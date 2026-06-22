Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

В ходе несения боевого дежурства в Донецкой Народной Республике стационарные группы воздушного прикрытия группировки «Восток» успешно пресекают атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Для эффективного обнаружения и уничтожения воздушных угроз применяется многоуровневый подход, комбинирующий возможности радиолокационных станций (РЛС) и оптико-электронных средств.

Радиотелефонист взвода борьбы с БПЛА с позывным «Лёва» поясняет, что для подтверждения обнаруженных целей используется аппаратно-программный комплекс «Блокпост-Т»: «РЛС предоставляет информацию о направлении и дальности к объекту, после чего тепловизионная камера наводится на указанные координаты для визуальной идентификации. Радиолокационная станция способна засечь цель на расстоянии до 40 километров, тогда как тепловизор позволяет уверенно идентифицировать средние по размеру беспилотники на дистанции от 3 до 5 километров. Большие аппараты видны как значительные светлые объекты и на удалении свыше 7 километров».

Аппаратно-программный комплекс «Блокпост-Т» замечает воздушные цели

«Лева» отмечает, что благодаря плотному прикрытию из множества РЛС, тепловизионных постов и зенитных установок, каждый расчет успешно уничтожает по 3-4 аппарата за налет.

Для точного наведения на цели расчеты используют тепловизионные прицельные комплексы «Аконит».

Об этом устройстве рассказал командир взвода с позывным «Гаваи»: «Цели прекрасно видны в прибор. Я работаю совместно со стрелком-наводчиком: передаю ему корректировки, а он, видя дублирующееся изображение на своем планшете, отрабатывает по цели. Ведение огня было непрерывным, требовалась только скоростная перезарядка. Нами были сбиты три аппарата. Один беспилотник, летевший прямо на нас, самоликвидировался в воздухе. Еще по двум целям был нанесен удар — у четвертого поврежден мотор, после чего он упал и взорвался на удалении».

Ликвидация воздушных целей ведется из крупнокалиберного стрелкового оружия с применением бронебойно-зажигательных и осколочно-фугасных трассирующих снарядов.

«Результатом слаженных действий расчетов противовоздушной обороны группировки «Восток» стало полное уничтожение всех воздушных целей до того, как они смогли достичь охраняемых объектов», - отметили в военном ведомстве.