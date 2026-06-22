Геннадий Дёгтев: «Особая экономическая зона столицы — абсолютный синоним стабильности для бизнеса»

Гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В кулуарах Петербургского международного экономического форума гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев рассказал «Радио «Комсомольская правда», почему бизнес выбирает московскую преференциальную территорию и как за два десятилетия изменилась стратегия развития зоны. А также о налоговых льготах, заполняемости площадок, кластерном подходе к импортозамещению и о том, как ОЭЗ готовит специалистов для высокотехнологичных отраслей.

«СТАБИЛЬНОСТЬ – ЭТО ЦИФРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

— Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Если говорить прагматично, инвесторы идут туда, где гарантирована стабильность. ОЭЗ Москвы — это про стабильность? Много сейчас промышленников, которые хотят разместить производство на ваших площадках?

- Прагматичный подход инвесторов заключается в точных расчетах рисков. ОЭЗ «Технополис Москва» — это абсолютный синоним стабильности для бизнеса, подкрепленный юридическими, налоговыми и инфраструктурными гарантиями со стороны Правительства Москвы. В столичной ОЭЗ стабильность измеряется конкретными цифрами и государственными обязательствами. Так, резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2 процента вместо базовых 25. Кроме того, при применении режима свободной таможенной зоны ввоз оборудования и товаров полностью освобождается от уплаты пошлин и НДС.

Инфраструктурная обеспеченность — это еще одно преимущество ОЭЗ Москвы. Предприятиям предоставляются земельные участки и готовые площади для размещения производств, центров разработки и лабораторий. Со стороны управляющей компании бизнесу оказывается помощь в получении согласований и разрешительной документации, мер господдержки, предоставляются услуги по привлечению грантов, субсидий, управлению интеллектуальной собственностью, экспертизе проектов, продвижению продукции.

Что касается предприятий, желающих локализовать производство на преференциальной территории, то здесь мы придерживаемся принципа — компания должна быть высокотехнологичной. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ столицы созданы кластеры фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, электромобилестроения. Поэтому от потенциальных резидентов мы ожидаем четкой интеграции в одну из этих стратегических ниш.

При этом отмечу, что заполняемость промышленных площадей на площадках «Печатники» и «Алабушево» сегодня составляет 100 процентов, а в индустриальном парке «Руднево» — 95. Мы видим, что наибольшая востребованность наблюдается в производственных площадях от 1000 квадратных метров и выше. Этот спрос формируют как действующие резиденты, так и те, кто готов прийти в ОЭЗ и развернуть свое производство. Данная потребность учитывается при проектировании и строительстве новых корпусов. Только в этом году мы планируем ввести свыше 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей.

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – НЕ ТРЕНД, А МНОГОЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА»

— Какие есть успехи в импортозамещении? Как растут компании, оказавшись в вашем периметре, став вашими резидентами?

- Для ОЭЗ «Технополис Москва» импортозамещение — это не тренд, а многолетняя и кропотливая практика. Главный успех в этом направлении заключается в переходе от точечной замены отдельных импортных товаров к созданию отраслевых кластеров. На наших площадках сегодня работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий, из которых более половины — резиденты. Наши компании выпускают литографическое оборудование, фотонные интегральные схемы, нейросетевые ускорители, робототехнику, а также современные лекарства, медицинские изделия и многое другое.

Только за последнее время наши резиденты заместили сложнейшие зарубежные аналоги: от российских банкоматов и высокотехнологичных онкопрепаратов до оптоэлектронных устройств, печатных плат для компьютерной техники и оборудования электросетевой инфраструктуры. Только в прошлом году объем выпуска продукции, произведенной резидентами, достиг 220 миллиардов рублей, превысив показатель 2024 года почти в 1,4 раза.

— В этом году ОЭЗ Москвы — 20 лет. Как менялась концепция особой экономической зоны с течением времени? Были ли кардинальные переосмысления стратегии развития?

- За два десятилетия ОЭЗ «Технополис Москва» прошла путь от локального инфраструктурного проекта, запущенного в 2006 году на базе исторического центра отечественной электроники в Зеленограде, до полноценной промышленной экосистемы. Москва стала одним из первых регионов России, получивших право предоставлять налоговые и таможенные льготы высокотехнологичным компаниям. В 2016 году ОЭЗ была передана под управление Правительства Москвы. Этот шаг кардинально ускорил административные процессы и повысил эффективность преференциальной территории. Город изменил стратегию отбора резидентов: стали привлекаться предприятия-лидеры в отраслях, о которых я говорил выше. Сегодня особая экономическая зона «Технополис Москва» — это 10 площадок общей площадью свыше 430 га.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача к 2030 году нарастить совокупный объем частных и бюджетных инвестиций в развитие ОЭЗ до 1,2 триллиона рублей, из них более половины — частные средства. Это позволит создать свыше 90 тысяч рабочих мест.

«ТЕХНОСТАЖИРОВКА И ЦЕНТРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

— На сессиях ПМЭФ-2026 много говорят о том, что главным дефицитом и одновременно драйвером стабильности становятся люди и знания. Как ОЭЗ Москвы решает проблему нехватки высокотехнологичных кадров?

- В 2022 году мы запустили проект «Техностажировка», который позволил молодежи приобрести ключевые навыки и компетенции на предприятиях, являющихся лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2025 году практику прошли свыше 1,7 тысячи учащихся, а за все время в проекте приняли участие более 3,2 тысячи студентов. Между ОЭЗ «Технополис Москва» и ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена заключено свыше 30 соглашений об организации практик. Например, среди них — МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, МАДИ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова.

— Кто может стать участником «Техностажировки» и на каких позициях пробуют силы стажеры?

- Пройти стажировку в рамках проекта могут студенты и выпускники вузов, колледжей, которые учатся или уже закончили обучение по инженерным или IT-направлениям, таким как информационные технологии, микроэлектроника, робототехника, числовое программное управление. Стажеры пробуют свои силы на позициях технолога, помощника мастера, программиста, слесаря-сборщика инновационной продукции, монтажника и лаборанта. Еще в проекте могут принять участие специалисты, которые повышают свою квалификацию и получают новую специальность.

— Какие еще образовательные проекты реализуются на площадках ОЭЗ?

- На площадке «Печатники» работают центры «Профессии будущего» и Практической подготовки для машиностроения. В «Руднево» открыт Флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы. Уже несколько тысяч студентов прошли здесь обучение. Все вкупе это и есть слагаемые прагматичного пути к стабильному будущему.