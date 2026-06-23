«Думал, заполню кипу анкет, а вместо этого сразу подписал трудовой договор»

На ярмарке трудоустройства можно за один день познакомиться с разными компаниями.

Из 474 тысяч участников 74 тысячи уже получили предложения о работе - таковы итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Проводится она вот уже четвертый год в два этапа. В этом году первый, региональный, состоялся 17 апреля. Второй, федеральный пройдет 26 июня.

Ярмарка - это ключевое мероприятие национального проекта «Кадры», которое помогает встретиться на одной площадке соискателям и работодателям. Первые получают возможность пройти сразу несколько собеседований в компаниях. Вторые - не только найти сотрудников, но и сформировать кадровый резерв, и пригласить к себе будущих молодых специалистов. Ведь на такие ярмарки приходят, в том числе, школьники и студенты, в программе для них много профориентационных мероприятий.

Случаются на Ярмарках и «прямые попадания», когда соискатель сразу находит себе работу. Так 37-летний Денис Карпов из Братска Иркутской области пришел на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, и в тот же день получил предложение о работе.

- Я по образованию - стропальщик. Это человек, который правильно зацепляет грузы на кране, чтобы ничего не упало, и никто не пострадал. Раньше работал на заводе, но потом решил сменить работу. Обратился в кадровый центр, там со мной занималась куратор, она и предложила прийти на Ярмарку, где будет сразу много работодателей. Если честно, я думал, что заполню там кипу анкет, после чего мне скажут: «Ждите звонка», - признался Денис Карпов.

И тут она - крупнейшая российская целлюлозно-бумажная компания. Тысячи сотрудников по всей России, миллионы кубометров заготовки собственной древесины. И искала эта компания электромонтера, слесаря-ремонтника и… стропальщика. Поговорили пять минут, Денис заполнил необходимые бумаги - и все. На следующий день уже был принят на работу.

- Мы участвуем в Ярмарке по нескольким причинам: она дает нам живое общение с соискателем, и за 5 - 10 минут можем оценить его мотивацию, коммуникативные навыки, отношение к работе. Во-вторых, ярмарка - это имиджевая составляющая: мы рассказываем о социальном пакете и модернизации производства, - отмечает HR-специалист филиала компании «Группа «Илим»» в Братске Галина Распутина. - В-третьих, мы получаем возможность работать с разными группами соискателей, включая молодежь, участников СВО. И четвертое - это формирование пула «на вырост»: даже если человек не подошел сегодня, мы сохраняем его данные и при необходимости возвращаемся к нему позже.

Сейчас Денис работает в удовольствие и радуется результатам своего труда: поставлена техника, отгружены стройматериалы, все четко и по делу.

КОНКРЕТНО

Федеральный этап Ярмарки пройдет 26 июня во всех регионах. Изучить программу можно на портале «Работа России» https://trudvsem.ru/yarmarka2026

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ярмарка - одна из возможностей успешного трудоустройства. Но в любое другое время на помощь готовы прийти кадровые центры «Работа России». Их всестороннюю поддержку оценил еще один иркутянин, ветеран СВО Иван Подольский. Во время спецоперации он проявил хорошие организаторские и управленческие способности. Именно на этом и сделал акцент его персональный помощник в кадровом центре при подборе работы. Он организовал для Ивана около 15 собеседований с крупными региональными работодателями. И как финал - Иван получил предложение стать руководителем административнохозяйственной службы в крупной компании.

- Я хотел не просто работать, а вести за собой людей. Кадровый центр помог мне увидеть, что мой опыт ценен и в мирной жизни, - отметил участник СВО Иван Подольский.

Сейчас он успешно осуществляет руководство коллективом, занимается внедрением новых идей и реализует амбициозные профессиональные планы.