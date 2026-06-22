Билеты раскуплены, люди не могут уехать: украинские паблики с помощью видео из Саратова врут о проблемах с поездами в Крыму

Что касается расписания движения поездов в Крыму, то оно было скорректировано из-за временного закрытия одного из участков местной железной дороги Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Душераздирающее видео распространяют украинские телеграм-каналы. На кадрах девушка плачет и говорит, что хочет обратно в Москву. Публикация сопровождается информаций о том, что дело происходит в Крыму - люди не могут уехать, билеты раскуплены, поездов нет. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в сети, это фейк.

На самом деле кадры не имеют никакого отношения к полуострову. Изначально ролик разместила в своих соцсетях блогерша из Москвы Юлия. И снят он был на вокзале в Саратове, где сейчас идет активная реконструкция - собственно, состояние станции на период ремонта и расстроило автора, которая делилась эмоциями со своими подписичками.

Позже сама Юлия, когда ее видеозапись использовали в рамках киевской пропаганды, записала опровержение.

«Меня выкладывают в украинские новости на два миллиона человек в телеграм-канал, что типа я не могу уехать из Крыма. Ребят, это фейк, я приехала в Саратов из Москвы и удивлялась, почему вокзал в таком состоянии. Все!» - объяснила она.

Жительница столицы удивилась тому, как формируется повестка в украинских каналах и сказала, что не хочет участвовать в этих провокациях.

Кроме того, на записи в кадр попадает железнодорожный состав с маркировкой «РЖД». Но на территории Крыма этот оператор не работает, там курсируют поезда компании «Гранд Сервис Экспресс», которые имеют совершенно другое визуальное оформление.

Что касается расписания движения поездов в Крыму, то оно было скорректировано из-за временного закрытия одного из участков местной железной дороги. Но не отменено - поезда ходят в Москву и другие города. С актуальным расписанием и наличием билетов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Подобные вбросы - системная работа пропаганды киевского режима. ЦИПсО стараются всеми способами разогнать панику вокруг ситуации в Крыму. Власти призывает не доверять сомнительным источникам, а ориентироваться только на официальные и проверенные.