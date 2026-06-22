Приемная кампания в вузы и колледжи 2026/2027 года: как подать документы и поступить на специальность мечты

Абитуриенты могут подать документы тремя способами: онлайн через жизненные ситуации «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» на портале Госуслуг, очно в учебном заведении или по почте.

На портале абитуриент выбирает специальность и учебное заведение, соответствующее его индивидуальным параметрам, может отслеживать статус заявления и направлять документы для зачисления. Возможности для поступления создаются при поддержке Национальных проектов России.

«Подготовка к приёмной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить её качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тыс. – в высшем образовании. Наибольшее количество – по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались», — комментирует Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

В прошлом году более 1,1 млн абитуриентов подали заявления в вузы через Госуслуги. В рамках жизненной ситуации можно пройти профориентацию, выбрать наиболее подходящий вуз, следить за датами приемной кампании и вступительных экзаменов, а также заключить договор на обучение с помощью электронной подписи Госключ. Через жизненную ситуацию «Поступление в СПО онлайн» на Госуслугах было подано более 570 тыс. заявлений.

Контакт-центр приемной кампании в вузы работает круглосуточно с 1 по 30 июня. На горячей линии по номеру 8 (800) 444-51-15 можно получить консультации по жизненной ситуации «Поступление в вуз онлайн», целевому обучению, квотам для иностранцев и особым условиям для людей с инвалидностью. После завершения приемной кампании центр продолжит функционировать как единая линия по всем вопросам высшего образования и науки. Консультанты помогут разобраться в следующих темах:

– Общие правила приема и нормативно-правовое регулирование приемной кампании;

– Использование сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг;

– Правила поступления на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки;

– Вопросы целевого обучения и целевой квоты;

– Правила приема иностранных граждан (по квоте Правительства и в общем порядке);

– Специальные условия обучения и второе высшее образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

– Вопросы поступления в конкретный вуз: запись на вступительные испытания, конкурсные списки, заключение договора, зачисление, предоставление мест в общежитиях.

В пяти регионах России – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае – в пилотном режиме начал работу суперсервис «Поступление в СПО онлайн», который представляет собой службу поддержки абитуриентов. В следующем году сервис будет доступен уже в 30 регионах, а к 2030 году – по всей стране. Номера телефонов и режим работы горячих линий можно найти по ссылке.

Учёба в университете — важный шаг на пути к карьере мечты. Сегодня по национальному проекту «Молодёжь и дети» в вузах и колледжах открывают кампусы мирового уровня, обновляют программы и дают возможность работать студентам уже начиная со второго курса. Нацпроект «Молодёжь и дети» также способствует снижению кадрового дефицита в образовании и повышению престижа профессии педагога. В России работает более 1 млн учителей, а педагогическое направление входит в топ-3 самых востребованных у поступающих.

В свою очередь по национальному проекту «Экономика данных» заинтересованным в обучении ИТ и ИИ абитуриентам доступны программы высшего образования «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ». Главная особенность программ — глубокое участие ИТ-компаний в образовательном процессе. Студенты уже с первого курса работают над реальными кейсами бизнеса, проходят стажировки, участвуют в хакатонах и проектной деятельности под руководством экспертов отрасли. Многие начинают профессиональную карьеру ещё во время учёбы. Всего в 2026 году на программы подготовки топовых ИТ- и ИИ-специалистов планируется принять почти 6,5 тыс. студентов: не менее 3,8 тыс. — на направления «ТОП-ИИ» и ещё 2,6 тыс. — на программы «Топ-ИТ».