Российско-узбекское измерение: Гастрономическая дипломатия как инструмент «мягкой силы»

Фото: Комитет гастрономического туризма РСТ

В официальном научном журнале «Вестник НИИ культурологии и нематериального культурного наследия» при Министерстве культуры Республики Узбекистан опубликовано масштабное исследование, посвящённое роли гастрономической дипломатии и гастрономического туризма в укреплении российско-узбекского культурно-гуманитарного сотрудничества. Авторами работы выступили президент Международного экономического центра (МЭЦ), руководитель комитета гастрономического туризма Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Центра гастродипломатии РАНХиГС Леонид Гелибтерман и заместитель директора по науке и инновациям НИИ Культурологии и нематериального культурного наследия, кандидат искусствоведения, международный эксперт UNESCO IOV Ирода Дададжанова, отмеченная рядом престижных наград, включая золотую медаль «РОЗА МИРА» в номинации «Золотое руно нации», международную премию «Олтин калам» («Золотое перо») и государственную медаль «Шухрат» («Слава»).

В центре внимания исследователей - теоретические и практические аспекты использования кулинарных традиций как эффективного инструмента «мягкой силы» и макрорегиональной медиации. Авторы анализируют динамику интеграции узбекской кулинарной матрицы в социально-экономическое и ресторанное пространство Российской Федерации, опираясь на актуальные статистические данные рыночных трендов за 2025–2026 годы. В статье показано, как традиционная узбекская кухня становится не только гастрономическим брендом, но и важным каналом межкультурного диалога, способствующим взаимопониманию между народами.

Особое внимание уделено институциональному опыту: авторы обосновывают создание образовательных модулей по гастродипломатии в РАНХиГС, которые уже сегодня готовят специалистов нового профиля, способных продвигать культурное наследие через кулинарные практики. В работе также предлагается стратегическая программа совместных действий России и Узбекистана по сохранению аутентичности кулинарного наследия в условиях глобализации и унификации пищевых привычек.

Журнал, в котором опубликовано исследование, официально включён в перечень научных изданий, утверждённых Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, что подтверждает высокий академический статус работы. Статья вышла на узбекском языке, что подчёркивает стремление авторов сделать результаты исследования доступными для широкой профессиональной аудитории в республике и способствовать дальнейшему развитию двустороннего научно-культурного диалога.