно. И жизнь страны разделилась на до и после.

НАПАДЕНИЯ ЖДАЛИ, НО ПОЗЖЕ

- Однако за неделю до войны, 14 июня 1941-го, Молотов заявлял: «Только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз». Он объяснял вам, почему руководство СССР не видело подготовку Гитлера к нападению?

- Знаете, у Сталина и Молотова не было никаких иллюзий в отношении Гитлера. Когда говорят, что они не ждали войны, это нелепость, потому что за те 10 лет, что Молотов возглавлял Совнарком, экономика страны выросла на 850 процентов, а оборонное производство - в 70 раз! К войне готовились. «Майн кампф»* читали в оригинале, о планах Гитлера было известно всем. Но когда начнется война - не знал никто. Сталин до конца надеялся ее оттянуть.

- То есть и Сталин, и Молотов были уверены, что Гитлер пока не нападет?

- Да, в тот момент, в 1941-м, не видели признаков подготовки Германии к долгой войне с уходом в зиму. Наша разведка сбилась с ног, пытаясь обнаружить хоть какое-то производство в Германии зимних масел для техники. То же самое с зимним обмундированием. Германия не шила теплую одежду. В Кремле не думали, что Гитлер всерьез рассчитывает на блицкриг - взять Москву до зимы. Все же Советский Союз - большая страна.

- А немцы именно так и рассчитали - войну на три летних месяца...

- Разведка давала очень разные данные о дне нападения. Их было море. В том числе звучало и 22 июня. Это потом стало понятно, кто из разведчиков попал в точку. Сейчас мы знаем, что Гитлер принял решение о дне нападения на Советский Союз только 17 июня. И была, конечно, информационная кампания Геббельса, который убеждал, что Германия не готова к войне, а всякие «утечки» - хитрый трюк, чтобы обмануть англичан. Мы же накануне даже вбросили информацию, что Молотов собирается в Берлин для переговоров. Это был зондаж.

- Это вам сам Молотов рассказывал?

- Естественно. В энциклопедиях этого вы не найдете. Но все документы есть.

В полдень 22 июня 1941-го советские граждане услышали по радио обращение правительства, с которым выступил глава Наркомата иностранных дел Молотов, о вероломном нападении Германии на СССР. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

В полдень 22 июня 1941-го советские граждане услышали по радио обращение правительства, с которым выступил глава Наркомата иностранных дел Молотов, о вероломном нападении Германии на СССР. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

СТАЛИНА НЕ МОГЛИ НАЙТИ ПОЛТОРА ДНЯ

- Но если руководство СССР понимало, что война неизбежна и вопрос только в дате, то почему растерялся Сталин?

- Думаю, любой человек был бы растерян. А что, Александр I был не растерян, когда Наполеон напал на Россию?

- А в чем это выражалось? Трубку курил, вино пил, закрылся от всех?

- Мы уже назвали первое - Сталин не стал сам объявлять о начале войны. Было еще одно проявление надлома. Сталин исчез из Кремля. Его не было полтора дня. Он был на даче, при этом не подходил к телефону. Его не могли найти. Тогда члены Политбюро собрались в кабинете Молотова и решили, что надо ехать к Сталину, предлагать создать Госкомитет обороны по типу Реввоенсовета, чтобы кто-то руководил войной.

- Это Молотов предложил?

- Да, и все члены Политбюро вместе поехали.

- А давайте пофамильно назовем - кто вошел в ГКО?

- Сталин - председатель, Молотов - заместитель, Берия, Маленков и Ворошилов вначале. Потом добавились Микоян, Вознесенский. Этот орган издал за время войны порядка 10 тысяч приказов, из них половина подписана Молотовым.

- Итак, Политбюро приехало на дачу Сталина. Некоторые мемуаристы утверждают - он сначала подумал, что его приехали арестовывать. А вам дед что рассказывал? Как он, кстати, звал Сталина?

- Коба.

- «Коба, что с тобой? Можно Политбюро к тебе зайдет?» Так, что ли? И что в это время было в голове у Сталина?

- Что думал Сталин, никто не может знать. Он сказал: «Чего приехали?»

- Ни фига себе, война же идет! А он: «чего приехали»?

- Дед сказал: «Иосиф, надо создать Госкомитет обороны, брать в руки все руководство». Тут же согласовали текст на клочке бумаги. И началась работа ГКО, Ставки Верховного главнокомандования, и так далее.

ЕВРОЧУДОВИЩЕ

- Есть данные, что в танках и самолетах наша армия накануне войны даже превосходила немецкую. Чего же мы отступали аж до Москвы?

- Это и правда, и неправда. Во-первых, учитывается только немецкая техника. А нам противостояла вся Европа. Советскому Союзу объявили войну и Италия, и Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия. Это только официально. Болгария не объявляла лишь потому, что Гитлер сделал ее «форточкой» для переговоров с СССР. Чехия, Австрия уже были поглощены Германией, стали ее частью. Франция была оккупирована и вовсю создавала нацистские батальоны. Бельгия, Голландия - тоже. Дания, Норвегия - все они работали на Германию. Фашистские режимы Испании, Португалии посылали войска воевать с СССР.

У этого многоголового чудовища, которое теперь называется Евросоюз - не случайно его участники тогда и сейчас полностью совпадают, - было огромное превосходство в людях и в экономике.

У нас действительно было много танков и самолетов. И к концу войны мы будем производить их больше, чем Германия и ее союзники, вместе взятые. Но далеко не вся техника была современной в 1941-м. Много машин было выпущено еще в начале 1930-х, они устарели. А многие наши самолеты уступали «Мессершмиттам», «Фокке-Вульфам».

Все для Победы! Самоходные артиллерийские установки СУ-85 сходят с конвейера на Кировском заводе в Челябинске, 12 ноября 1942 года.

Все для Победы! Самоходные артиллерийские установки СУ-85 сходят с конвейера на Кировском заводе в Челябинске, 12 ноября 1942 года.

Фото: РИА Новости. Перейти в Фотобанк КП

ПРОВАЛ БЛИЦКРИГА

- Еще говорят, Гитлер собрал все силы в кулак и им ударил. А у нас войска были размазаны, на границе их оставалось мало...

- Историки спорят - может, правильнее было выдвинуть к границам всю армию и встретить Гитлера стеной, а не войсками первого эшелона. Именно их-то немцы быстро смяли своим огромным превосходством в направлении главного удара. Рассуждали об этом и Жуков, Рокоссовский. Но и они не уверены, что это было бы правильно. Жуков считал, что выдвижение всей махины на границу, во-первых, ускоряло начало войны - а СССР тогда технически не был к ней готов. А во-вторых, это как раз помогло бы замыслу Гитлера - разгромить все советские войска еще на границе.

- Поэтому немцы сначала вошли как нож в масло, а потом - увязли?

- Потом пошла тотальная мобилизация у нас в стране. Знаете, немецкие колонны как нож в масло, входили и во Францию, разгромив ее за месяц…

- На кураже?

- Дело не только в кураже, но и в технике, и в опыте, и в инициативе. Остановить отлаженную немецкую военную машину казалось невозможно. И только советские люди смогли выстоять. Не сломались.

СОПРОТИВЛЕНИЕ С САМОГО НАЧАЛА

- Есть еще одна версия наших первых отступлений - мол, всего 25 лет назад люди жили при царе, не все перековались в коммунисты. Армия не хотела воевать. И сопротивление Гитлеру пошло лишь после того, как увидели, какие зверства творят фашисты.

- Я был знаком с теми, кто прошел войну, и считать их пятой колонной не могу. Я не встречал таких, кто считал, что не надо было защищать Родину в 1941-м. Да, были предатели, служившие фашистам. К сожалению, многие были прощены, как те же бандеровцы в 1955-м. Но подавляющее большинство народа было патриотично настроено в 1941 году, как и в 1812 году, и в 1914-м, кстати. Говорить, что Красная армия не хотела воевать, это просто неуважение к памяти собственного народа. Достаточно прочесть откровения нацистов, с первого дня войны писавших родным и докладывавших командирам об ожесточенном сопротивлении русских.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ждать ли нового 1941-го?

- Мы видим, как Европу прямо трясет от желания наказать русских. А Зеленский свозит в Киев трупы украинских нацистов, служивших Гитлеру, чтобы создать пантеон славы. Ощущение, что мы накануне нового 1941-го?

- История всегда повторяется, но она никогда себя не повторяет... Повторения 1941 года, безусловно, не будет. Хотя бы по одной причине - существует такая вещь, как ядерное оружие. Мы не собираемся вести долгие войны со странами бывшего Третьего рейха. Хотя видим: идеология у них осталась прежняя - фашистская. Они ее раньше держали стыдливо в тени, а теперь - не стесняются. Что такое украинское управление ЦРУ? Это бандеровцы, вывезенные в США и Канаду с Украины, плюс украинское отделение гестапо. И кровавые нацистские преступления в лесах Западной Украины после Великой Отечественной были организованы ЦРУ. На этот счет есть документы. Это не было сопротивлением народа. Это была операция американских спецслужб. Я напомню, когда создавалось военное командование НАТО, большинство генералитета там было из гитлеровского вермахта.

А в бундестаге даже в 1960-х 60% депутатов были выходцами из НСДАП - партии Гитлера.

- Сегодня Германия даже не скрывает, что готовится с нами воевать.

- А что вас удивляет? Наше уничтожение - их давняя цель. Каждые 50 - 100 лет на нас происходит нашествие с Запада. То поляки Москву захватят, то французы. То шведы под Полтаву нагрянут, то немцы под Сталинград. Мы для них - инфернальный враг. Мы чужие, отдельная цивилизация, которую они всегда считали полем для колонизации. И пока мы не их колония, эта ненависть остается.

Почему накануне войны СССР не удалось договориться с французами и англичанами против Гитлера? Потому что для них Гитлер-то свой. Равный. Они с ним встречались, разговаривали. И ни разу не позвонили Сталину. Мы для них - второй сорт. Почему-то Запад молчит о своей главной ценности последних столетий. А это - расизм. Есть они, высшая раса, и все остальные, рабы. Шовинизм, колониализм, фашизм - это изобретения Запада, его ценности. Они никуда не уходили. И иначе они не могут.

Дед считал, что надо верить в свою страну, любить ее, делать сильной - и никогда не верить Западу. Ему говорили: «Тут вчера в «Нью-Йорк таймс» вас опять ругали». Он отвечал: «Было б хуже, если б хвалили».

КСТАТИ

«Во «Вторжении» я не придумал ничего»

На Первом канале по будням, в 18.30, идет документально-игровой фильм «Вторжение» 12+ Вячеслава Никонова.

- Да. Пять серий посвящены тому, что предшествовало Великой Отечественной. А 22 июня, конечно, будет серия о нападении Гитлера на СССР. В этом фильме много игровых сцен, актеров, но нет ни одной выдуманной фразы. Это все реальные стенограммы из выступлений Сталина, Гитлера, Чемберлена, Черчилля, Даладье.

ПРОГНОЗ

Нас будут пытаться взорвать изнутри

- Ваши прогнозы, надежды?

- Россия, безусловно, становится сильнее, а не слабее. Сплоченнее, умнее. Нас уже вряд ли удастся одурачить. И у нас - гены победителей. Мы наследники поколения, поднявшего флаг над Рейхстагом. Поэтому «наше дело правое, победа будет за нами».

- А нужен ли нам опыт войны 1941 - 1945 годов? Нет уже танковых клиньев и дуэлей истребителей.

- Опыт годится любой. Георгиевский кавалер Первой мировой Георгий Жуков сыграл большую роль и в Великой Отечественной. Конечно, сейчас фронт - это битва дронов. Но что отличает Первую мировую от Второй? В 1917-м планировалось мощное наступление русской армии, которое должно было сокрушить Германию. Там это знали. И взорвали Россию изнутри. Революция привела к поражению в войне. Нас невозможно взять извне, никому это не удавалось. Но нас всегда хотят взорвать внутри. Это главный опыт и урок.