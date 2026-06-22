ДОМ.РФ получит в управление еще 17 га в 14 регионах

ДОМ.РФ предоставит инвесторам очередное имущество под застройку и размещение различных объектов. Фото: Kub The Shadow Simple Man/Shutterstock/Fotodom

Компания ДОМ.РФ получит в управление участки общей площадью 17 га и недвижимость совокупной площадью более 26 тысяч квадратных метров в 14 регионах России. Об этом по итогам очередного заседания профильной правкомиссии сообщил вице-премьер федерального правительства, возглавляющий наблюдательный совет компании, Марат Хуснуллин.

После завершения всех необходимых процедур, переданные имущественные комплексы, отдельные здания и участки будут выставлены на открытые торги. В дальнейшем на их месте появятся новые необходимые объекты и жилье.

Марат Хуснуллин подчеркнул стратегическую важность системной работы с федеральными активами. По его словам, возвращение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества служит мощным драйвером регионального развития.

«Появляются новые площадки под жилищное и коммерческие строительство, общественные пространства, создаются условия для восстановления объектов культурного наследия. Правительство продолжает планомерную работу в этом направлении», — отметил он.

Среди переданных лотов - четыре памятника архитектуры и истории. Они расположены в Брянской, Калужской, Пензенской и Саратовской областях. Восстановление этих зданий — жилого дома, усадьбы, особняка и административной постройки, возведенных с середины XIX по первую треть XX века, будет проходить с использованием механизма льготного кредитования, предусмотренного президентской программой.

«Вовлечение в оборот и реализация неиспользуемого федерального имущества — значимая часть работы ДОМ.РФ по расширению возможностей инвесторов в реализации самых разных проектов. По итогам наших торгов в городах появляются новые микрорайоны с комфортной городской средой, в регионах растут темпы возведения жилья, улучшается бизнес-климат», — прокомментировал заместитель генерального директора компании Денис Филиппов.