Штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки успешно расширяют зону контроля в Константиновке, где за последние сутки ими было освобождено 103 здания. Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны России обнародовало видеоматериалы, запечатлевшие уничтожение склада горюче-смазочных материалов на нефтебазе «Канцеровка». Этот объект, используемый украинскими вооруженными силами, был поражен беспилотниками «Герань» под контролем специалистов войск беспилотных систем у села Высокогорное Запорожской области.

Тем временем, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки успешно расширяют зону контроля в Константиновке, где за последние сутки ими было освобождено 103 здания.

Над Константиновкой подняли копии Знамени Победы

«На распространенных кадрах объективного контроля видно, как российские военнослужащие проводят зачистку частного сектора и устанавливают российские флаги, а также копии Знамени Победы на освобожденных улицах», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В интервью командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки c позывным «ДЗ» рассказал о синхронизированных действиях штурмовиков, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений Южной группировки, которые способствуют планомерному освобождению новых кварталов Константиновки.

«Южная часть Константиновки полностью под контролем, а противник, численно ослабленный, в основном представлен остатками сил, чья оборона критически зависит от воздушного наблюдения. С наступлением периода цветения и роста растительности, действия российских сил в условиях «зеленки» стали более эффективными», - отметил «ДЗ».

По официальным данным Минобороны России части группировки войск «Север» ликвидировали за сутки более 210 украинских военнослужащих, «Запад» - 220, «Южной» - 165, «Центр» - 335, «Восток» - 460, «Днепр» - 50.

Кроме 1440 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Сырский лишился за 24 часа: семи бронемашин, пяти орудий, 21 наземный робототехнический комплекс, 27 пунктов БПЛА, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, а также 73 автомашины.

Армейской авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также скопления живой силы в 142 районах.

За сутки силы ПВО поразили 12 управляемых авиаббомб и 734 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 22 июня уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

167 044 - дронов.

662 - ЗРК.

29 870 - танков и бронемашин.

1 746 - РСЗО.

35 454 - орудий.

64 658 - единиц спецтехники.