Анастасия Ерсой: «Каждый новый проект для меня — это возможность создать целый мир»

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— Анастасия, расскажите, как вы пришли в профессию художника-постановщика. Что привлекло вас в этой сфере?

- Мой путь начался с художественного образования. Я окончила университет по специальности педагог-художник. Во время учебы получила сильную базу по композиции, цветоведению, перспективе и академическому рисунку. Именно тогда я поняла, насколько меня увлекает создание визуальной среды и работа с пространством.

После университета я работала в детской школе искусств, где занималась обучением детей и одновременно участвовала в оформлении мероприятий. Постепенно мне становилось все интереснее не преподавание как таковое, а именно создание атмосферы и оформление пространств.

Позже я устроилась декоратором в детский ресторан. Там я занималась оформлением тематических праздников и самого заведения. Затем работала в компании по производству и продаже мармелада, где отвечала за оформление сети магазинов. Мы создавали масштабные декоративные композиции, большие панно, тематические зоны и сезонные оформления.

Параллельно начали появляться частные проекты по оформлению мероприятий. С каждым новым заказом я получала все больше опыта и понимала, что хочу развиваться именно в этой сфере.

Настоящим профессиональным вызовом стало приглашение в крупный видеопродакшн. Там моя роль уже называлась не декоратор, а художник-постановщик. Для меня это было новым этапом карьеры. Я начала заниматься созданием визуальной концепции проектов, организацией работы художественного отдела, разработкой декораций и контролем их реализации.

Что меня привлекает в этой профессии до сих пор? Прежде всего возможность постоянно находиться в творческой среде. Здесь не бывает одинаковых дней. Каждый проект приносит новые задачи, новые знакомства и новые вызовы. Мне нравится, что работа требует одновременно творчества и умения быстро находить решения. Если возникает сложность, я воспринимаю ее как часть процесса и возможность стать сильнее как специалист.

— Многие представляют работу художника-постановщика как создание красивых декораций. Что на самом деле входит в ваши обязанности?

- На самом деле профессия художника-постановщика гораздо шире. Красивые декорации — это только финальный результат, который видит зритель.

Работа начинается задолго до появления площадки или готовой локации. Необходимо изучить задачу, понять идею проекта, разработать визуальную концепцию, подобрать цветовые решения, продумать фактуры, реквизит, освещение и общую атмосферу.

Затем начинается проектирование пространства. Нужно разработать эскизы, согласовать их с заказчиком или режиссером, организовать производство декораций и контролировать весь процесс их создания.

Большая часть работы связана с координацией людей. Художник-постановщик постоянно взаимодействует со строителями, декораторами, художниками по костюмам, операторами, режиссерами и другими специалистами. Кроме того, необходимо следить за сроками, бюджетом и закупками материалов.

Поэтому эта профессия требует одновременно творческого мышления, организованности и высокой ответственности.

— За последние годы вы работали над проектами, которые собирали аудиторию в десятки и даже сотни миллионов просмотров. Как меняется подход к визуалу, когда понимаешь, что его увидит такая огромная аудитория?

- В первую очередь приходит понимание ответственности. Когда знаешь, что результат увидят миллионы людей, начинаешь особенно внимательно относиться к каждой детали.

При этом мой подход к работе остается одинаковым независимо от масштаба проекта. Я всегда стараюсь максимально качественно реализовать идею и сделать так, чтобы заказчик остался доволен результатом. Для меня важно испытывать гордость за свою работу спустя время.

Конечно, в крупных проектах выше цена ошибки, но именно это заставляет расти профессионально и внимательнее относиться к деталям.

— Вы работали как в сфере мероприятий и иммерсивных пространств, так и в производстве видеоконтента. Чем отличаются эти направления с точки зрения художника-постановщика?

- Главное отличие заключается в конечной цели. В сфере мероприятий очень важно услышать клиента и понять его ожидания. Часто речь идет о личных событиях или корпоративных проектах, где нужно воплотить конкретное видение заказчика. Здесь успех измеряется эмоциями людей, которые приходят на мероприятие.

В производстве видеоконтента задачи несколько другие. Здесь необходимо учитывать интересы аудитории, тренды, особенности восприятия зрителей и конкуренцию за внимание. В первые секунды просмотра человек должен захотеть остаться у экрана. Поэтому художник-постановщик должен создавать яркую, понятную и запоминающуюся визуальную среду, которая помогает удерживать интерес зрителя.

— Как рождается визуальная концепция проекта?

- Все начинается с изучения задачи. Я внимательно знакомлюсь с техническим заданием и стараюсь понять, какую эмоцию должен вызывать будущий проект.

Затем начинается поиск референсов и создание мудбордов. Я собираю изображения, текстуры, цветовые сочетания и визуальные решения, которые помогают передать нужную атмосферу.

После этого появляются первые эскизы и наброски. Они позволяют показать будущий проект заказчику и убедиться, что мы одинаково понимаем конечный результат. Когда концепция согласована, начинается этап реализации.

— Какие проекты дали вам наиболее ценный профессиональный опыт?

- Наибольший опыт всегда дают самые сложные проекты.

Особенно запоминаются случаи, когда необходимо в короткие сроки изготовить большое количество объемных декораций или создать уникальные объекты, которые раньше никто не делал.

Бывали ситуации, когда заказчики меняли свои пожелания уже непосредственно на площадке. В таких условиях необходимо быстро принимать решения и искать новые варианты реализации буквально за считаные часы.

Именно такие проекты учат сохранять спокойствие, работать в условиях стресса и находить решения даже в самых нестандартных ситуациях.

— Насколько для художника-постановщика важны управленческие навыки?

Я считаю их критически важными. Творчество играет огромную роль, но без организованности проект невозможно довести до результата. Нужно уметь планировать работу, распределять задачи внутри команды, контролировать сроки и принимать решения.

Иногда приходится заниматься вопросами, которые сложно назвать творческими, но именно они позволяют проекту состояться. Поэтому успешный художник-постановщик всегда сочетает креативность и управленческие навыки.

— Сегодня многие элементы создаются с помощью компьютерной графики и искусственного интеллекта. Меняется ли роль художника-постановщика?

- На мой взгляд, сама роль не меняется. Современные технологии помогают быстрее реализовывать идеи и открывают новые возможности. Искусственный интеллект может помочь найти референсы или предложить интересное направление для поиска решения.

Но идея по-прежнему рождается у человека. Решения принимает человек. И именно человек отвечает за результат на площадке. Поэтому технологии становятся полезным инструментом, который помогает художнику, но не заменяет его.

— Какие качества сегодня наиболее востребованы в международной индустрии развлечений?

- Я бы выделила несколько качеств: креативность, ответственность, организованность, заинтересованность в результате и способность быстро реализовывать идеи.

Кроме того, огромное значение имеет опыт. Чем больше разных задач проходит специалист, тем легче ему принимать решения в сложных ситуациях.

— Какие ошибки чаще всего совершают начинающие специалисты?

Очень часто молодые специалисты неправильно оценивают объем работы и собственные - возможности. Многие боятся делегировать задачи или пытаются сделать все самостоятельно.

Еще одна распространенная проблема — страх задавать вопросы. Иногда человек переживает, что покажется недостаточно компетентным, и поэтому молчит. На практике такой подход приводит к большему количеству ошибок.

Также многим мешает синдром самозванца. Из-за него талантливые специалисты отказываются от сложных проектов, хотя вполне способны с ними справиться.

— Что для вас является главным показателем успешности проекта?

- На самом деле все вместе. Отзывы клиента помогают понять, что работа выполнена качественно. Реакция зрителей вдохновляет создавать новые проекты и двигаться дальше. Статистика показывает, насколько востребованным оказался результат.

Для творческого человека обратная связь очень важна. Наверное, большинство специалистов в нашей сфере в той или иной степени сталкиваются с сомнениями в себе, поэтому признание со стороны зрителей и клиентов всегда придает уверенности.

— Какой совет вы бы дали тем, кто хочет связать свою жизнь с этой профессией?

- Прежде всего, важно действительно любить то, чем занимаешься. Без искреннего интереса будет сложно преодолевать трудности и развиваться.

Нужно верить в себя, не бояться проявлять инициативу и брать на себя сложные задачи. Очень важно учиться делегировать, искать вдохновение в окружающем мире и постоянно расширять кругозор.

И еще один совет, который сам дался мне не сразу: обязательно находите время на отдых. Творческая работа требует большого количества энергии, и для долгой успешной карьеры важно уметь восстанавливаться.