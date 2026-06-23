Бесценный боец и преподаватель

Дмитрий Бесценный с трудом, но получил разрешение участвовать в СВО. Фото: Личный архив.

Бесценный - это такая удивительная фамилия. А зовут нашего героя - Дмитрий Степанович. Именно так к нему, к преподавателю, обращаются ученики Галичского педагогическомколледжа.Бесценный ветеран СВО. Награжден медалью «За боевые отличия» и медалью «За отвагу». Получил званиемладшего сержанта.

На СВО Дмитрий Степанович уходил чуть ли не со скандалом. 22 сентября 2022 года он и его друг Андрей добровольно, не дожидаясь повесток, явились в военный стол города Ковдора Мурманской области, дабы отправиться на СВО по мобилизации. Андрею отказали по… его старости - 48 лет. А 38-летнемуБесценному отказали без объяснения причин. Правда, тому и другому предложили отправиться добровольцами. Но мужчины желали быть мобилизованными. Поясним, добровольцы в отличие от мобилизованных и военнослужащих по контракту не являются военнослужащими. Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции. (Подробнее см. «Справку «КП».)

Москва разрешила

Дмитрия Степановича отказ от мобилизации возмутил. Они с женой Аленой на днях вернулись в Ковдор из отпуска, который провели в прифронтовом Белгороде. Видели разрушения и прочие беды войны. А потому Бесценный и его жена решили единогласно, что Дмитрий Степанович должен отправиться на СВО, дабы ускорить приближение нашей победы. Вдвоем с супругой написали письмо в Госдуму, и скоро с ними связался уполномоченный по правам человека. Вопрос решили-таки положительно.

- Я обрадовался! - вспоминает Дмитрий Степанович. - Почему я был рад? Да потому что мой отец прошел всю войну и закончил ее на Дальнем Востоке в боях с японцами. Отца звали Степан Германович Бесценный. Он отправился на фронт в 27 лет. А после Победы остался служить на Дальнем Востоке. Награжден орденом «Великая Отечественная война». Когда я родился в 1984 году, отцу уже было 70 лет. Отца давно уже нет в живых, и для меня явилось большой честью встать на защиту страны, как он в 1941 году. Страха и сомнений не было и быть не могло, ведь у меня такие примеры в семье.

Отец Дмитрия - ветеран Великой Отечественной войны Степан Бесценный всегда был примером для нашего героя. Фото: Личный архив.

- Расскажите о первых днях на СВО.

- Меня направили в часть «Арктические волки», сформированную в основном из ребят северных регионов. Началась подготовка. Меня определили пулеметчиком. А через три месяца назначили командиром отделения штурмового отряда, чуть позже - заместителем командира взвода штурмового отряда. Такие назначения стали благодаря моему умению руководить людьми и быстро соображать в сложных ситуациях. Эти умения я приобрел еще в мирной жизни, когда работал в шахте проходчиком.

Там, на шахте угольной...

- Где вы работали?

- Это были: угольная шахта в городе Нерюнгри, а также и рудники по всей нашей стране. Был Яковлевский ГОК в Белгородской области. Там начинал проходчиком, после руководил бригадой в 30 человек. Состоял в профсоюзе и был уполномоченным по охране труда, а также цеховым председателем. Хочу поблагодарить председателя первичной профсоюзной организации Игоря Александровича за опыт профсоюзной работы, которому он меня научил. И этот гражданский опыт позволил мне грамотно руководить людьми и отвечать за жизнь каждого моего бойца на СВО.

- Ваш первый день на фронте?

- Нас, еще необстрелянных, поставили на 3-ю линию обороны. Вдалеке слышны разрывы снарядов - это напомнило мне песню: «...просыпаемся мы, и грохочет над полночью: то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны». Я только тогда стал понимать, как эхо гремящих снарядов похоже на грозу вдалеке. И вот мы выкопали окоп - землянку. Кроме пенки-коврика нет ничего. В рюкзаке только самое необходимое. Нам в части сказали, что нужно взять и что не стоит брать из-за веса.

- То есть в первые дни вы в бои не вступали?

- Месяц мы строили укрепления, блиндажи и пути сообщения. Первое время мылись из пластиковых бутылок с чуть подогретой водой. А уже зима 2022 года. На улице минус 10. Но нас, закаленных на Севере, это не пугало.

Постепенно мы перемещались к первой линии. До боев было 5 - 8 километров. В ходе приближения к передовой мы учились всему с нуля. Представления о боях были на уровне представления о прошлых боевых действиях нашей не такой уж далекой истории - чеченской кампании. А на СВО все по-другому: беспилотники, мины «Лепестки», удары запретными кассетными боеприпасами. Приходилось на ходу приспосабливаться к новым реалиям боевых действий. Учиться по-новому выполнять боевые задачи.

Любимая жена Алена - надежная помощница Дмитрия. Фото: Личный архив.

Путь-дорожка фронтовая

- Какие это были задачи?

- Их очень много. Пока выполняешь одну, уже прилетает другая. Например, надо доставить ночью 3 полных «КамАЗа» снарядов для артиллерии. А путь к ним в 120 километров проходит по передовой, где небо кишит вражескими дронами с тепловизорами. А в тепловизоре каждый «КамАЗ» выглядит как красная тряпка для быка. Но на то есть некие военные хитрости, о которых я говорить не буду. За успешную организацию одной из таких поездок наградили меня медалью «За боевые отличия».

- Что для вас и других бойцов было на фронте самым сложным испытанием?

- Самое сложное это окопная жизнь зимой: постоянная грязь. Когда дожди, окопы наполняются водой, липнет грязь на ботинки, и от этого никуда не деться. Первое испытание для меня заключалось в том, что мы 14 дней спали по 3 - 4 часа, выполняя при этом разные боевые задачи. В такой ситуации командиру надо особенно заботиться о бойцах, поддерживать их боевой дух - кого-то похвалить, где-то пошутить. У меня, как у замкомвзвода, особое отношение к пополнению. В первую очередь я сообщаю их родным и близким, что они добрались, здоровы и все хорошо. Эти слова, хотя и короткие, очень важны для родных. Затем отправляю их в столовую, после в баню. Мы одна большая семья, и я каждого встречаю как родного.

- А как там на передовой с банями и прочими удобствами?

- Банька у нас была прикопана, копали, строили ее сами. Скидывались деньгами на стройматериалы. Гуманитарная помощь к нам доходила редко, потому как всякие поездки на передовую очень опасны. Но мы купили в тылу в России стиральную машину, установили график стирки и график мытья. Там очень важно быть чистым и жить в относительно комфортных условиях. В бунгалах, как мы называли наши земляники, есть все: холодильник, свет, связь. На улице - газовая горелка.

СПРАВКА «КП»

Добровольцы (участники добровольческих формирований) в отличие от мобилизованных и военнослужащих по контракту не являются военнослужащими (выделено авторами). Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции. При этом добровольцы, мобилизованные и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, имеют одинаковый уровень денежного содержания (довольствия). На добровольцев также распространяются некоторые льготы, положенные военнослужащим: продовольственное и вещевое обеспечение, медицинское обслуживание, право на бесплатный проезд, возможность получить статус ветерана боевых действий. (Информация по данным порталов: объясняем.рф, доброволец-центр.рф.)

Тяжелое ранение

- Вторую награду медаль «За отвагу» вы за что получили?

- В сентябре 2023-го наша группа из четырех человек заняла передовую позицию. И враг обрушил на нас все, что у него было. Мы окапываемся. Метрах в 5 - 7 от меня разорвалась мина. Осколки ударили в плечевую часть левой руки. Боли не было, но я почувствовал резкое онемение всей руки. Сразу использовал турникет, максимально затянув его. Скоро понял, что раненая рука не работает, а я левша. Как потом выяснилось - ранение тяжелое, перебит нервный пучок. Благо на мне был броник, он сдержал часть осколков.

Стал я рыть одной правой окоп на всю группу, так как у ребят на позициях были корни. А моя позиция на пригорке, и снаряды артиллерийские сюда либо не долетали, либо летели мимо. Копал пол- дня, над головой постоянно шумели дроны, корректируя вражескую артиллерию. Как только я зарылся на нужную глубину, парни перебрались ко мне. За это я очень благодарен нашему ротному, который учил нас: «Мужики, держите с собой саперную лопату всегда. Лопата спасет вам жизнь!»

Так и получилось: лопата спасла не только мне жизнь, но и еще троим из моей группы. 13 дней враг пытался выбить нас, пуская снаряды и днем, и ночью. А потом применил запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы…. На нас четверых израсходовали, наверное, вагон натовских снарядов. На ничего у врага не вышло.

- Почему вы с тяжелым ранением не отправились в тыл?

- Я был командиром группы. А командир, по моим убеждениям, должен покидать позиции последним. В результате поставленная нам задача была выполнена. Все бойцы моей группы получили высокие боевые награды. А меня наградили медалью «За отвагу».

Горячая линия фонда «Защитники Отечества» работает по всей России - 117 (добавочный 1). Кроме того, у защитников есть возможность заранее записаться на прием в любой филиал фонда, а также ознакомиться со всеми мерами поддержки на «Госуслугах».

- Какой случай вам больше всего запомнился?

- Особенно поразило меня событие, когда у наших боевых соседей шла эвакуация тяжело- раненых. Их на носилках грузили на машины. Все это увидели нацистские дроноводы и принялись убивать беззащитных людей вместе с медиками. Вот тут мы все глубоко осознали, против какой сволочи воюет наша страна.

На мирном фронте

После лечения Бесценный с женой приобрели дом в Поселке Николо-Полома в Костромской области.

- Название это нам понравилось - Николо-Полома, - говорит Дмитрий Степанович. - К тому же, как нам сказали, в Костроме очень хороший филиал фонда «Защитники Отечества». И это правда. Потому моя особая благодарность социальному координатору в Парфеньевском округе Елене Бокаревой. Умная, добрая, чуткая женщина! Она помогла мне в выборе направления - по педагогике. В Педагогическом колледже Галича мне подобрали двухмесячный курс, чтобы выучиться на вожатого. Хочу также поблагодарить и губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова, который разработал и внедрил индивидуальную программу обучения на базе 9 классов.

Теперь в мирной жизни наш герой - наставник и воспитатель. Фото: Личный архив.

- Особенно благодарен я моей супруге Алене, - продолжает разговор Дмитрий Степанович, - которая во всем поддерживает меня. Когда получил инвалидность, она сказала: «Инвалидность - это не приговор, а новый этап в нашей жизни. В жизни, которую мы начнем вместе, и все трудности преодолеем».

Мое пожелание всем, кто получил инвалидность и не может полноценно работать, - не сдавайтесь! Жизнь продолжается, и если что-то не получается, надо искать решения. Вот я не могу колоть дрова, поэтому приобрел электрический дровокол. Не могу долго чистить снег - приобрел снегоуборщик! Я радуюсь каждому дню, я радуюсь каждой проделанной мной работе, пусть я отрезал криво - ничего страшного! На второй, третий раз получится!

Левая рука у Дмитрий Степановича работает слабо - может поднимать до 5 килограммов. Но на педагогическую работу это почти не влияет. Ныне в Галичском педагогическом колледже он уже преподает 16 - 17-летним студентам ОБЖ и строевую подготовку. Ребята довольны своим наставником. Вот только один из отзывов о Бесценном от студента Никиты Савенкова: «Лично мне нравится заниматься с Дмитрием Степановичем, так как он человек уже опытный, вернувшийся с боевых действий. У него много чему можно нам научиться. Он очень хороший педагог и наставник».

Преподаватель Дмитрий Степанович Бесценный прививает студентам патриотизм на примере своей семьи. Фото: Личный архив.

Ныне Дмитрий Степанович продолжает сотрудничать с фондом «Защитники Отечества» Костромской области, ведет уроки мужества и продолжает учиться в Галичском педагогическом колледже. А еще он ведет свой блог ВК «Костромская глубинка». И приглашает на свою страничку не только ветеранов СВО, но и всех желающих познакомиться с Костромой.

Топ-7 самых востребованных профессий

• Психология

• Педагогика

• Государственное и муниципальное управление

• Юриспруденция

• Информационные системы и программирование

• Операторы БПЛА

• Менеджмент

Как рассказал нам руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Костромской области Александр Дубов, выбор профессий для участников СВО, в том числе и для получивших инвалидность, - огромный. Есть возможность освоить их с нуля и даже получить в перспективе высшее образование.

Банк вакансий для ветеранов СВО на сайте фонда «Защитники Отечества».

КОНКРЕТНО

Меры поддержки предпринимательской деятельности ветеранов СВО фонда «Защитники Отечества»

У ветеранов спецоперации растет интерес к предпринимательской деятельности. Сегодня уже порядка 3500 ветеранов СВО, состоящих на сопровождении фонда, открыли свое дело в таких сферах как строительство, сфера услуг, торговля, сельское хозяйство. Из них большая часть зарегистрированы как самозанятые – 57 % и 34 % как индивидуальные предприниматели.

Ветераны СВО могут получить комплекс мер поддержки для запуска бизнеса. Это помогает их социальной адаптации, профреализации и трудоустройству.

Фонд «Защитники Отечества» с партнерами проводит региональные проекты по информированию ветеранов. Один из форматов - «Дни ВЭБ и Предпринимательство», объединяющие ветеранов, финансистов, Корпорацию МСП, соцзащиту, центры «Мой бизнес» и Ассоциацию франчайзинга. Встречи прошли в Пятигорске, Донецке и Луганске.

Филиалы фонда заключают соглашения с центрами «Мой бизнес» для системного сопровождения ветеранов. Важно не только информировать, но и давать экспертную помощь на всех этапах - это снижает риски и защищает от мошенников.

Ключевой инструмент - социальный контракт на открытие бизнеса. Филиалы Фонда выдают рекомендацию для его оформления, а решение принимают органы соцзащиты. На сегодня принято 2725 заявлений от ветеранов СВО.

Помимо финансов, доступны образовательные программы. В центрах «Мой бизнес» обучают запуску и ведению дела, налогам, продвижению и бизнес-планированию. Также фонд совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ проводит курс ДПО «Предпринимательство и практические навыки внедрения МСП».

Особое внимание - аграрным проектам. Второй год подряд реализуется «Школа фермера» (совместно с Россельхозбанком и Минсельхозом России). Ветеранов и членов их семей зачисляют без конкурса. В 2025 году выпущен 741 человек из 74 регионов. В 2026 году 73 региона заявили о более чем 200 проектах с участием ветеранов. Обучение идет по 50+ специальностям: растениеводство, животноводство, садоводство, пчеловодство, агротуризм, цифровые технологии. После обучения возможен грант от Минсельхоза до 7 млн рублей.