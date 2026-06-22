Кот Ларри провожает уже шестого премьера за последние 10 лет Фото: REUTERS.

Знаете, в чем секрет стабильности и успеха официального кота резиденции премьер-министра Соединенного Королевства Ларри? Ведь он провожает уже шестого премьера за последние 10 лет, а в 2022-м у него, наверное, глаза разбегались – с такой скорость менялись главы Британского Кабинета Министров. Скоро Ларри встретит своего седьмого, так сказать, партнера по резиденции, и не факт, что и тот сможет надолго задержаться на Даунинг-стрит, 10. А все очень просто, в отличие от всех скорострельных британских премьеров, из которых из шести никто не досидел до конца своего срока, Ларри ни разу не жал руку, то есть не подавал свою лапку Зеленскому. Более того, как только коренастая фигура в специфическом одеянии появлялась на горизонте, Ларри, задрав хвост трубой (спросите сами у кошатников, что это значит), немедленно покидал резиденцию, явно не желая иметь с этим поцем ничего общего. Даже когда его брали врасплох, он проскальзывал между входящими и останавливался, только удалившись на безопасное расстояние. То ли запах ему не нравился, то ли он считал, что этот посетитель пришел бороться с тараканами или крысами, а вдруг и из отлова, но он еще ни одного раза даже не дал погладить себя гостю из Киева. Не зря про кошачье чутье легенды ходят.

Смех, конечно, смехом, и вообще смех – дело хорошее, но никто из британских премьеров, обещавших Зеленскому: «Я ваша навеки!» - то есть, извините: «Я буду с тобой до конца!» - почему-то не смог сразу сформулировать, что речь идет об их, фигурально выражаясь, «конце», дав тем самым Зеленскому ложные надежды.

Нет, понятно, они и сами не думали, что жизнь так повернется, а «черная карма» Зеленского накроет и их. Они-то рассчитывали на лучшее. Тем более, что «черная метка» Зеленского, которую он оставляет на каждом, с кем рукопожимался, вроде бы и не на всех действует. Вон, например, президент Франции Эммануэль Макрон не просто рукопожимается, а и вовсе обжимается с «просрочкой» из Киева – и ничего: рейтинги, конечно, рекордно низкие и падают и дальше, но пока прочно сидит на своем месте. Возможно, тут секрет в том, что обжимания действуют не так, как рукопожатия. А с другой стороны – стоит посмотреть на супругу Эммануэля, чтобы понять, что ему в этой жизни уже по-настоящему мало что страшно. А если это не супруга, а супруг, то страшного для него вообще практически ничего не осталось.

Проклятие Зеленского снова сработало Фото: REUTERS.

- И все-таки она существует! – сказал бы Галилео Галилей, если бы его спросили про «черную карму» Зеленского.

И это явление, вопреки всем фантазиям и паранормальностям, имеет вполне рациональное объяснение. Даже просто помощь бандеровской Украине катастрофически отражается на экономиках стран, вовлеченных в этот процесс – снижаются показатели эффективности предприятий, украинофилия и русофобия лишают предприятия дешевого сырья и доступной энергетики, заставляют урезать социальные программы, не в лучшую сторону отражаются на поддержке собственного населения. Как говорила Анналена Бербок в бытность свою главой МИД Германии, ей плевать на то, чего хотят немцы, главное – что надо украинцам. Поэтому экономика Германии уже второй год в рецессии и правительство Олафа Шольца с позором ушло, уступив место кабинету Фридриха Мерца. Впрочем, судя по рукопожатности, Мерцу тоже осталось немного.

Что касается Макрона, то он по французской традиции говорит не на один порядок больше, чем делает. А за то, что делает, получает звонкой монетой. Это же надо было умудриться всучить старый хлам, подлежащие списанию колесные танки AMX-10RC в качестве новой военной техники и выставить за это счет на очень кругленькую сумму.

Стармер покидает свой пост Фото: REUTERS.

Британцы же завязли в Украине глубже всех. Именно они являются теми кукловодами, что дергают за нитки украинской марионетки. Борис Джонсон фактически сорвал мирные соглашения в Стамбуле, заставив Украину воевать дальше. Британцы поставили ВСУ свои танки «Челленджер 2», ракеты Storm Shadow, зенитные системы и противоракеты. Для них русофобия и стремление нанести поражение России сейчас в их глазах настолько важнее собственной экономики и ситуации с тем же мигрантским беспределом в городах, что они и подыхая, будут слать нам проклятья, обвиняя во всех своих бедах не себя, а нас.

Так что, как ни крути, а «черная карма» Зеленского все-таки существует. И она действует. Во всяком случае на тех, кто в борьбе против России за Зеленского готов свою душу заложить дьяволу.

А коту Ларри, похоже, в очередной раз просто не повезло с партнером по резиденции. Но впереди его ждет еще одно разочарование – сменщик Кира Стармера наверняка тоже не умеет ловить мышей. И Ларри его ничему научить не сумеет. Впрочем, есть надежда, что Ларри, несмотря на свой преклонный возраст, сможет пережить и нового британского премьер-министра.