Граммар-наци (англ. grammar - грамматика и nazi - нацист) называют людей, крайне негативно относящиеся к ошибкам в использовании языка. Фото: Antonio Guillem /Shutterstock/Fotodom

Что вы чувствуете, когда коллега в офисе предлагает вам «выпить вкусное кофе» или предупреждает о том, что скоро «позвОнит» начальник чтобы подписать «договорА»? Участилось сердцебиение? Сжались кулаки? Появилось необъяснимое желание исправить и даже немного покусать журналиста? Поздравляем, вы - граммар-наци.

КТО ТАКИЕ ГРАММАР-НАЦИ?

Граммар-наци (англ. grammar - грамматика и nazi - нацист) называют людей, крайне негативно относящиеся к неточностям в использовании языка. Они не терпят неправильного произношения ударений, отсутствия запятых, некорректного использования слов, а грамматические ошибки для них - как красная тряпка для быка. И будьте уверены, они обязательно укажут даже на самые незначительные опечатки.

Откуда взялось это хаотическое движение языковых опричников? Феномен особенно ярко стал проявляться в интернете. Особенно в нулевых и десятых, на форумах и в соцсетях, каждая опечатка становилась предметом пристального внимания «грамматических маньяков». И феномен, как можно понять из названия, далеко не уникальная «фишка» рунета - ведь даже само определение появилось сначала в англоязычном сегменте. А там, как мы понимаем, ошибок гораздо больше - потому что английский давно стал международным языком общения, и далеко не каждый носитель знает его в совершенстве…

Другой вопрос - почему «наци», как появилось режущее слух название? Разгадка проста: кто-то в сети иронически ответил очередному педантичному защитнику правописания, что он агрессивен, как «грамматический нацист». Интернет яркую фразочку подхватил и разнес. И, естественно, никакого отношения к Третьему рейху наши грамматические интернет-опричники не имеют.

ВРЕД И ПОЛЬЗА: ПОМОГАЮТ ЛИ ГРАММАР-НАЦИ ЯЗЫКУ?

Цель «защитить» русский язык от ошибок сама по себе благая (что очень любят повторять сторонники движения). Но насколько это полезно в реальности? Об этом мы поговорили с профессором школы филологических наук НИУ ВШЭ Мирой Бергельсон.

- Как вы относитесь к граммар-наци?

- По-моему, любая крайность и хейт (от англ. hate «ненависть», в интернет-сленге - проявление агрессии) - это крайне глупо. Сама идея борьбы за «чистоту русского языка», на мой взгляд, вещь довольно странная. Но если и заниматься подобным, то точно не теми средствами, которые используют граммар-наци. Есть правила, связанные с орфографией или пунктуацией, и в таком случае мы можем опираться на словари и проверять нормы русского языка, но ошибки не дают право ненавидеть или шеймить (от англ shame, «стыд», в интернет-сленге - позорить) кого-то.

- Очень показательно, Мира Борисовна, что вы, доктор филологических наук, отвечая на этот вопрос, используете интернет-сленг. Некоторых фанатов «чистоты языка» это может повергнуть в шок. И все же, может от их борьбы есть какая-то польза?

- На мой взгляд - один вред. Кто-то говорит, что они привлекают внимание, например, к появлению новых слов. Я не переживаю за появление новых, якобы «некрасивых», «недостаточно звучных» слов. Они либо приживутся в речи, либо нет. А если говорить об ошибках, правильнее было бы привлекать внимание не к тому даже, как часто люди ошибаются, а к тому, насколько хорошо мы умеем выражать свои мысли, убеждать собеседника, приводить аргументы. Нужно уметь и учиться пользоваться языком, вот что самое главное!

- Почему граммар-наци не принимают изменения русского языка?

- Люди, исповедующие подобные радикальные идеи, часто хотят держать все под контролем. Им трудно представить, что что-то может быть не так, как им нужно. Для них разнообразие и вариативность – это угроза их безопасности.

КАК БОРОТЬСЯ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ В ИНТЕРНЕТЕ?

Психолог Александр Кичаев рассказал, что делать, если в интернете кто-то начал упрекать вас за грамматические ошибки

- Почему граммар-наци проявляют подобную агрессию к людям?

- Многие называют таких людей «душнилами». Они воспринимают мир, только когда он структурирован, и не терпят любых отклонений от удобной им нормы. Это может вызвать у них даже паническую атаку. Часто у таких людей дома даже вещи разложены по полочкам, настолько они боятся малейшего беспорядка. И их агрессия – естественная бессознательная реакция на попытку разрушить предсказуемый, удобный для них мир.

- Может быть, не у всех есть такие проблемы? Иногда проявления «грамматического нацизма» кажутся попыткой самоутвердиться.

- Так и есть - они навязывают свое восприятие мира и собственные правила окружающим. Это и самоутверждение, с одной стороны, и способ отгородится от мира, от его изменений за этими правилами - с другой.

- Как реагировать на их провокации в интернете?

- Самый лучший ответ на провокацию – игнорирование. Как только ты втягиваешься в дискуссию, причем навязанную, ты уже проиграл. Принимая игру провокатора, играя на его поле, ты сам становишься похож на него. И чем больше ты пытаешься защититься, ответить, тем больше втягиваешься в этот негатив, теряя не только энергию, но и уверенность в себе. Поэтому лучше всего – оставить его наедине со своими исправлениями и проигнорировать.

ЯЗЫК МЕНЯЕТСЯ - ВМЕСТЕ С МИРОМ

Несмотря на то, что многие граммар-наци стараются показать свою интеллектуальность и грамотность, многие из них даже не представляют, что язык меняется, слова меняются, и та норма, которую они защищают, далеко не всегда была такой. Например, слово лебедь в пушкинские времена имело женский род. Вспомним «Сказку о царе Салтане» где «лебедь белая плывет». Наверняка в XVIII веке многие грамотеи исправляли тех, кто относил лебедя к мужскому роду. Так же слово тополь до середины 19 века относилось к женскому роду и в ряде языков, например, в белорусском, все еще употребляется в этом роде. Даже пресловутый кофе сегодня может употребляться в среднем роде в разговорной речи, что подтверждают многие словари. Поэтому исправлять собеседника будет ошибкой.

Никогда нельзя забывать, что русский язык – живой и подвижный. Он откликается на изменения в обществе и подстраивается под лингвистические потребности. Поэтому, вместо исправления собеседника, подумайте: может быть стоит изучить неологизмы и интернет-сленг, чтобы точнее и совершеннее выражать свои мысли и действительно блестяще владеть своим родным языком?

Тем более если сленгом с удовольствием (и к месту) пользуются даже профессора…