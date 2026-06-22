«Помогут тебе морально»: группа «Вирус!» высказалась о замене психологов роликами из соцсетей

Исполнители хитов «Ты меня не ищи» и «Что бы солнце грело» Ольга Лаки и Юрий Ступник считают, что социальные сети действительно могут помогать людям в трудные моменты. Однако полностью заменить специалистов они все же не способны. Об этом участники группы «Вирус!» рассказали в беседе с корреспондентом KP.RU.
По мнению музыкантов, сегодня соцсети все чаще превращаются в пространство, где люди делятся личными переживаниями, получают поддержку и находят единомышленников. Иногда такая помощь действительно оказывается очень важной, особенно если человек остался один на один со своими проблемами.
«Нам кажется, что соцсети реально стали местом, где люди иногда находят поддержку, как будто это большая компания друзей. Ты написал, и тебе отвечают, поддерживают, делятся похожими историями. И в моменте это может очень выручить. Особенно когда тяжело и ты один», — считают артисты.
При этом музыканты подчеркнули, что интернет-поддержка имеет свои ограничения. По их словам, советы пользователей далеко не всегда бывают полезными, поскольку каждый человек оценивает ситуацию через призму собственного опыта.
«Но тут важно понимать: это все-таки не психолог. В соцсетях тебе могут помочь морально, да. Но там же могут и накидать вредных советов или просто не понять тебя вообще. Потому что у каждого своя история, и все пишут из своего опыта», — отметили солисты группы.
Высказались Ольга Лаки и Юрий Ступник и о предложении ввести уроки эмпатии в детских садах. Артисты уверены, что умение понимать собственные эмоции и чувства окружающих важно развивать с самого детства. По их мнению, такая инициатива может принести пользу, если подходить к ней неформально и объяснять детям сложные вещи через понятные им форматы.
«Идея, честно, хорошая. Потому что если с детства учить детей понимать чувства не только свои, но и чужие, то мир становится чуть добрее. Меньше агрессии, больше понимания», — уверены музыканты.
Впрочем, артисты считают, что многое будет зависеть от того, как именно организуют такие занятия. «Но важно, как это сделают. Если это будет не «урок для галочки», а через игры, сказки, общение, то тогда это реально может работать. А если просто формально, то толку будет мало», — добавили исполнители.