Сочинения Ленина и Маяковского промаркируют из-за закона о пропаганде наркотиков

Книги Ленина промаркируют из-за фразы "Религия есть опиум для народа" Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Российский книжный союз каждую неделю обновляет список книг, содержащих упоминание наркотических средств, и по этой причине подлежащих специальной маркировке — в помощь книготорговцам и библиотекарям (см. bookunion.ru). Дело в том, что с марта закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» требует помечать такие книги особым значком — восклицательным знаком в треугольнике, и сопровождать предупреждающим текстом. Сначала в списке была тысяча пунктов - в диапазоне от Стивена Кинга до Сергея Лукьяненко, теперь же их больше 2,5 тысяч.

22 июня список пополнился еще сотней наименований. Среди новичков — сочинения Виктора Пелевина, герои которого, как известно, уделяют немало внимания дурманящим веществам, суперхит ирландской писательницы Салли Руни «Нормальные люди» (в романе про муки любви ее угораздило-таки упомянуть что-то психотропное), сразу несколько семейных бестселлеров шведа Фредрика Бакмана и «отца» Ктулху Говарда Лавкрафта. Биографии рок-музыкантов Ильи Кормильцева и Майка Науменко авторства Александра Кушнира и сразу четыре романа модного Ю Несбе тоже в этом списке.

Забавно, но под антинаркотическое законодательство также попали Владимир Ленин (сборник статей «Ослиный мост») и Владимир Маяковский (статья «Война и язык»). Чем же проштрафились вечно живой вождь мирового пролетариата и революционный поэт? Все наследие Ильича наизусть не помним, но в указанный сборник входит его статья «Социализм и религия» с известной каждому пожившему в СССР гражданину фразой: «Религия есть опиум народа». Ну, а Маяковский, полемизировавший в своей статье с критиками футуризма, трижды упомянул один запрещенный порошок — исключительно образности ради, припечатывая оппонентов. Список РКС контекст не учитывает — достаточно просто упоминания запрещенки.

Напомним, что закон «О наркотических средствах...» касается только тех книг, которые изданы после 1 августа 1990 года. То есть Ленина до сих пор издают!