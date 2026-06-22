В Минобороны России анонсировали концерт-реквием в парке «Патриот» Фото: Минобороны РФ.

В преддверии Дня памяти и скорби, на центральной площади Главного кафедрального собора Вооруженных Сил России, расположенного в подмосковном парке "Патриот", прошло мероприятие "Свеча Памяти".

Этот символический акт собрал более трехсот военнослужащих Московского гарнизона, которые выложили из зажженных свечей число "1418", олицетворяющее каждый день Великой Отечественной войны. Кроме того, участники акции разместили свечи вдоль границ музейного комплекса "Дорога памяти" и капсулы с землей, доставленной с братских захоронений, тем самым отдавая дань уважения погибшим.

В Минобороны России анонсировали концерт-реквием в парке «Патриот»

В Минобороны России также объявили о предстоящих памятных событиях. 22 июня, в сам День памяти и скорби, на территории парка "Патриот" пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Каждый гость мероприятия сможет зажечь свою свечу. Вечер этого дня ознаменуется концертом-реквиемом "И помнит мир спасенный...", посвященным драматическому началу войны, который состоится у памятника "Матерям победителей".

В концертной программе примут участие известные артисты, выдающиеся деятели культуры, а также прославленный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Программа, сочетающая симфоническую музыку, декламацию, архивные кинокадры, знаменитый голос Левитана и хоровое исполнение, проведет зрителей через ключевые этапы войны – от первых трагических событий до Дня Победы и мероприятий по увековечению памяти героев.