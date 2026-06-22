«Помогут тебе морально»: группа «Вирус!» высказалась о замене психологов роликами из соцсетей

Исполнители хитов «Ты меня не ищи» и «Что бы солнце грело» Ольга Лаки и Юрий Ступник считают, что социальные сети действительно могут помогать людям в трудные моменты. Фото: Личный архив героя публикации.

Исполнители хитов «Ты меня не ищи» и «Что бы солнце грело» Ольга Лаки и Юрий Ступник считают, что социальные сети действительно могут помогать людям в трудные моменты. Однако полностью заменить специалистов они все же не способны. Об этом участники группы «Вирус!» рассказали в беседе с корреспондентом KP.RU.

По мнению музыкантов, сегодня соцсети все чаще превращаются в пространство, где люди делятся личными переживаниями, получают поддержку и находят единомышленников. Иногда такая помощь действительно оказывается очень важной, особенно если человек остался один на один со своими проблемами.

По мнению музыкантов, сегодня соцсети все чаще превращаются в пространство, где люди делятся личными переживаниями, получают поддержку и находят единомышленников. Фото: Личный архив героя публикации.

«Нам кажется, что соцсети реально стали местом, где люди иногда находят поддержку, как будто это большая компания друзей. Ты написал, и тебе отвечают, поддерживают, делятся похожими историями. И в моменте это может очень выручить. Особенно когда тяжело и ты один», — считают артисты.

При этом музыканты подчеркнули, что интернет-поддержка имеет свои ограничения. По их словам, советы пользователей далеко не всегда бывают полезными, поскольку каждый человек оценивает ситуацию через призму собственного опыта.

«Но тут важно понимать: это все-таки не психолог. В соцсетях тебе могут помочь морально, да. Но там же могут и накидать вредных советов или просто не понять тебя вообще. Потому что у каждого своя история, и все пишут из своего опыта», — отметили солисты группы.

Высказались Ольга Лаки и Юрий Ступник и о предложении ввести уроки эмпатии в детских садах. Артисты уверены, что умение понимать собственные эмоции и чувства окружающих важно развивать с самого детства. По их мнению, такая инициатива может принести пользу, если подходить к ней неформально и объяснять детям сложные вещи через понятные им форматы.

«Идея, честно, хорошая. Потому что если с детства учить детей понимать чувства не только свои, но и чужие, то мир становится чуть добрее. Меньше агрессии, больше понимания», — уверены музыканты.

Впрочем, артисты считают, что многое будет зависеть от того, как именно организуют такие занятия. «Но важно, как это сделают. Если это будет не «урок для галочки», а через игры, сказки, общение, то тогда это реально может работать. А если просто формально, то толку будет мало», — добавили исполнители.