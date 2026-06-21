Почему 22 июня 1941 года о нападении Германии стране объявил не Сталин, а нарком Молотов

Историк, первый зам главы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Об этом «КП» спросила внука Вячеслава Молотова - историка, первого зама главы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова.

В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ В КРЕМЛЕ

- Вячеслав Алексеевич, где был ваш дед, легендарный нарком иностранных дел СССР Молотов, в первые часы войны?

- 22 июня застало Молотова в Кремле. К нему явился немецкий посол Шуленбург, который и объявил о начале войны… И это притом что Шуленбурга он видел накануне вечером, и тот отрицал все нарушения границы и полеты немецких самолетов над нашей территорией.

- Врал?

- Шуленбург не знал планов Гитлера о дне нападения. Объявляя войну СССР, посол выглядел очень расстроенным. Он же был противником Гитлера, потом его расстреляют в 1944-м как раз за заговор против фюрера...

После этого Молотов пошел в кабинет Сталина, там собралось Политбюро и военное руководство, был отдан приказ о тотальной мобилизации во всей стране, кроме Дальнего Востока, чтобы не спугнуть Японию. После десяти утра Сталин и Молотов остались в кабинете вдвоем. И решили, что именно Молотов объявит народу о начале войны.

ВОЖДЬ БЫЛ В РАСТЕРЯННОСТИ

- Почему именно Молотов, а не сам Сталин?

- Дед объяснял это тем, что Сталин в тот момент пребывал в растерянности и не хотел брать ответственности. Не совсем понимал, что предпринять. К тому же страна привыкла, что важные заявления ранее делал Молотов, а не Сталин. Сталин выступал на съездах, а Молотов 10 лет возглавлял правительство. Хотя накануне войны, в 1940-м, покинул этот пост, стал наркомом иностранных дел, но по инерции взял на себя этот груз - объявить стране о войне.

Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов. 1935 год. До начала Великой Отечественной остается шесть лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

- Кто писал то знаменитое обращение к народу?

- Молотов своей рукой. Оно потом стало хрестоматийным и завершалось словами «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Эти слова он произнес в радиостудии на Центральном телеграфе в 12 часов 15 минут.

- В прямом эфире?

- Конечно. И жизнь страны разделилась на до и после.

НАПАДЕНИЯ ЖДАЛИ, НО ПОЗЖЕ

- Однако за неделю до войны, 14 июня 1941-го, Молотов заявлял: «Только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз». Он объяснял вам, почему руководство СССР не видело подготовку Гитлера к нападению?

- Знаете, у Сталина и Молотова не было никаких иллюзий в отношении Гитлера. Когда говорят, что они не ждали войны, это нелепость, потому что за те 10 лет, что Молотов возглавлял Совнарком, экономика страны выросла на 850 процентов, а оборонное производство - в 70 раз! К войне готовились. «Майн кампф»* читали в оригинале, о планах Гитлера было известно всем. Но когда начнется война - не знал никто. Сталин до конца надеялся ее оттянуть.

- То есть и Сталин, и Молотов были уверены, что Гитлер пока не нападет?

- Да, в тот момент, в 1941-м, не видели признаков подготовки Германии к долгой войне с уходом в зиму. Наша разведка сбилась с ног, пытаясь обнаружить хоть какое-то производство в Германии зимних масел для техники. То же самое с зимним обмундированием. Германия не шила теплую одежду. В Кремле не думали, что Гитлер всерьез рассчитывает на блицкриг - взять Москву до зимы. Все же Советский Союз - большая страна.

- А немцы именно так и рассчитали - войну на три летних месяца...

- Разведка давала очень разные данные о дне нападения. Их было море. В том числе звучало и 22 июня. Это потом стало понятно, кто из разведчиков попал в точку. Сейчас мы знаем, что Гитлер принял решение о дне нападения на Советский Союз только 17 июня. И была, конечно, информационная кампания Геббельса, который убеждал, что Германия не готова к войне, а всякие «утечки» - хитрый трюк, чтобы обмануть англичан. Мы же накануне даже вбросили информацию, что Молотов собирается в Берлин для переговоров. Это был зондаж.

- Это вам сам Молотов рассказывал?

- Естественно. В энциклопедиях этого вы не найдете. Но все документы есть.

В полдень 22 июня 1941-го советские граждане услышали по радио обращение правительства, с которым выступил глава Наркомата иностранных дел Молотов, о вероломном нападении Германии на СССР. Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

СТАЛИНА НЕ МОГЛИ НАЙТИ ПОЛТОРА ДНЯ

- Но если руководство СССР понимало, что война неизбежна и вопрос только в дате, то почему растерялся Сталин?

- Думаю, любой человек был бы растерян. А что, Александр I был не растерян, когда Наполеон напал на Россию?

- А в чем это выражалось? Трубку курил, вино пил, закрылся от всех?

- Мы уже назвали первое - Сталин не стал сам объявлять о начале войны. Было еще одно проявление надлома. Сталин исчез из Кремля. Его не было полтора дня. Он был на даче, при этом не подходил к телефону. Его не могли найти. Тогда члены Политбюро собрались в кабинете Молотова и решили, что надо ехать к Сталину, предлагать создать Госкомитет обороны по типу Реввоенсовета, чтобы кто-то руководил войной.

- Это Молотов предложил?

- Да, и все члены Политбюро вместе поехали.

- А давайте пофамильно назовем - кто вошел в ГКО?

- Сталин - председатель, Молотов - заместитель, Берия, Маленков и Ворошилов вначале. Потом добавились Микоян, Вознесенский. Этот орган издал за время войны порядка 10 тысяч приказов, из них половина подписана Молотовым.

- Итак, Политбюро приехало на дачу Сталина. Некоторые мемуаристы утверждают - он сначала подумал, что его приехали арестовывать. А вам дед что рассказывал? Как он, кстати, звал Сталина?

- Коба.

- «Коба, что с тобой? Можно Политбюро к тебе зайдет?» Так, что ли? И что в это время было в голове у Сталина?

- Что думал Сталин, никто не может знать. Он сказал: «Чего приехали?»

- Ни фига себе, война же идет! А он: «чего приехали»?

- Дед сказал: «Иосиф, надо создать Госкомитет обороны, брать в руки все руководство». Тут же согласовали текст на клочке бумаги. И началась работа ГКО, Ставки Верховного главнокомандования, и так далее.

ЕВРОЧУДОВИЩЕ

- Есть данные, что в танках и самолетах наша армия накануне войны даже превосходила немецкую. Чего же мы отступали аж до Москвы?

- Это и правда, и неправда. Во-первых, учитывается только немецкая техника. А нам противостояла вся Европа. Советскому Союзу объявили войну и Италия, и Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия. Это только официально. Болгария не объявляла лишь потому, что Гитлер сделал ее «форточкой» для переговоров с СССР. Чехия, Австрия уже были поглощены Германией, стали ее частью. Франция была оккупирована и вовсю создавала нацистские батальоны. Бельгия, Голландия - тоже. Дания, Норвегия - все они работали на Германию. Фашистские режимы Испании, Португалии посылали войска воевать с СССР.

У этого многоголового чудовища, которое теперь называется Евросоюз - не случайно его участники тогда и сейчас полностью совпадают, - было огромное превосходство в людях и в экономике.

У нас действительно было много танков и самолетов. И к концу войны мы будем производить их больше, чем Германия и ее союзники, вместе взятые. Но далеко не вся техника была современной в 1941-м. Много машин было выпущено еще в начале 1930-х, они устарели. А многие наши самолеты уступали «Мессершмиттам», «Фокке-Вульфам».

Все для Победы! Самоходные артиллерийские установки СУ-85 сходят с конвейера на Кировском заводе в Челябинске, 12 ноября 1942 года. Фото: РИА Новости. Перейти в Фотобанк КП

ПРОВАЛ БЛИЦКРИГА

- Еще говорят, Гитлер собрал все силы в кулак и им ударил. А у нас войска были размазаны, на границе их оставалось мало...

- Историки спорят - может, правильнее было выдвинуть к границам всю армию и встретить Гитлера стеной, а не войсками первого эшелона. Именно их-то немцы быстро смяли своим огромным превосходством в направлении главного удара. Рассуждали об этом и Жуков, Рокоссовский. Но и они не уверены, что это было бы правильно. Жуков считал, что выдвижение всей махины на границу, во-первых, ускоряло начало войны - а СССР тогда технически не был к ней готов. А во-вторых, это как раз помогло бы замыслу Гитлера - разгромить все советские войска еще на границе.

- Поэтому немцы сначала вошли как нож в масло, а потом - увязли?

- Потом пошла тотальная мобилизация у нас в стране. Знаете, немецкие колонны как нож в масло, входили и во Францию, разгромив ее за месяц…

- На кураже?

- Дело не только в кураже, но и в технике, и в опыте, и в инициативе. Остановить отлаженную немецкую военную машину казалось невозможно. И только советские люди смогли выстоять. Не сломались.

СОПРОТИВЛЕНИЕ С САМОГО НАЧАЛА

- Есть еще одна версия наших первых отступлений - мол, всего 25 лет назад люди жили при царе, не все перековались в коммунисты. Армия не хотела воевать. И сопротивление Гитлеру пошло лишь после того, как увидели, какие зверства творят фашисты.

- Я был знаком с теми, кто прошел войну, и считать их пятой колонной не могу. Я не встречал таких, кто считал, что не надо было защищать Родину в 1941-м. Да, были предатели, служившие фашистам. К сожалению, многие были прощены, как те же бандеровцы в 1955-м. Но подавляющее большинство народа было патриотично настроено в 1941 году, как и в 1812 году, и в 1914-м, кстати. Говорить, что Красная армия не хотела воевать, это просто неуважение к памяти собственного народа. Достаточно прочесть откровения нацистов, с первого дня войны писавших родным и докладывавших командирам об ожесточенном сопротивлении русских.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ждать ли нового 1941-го?

- Мы видим, как Европу прямо трясет от желания наказать русских. А Зеленский свозит в Киев трупы украинских нацистов, служивших Гитлеру, чтобы создать пантеон славы. Ощущение, что мы накануне нового 1941-го?

- История всегда повторяется, но она никогда себя не повторяет... Повторения 1941 года, безусловно, не будет. Хотя бы по одной причине - существует такая вещь, как ядерное оружие. Мы не собираемся вести долгие войны со странами бывшего Третьего рейха. Хотя видим: идеология у них осталась прежняя - фашистская. Они ее раньше держали стыдливо в тени, а теперь - не стесняются. Что такое украинское управление ЦРУ? Это бандеровцы, вывезенные в США и Канаду с Украины, плюс украинское отделение гестапо. И кровавые нацистские преступления в лесах Западной Украины после Великой Отечественной были организованы ЦРУ. На этот счет есть документы. Это не было сопротивлением народа. Это была операция американских спецслужб. Я напомню, когда создавалось военное командование НАТО, большинство генералитета там было из гитлеровского вермахта.

А в бундестаге даже в 1960-х 60% депутатов были выходцами из НСДАП - партии Гитлера.

- Сегодня Германия даже не скрывает, что готовится с нами воевать.

- А что вас удивляет? Наше уничтожение - их давняя цель. Каждые 50 - 100 лет на нас происходит нашествие с Запада. То поляки Москву захватят, то французы. То шведы под Полтаву нагрянут, то немцы под Сталинград. Мы для них - инфернальный враг. Мы чужие, отдельная цивилизация, которую они всегда считали полем для колонизации. И пока мы не их колония, эта ненависть остается.

Почему накануне войны СССР не удалось договориться с французами и англичанами против Гитлера? Потому что для них Гитлер-то свой. Равный. Они с ним встречались, разговаривали. И ни разу не позвонили Сталину. Мы для них - второй сорт. Почему-то Запад молчит о своей главной ценности последних столетий. А это - расизм. Есть они, высшая раса, и все остальные, рабы. Шовинизм, колониализм, фашизм - это изобретения Запада, его ценности. Они никуда не уходили. И иначе они не могут.

Дед считал, что надо верить в свою страну, любить ее, делать сильной - и никогда не верить Западу. Ему говорили: «Тут вчера в «Нью-Йорк таймс» вас опять ругали». Он отвечал: «Было б хуже, если б хвалили».

КСТАТИ

«Во «Вторжении» я не придумал ничего»

На Первом канале по будням, в 18.30, идет документально-игровой фильм «Вторжение» 12+ Вячеслава Никонова.

- Да. Пять серий посвящены тому, что предшествовало Великой Отечественной. А 22 июня, конечно, будет серия о нападении Гитлера на СССР. В этом фильме много игровых сцен, актеров, но нет ни одной выдуманной фразы. Это все реальные стенограммы из выступлений Сталина, Гитлера, Чемберлена, Черчилля, Даладье.

ПРОГНОЗ

Нас будут пытаться взорвать изнутри

- Ваши прогнозы, надежды?

- Россия, безусловно, становится сильнее, а не слабее. Сплоченнее, умнее. Нас уже вряд ли удастся одурачить. И у нас - гены победителей. Мы наследники поколения, поднявшего флаг над Рейхстагом. Поэтому «наше дело правое, победа будет за нами».

- А нужен ли нам опыт войны 1941 - 1945 годов? Нет уже танковых клиньев и дуэлей истребителей.

- Опыт годится любой. Георгиевский кавалер Первой мировой Георгий Жуков сыграл большую роль и в Великой Отечественной. Конечно, сейчас фронт - это битва дронов. Но что отличает Первую мировую от Второй? В 1917-м планировалось мощное наступление русской армии, которое должно было сокрушить Германию. Там это знали. И взорвали Россию изнутри. Революция привела к поражению в войне. Нас невозможно взять извне, никому это не удавалось. Но нас всегда хотят взорвать внутри. Это главный опыт и урок.