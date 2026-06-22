Песков: Владимир Путин вспоминает своего отца

В День памяти и скорби президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Понедельник, 22 июня, День памяти и скорби. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

С этих слов Дмитрий Песков начал сегодня свой традиционный брифинг для российских и иностранных журналистов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дмитрий Сергеевич, мы смотрели в прямом эфире очень эмоциональные кадры - возложение венка президентом Владимиром Путиным к Могиле Неизвестного Солдата. Владимир Спиридонович Путин, отец президента, тоже ушел на фронт буквально с первых дней Великой Отечественной. Вспоминает ли Владимир Владимирович отца в эти дни? В чем это выражается? И есть ли портрет Владимира Спиридоновича, может быть, в комнате отдыха или где-то еще?

- Александр, всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 22 июня, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - И, естественно, как любой человек, вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца.

Спасибо.

СПРАВКА «КП»

Владимир Спиридонович Путин с первых дней Великой Отечественной воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок». В числе других наград у Владимира Путина-старшего была медаль «За боевые заслуги».