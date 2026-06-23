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Здоровье23 июня 2026 3:00

Правда ли, что лекарства в уколах «щадят» желудок, и когда нужен тест на чувствительность к антибиотикам - клинический фармаколог разобрала популярные мифы

Врач Селиванова опровергла миф о щадящем эффекте уколов в сравнении с таблетками
Анна ДОБРЮХА
Препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в слизистой оболочке желудка

Препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в слизистой оболочке желудка

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год человечество употребляет 4,5-5 триллионов установленных суточных доз (defined daily doses, DDD) всех видов лекарств. Это около 1,6 дозы разных лекарств ежедневно на каждого жителя Земли. Конечно, цифры сильно усредненные. Кто-то принимает 5 и более препаратов в сутки (это явление называется полипрагмазией и несет дополнительные риски). Кто-то пьет таблетки курсами или глотает обезболивающие время от времени. Как на самом деле работают лекарственные средства? Что может помешать их лечебному действию, из-за чего усиливаются побочные эффекты? Обо всем этом - в продолжении нашего разговора с врачом - клиническим фармакологом, заведующей отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовью Селивановой.

Первую часть интервью можно прочитать тут.

ТАБЛЕТКИ ОТ ГИПЕРТОНИИ: УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ?

- Любовь Викторовна, известно, что более 40% жителей России - гипертоники. И часто встает вопрос: когда принимать таблетки от давления, чтобы они лучше работали - утром или на ночь? Что говорит наука?

- Традиционный подход такой: как только пациент с гипертонией встает утром с постели, первое, что он должен сделать - принять препараты от давления. Именно на утро приходится пик выработки гормонов стресса, в это время чаще происходят сердечно-сосудистые катастрофы.

Но сейчас мы стремимся к более персонализированному подходу. Поскольку по клинической практике видим: все люди разные, для некоторых характерны вечерние или ночные скачки высокого давления. Это обязательно нужно учитывать. В таких случаях лечащий врач может, например, разделить прием препаратов от давления: какую-то часть рекомендуют в вечернее время, а что-то (скажем, диуретики, лекарства с мочегонным эффектом) - оставлять на утро.

Каждый год человечество употребляет 4,5-5 триллионов установленных суточных доз всех видов лекарств

Каждый год человечество употребляет 4,5-5 триллионов установленных суточных доз всех видов лекарств

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

! Оптимальный вариант для подбора наилучшего времени приема препаратов - суточный мониторинг артериального давления (СМАД), отмечает эксперт. Для этого пациенту прикрепляют прибор, который автоматически измеряет давление через заданные промежутки времени в течение 24 часов (каждые 15-30 минут днем и каждые 30-60 минут ночью). Так удается точно определить, на какие периоды приходятся пики повышения давления.

КОГДА НУЖЕН АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

- В коммерческих клиниках перед назначением антибиотиков очень часто рекомендуют анализ на чувствительность к ним - чтобы выяснить, нет ли резистентности (то есть устойчивости, из-за которой лекарство не будет работать). А по ОМС такое исследование мне, например, ни разу не назначали. Кому и в каких случаях на самом деле требуется этот анализ?

- По стандартам доказательной медицины анализ на чувствительность к антибиотикам требуется чаще всего в таких случаях:

* если пациент находится на стационарном лечении, в больничных условиях, и есть основания полагать, что те или иные антибиотики не эффективны из-за снижения чувствительности к ним;

* если пациент лечится амбулаторно, и назначенный ему врачом антибиотик не начинает работать через двое-трое суток (то есть человек не чувствует ни малейшего облегчения симптомов);

* если пациент регулярно сталкивается с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей (например, часто бывает цистит);

* если у пациента иммунодефицитное состояние - при ВИЧ-инфекции, на фоне лечения онкологического заболевания и др.

В целом же большинству пациентов, которые лечатся амбулаторно, в рутинном порядке сдавать тест на чувствительность к антибиотикам не рекомендуется, - поясняет Любовь Селиванова.

- Какой биоматериал сейчас берут для анализа?

- Как правило, это должен быть материал из очага инфекции. При заболеваниях ротовой полости, горла нужен соскоб слизистой, мазок из зева. При урологических инфекциях исследуют мочу. У пациентов стационаров - кровь. При кишечных инфекциях берется соответствующий мазок, анализ кала не требуется.

При заболеваниях ротовой полости, горла нужен соскоб слизистой, мазок из зева

При заболеваниях ротовой полости, горла нужен соскоб слизистой, мазок из зева

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС-РЕБРОМ

Правда ли, что лекарства в уколах и свечах «щадят» желудок?

- Любовь Викторовна, верно ли, что абсолютно все обезболивающие препараты «бьют» по слизистой желудка?

- Большинство самых распространенных препаратов - аспирин, ибупрофен, диклофенак и др. - действительно в той или иной степени могут оказывать повреждающее действие на слизистую оболочку желудка. И это никак не зависит от формы их введения! Будь то таблетка, укол или ректальные свечи. В любом случае такие препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в слизистой оболочке желудка - это неизбежная часть механизма действия обезболивающих.

Отличается только парацетамол. Он не действует на желудок. Но в то же время более токсичен для печени. Поэтому врач оценивает состояние пациента, его сопутствующие заболевания, и исходя из этого подбирает наиболее подходящий обезболивающий препарат для конкретного человека.

- В интернете часто советуют «прикрывать» слизистую лекарствами, снижающими кислотность желудка. Это правильно?

- Такие препараты - ингибиторы протонной помпы, ИПП - имеют свои медицинские показания и побочные эффекты. Назначать эти лекарства должен только врач. В целом считается, что применение ИПП оправданно для пациентов из групп риска - например, с язвенными заболеваниями желудка и кишечника. Остальным людям, которым назначен курс обезболивающего на 5 - 7 дней, назначение ИПП неоправданно.

- Правда ли, что лекарства для снижения кислотности желудка могут мешать лечебному эффекту других препаратов, если принимать их одновременно?

- Да. В частности, доказано, что самый распространенный препарат из класса ИПП, омепразол, снижает всасывание ряда других лекарств. Наиболее существенно нарушается усвоение противогрибковых препаратов, противовирусных средств для лечения ВИЧ и гепатита С, некоторых онкологических препаратов. Чтобы избежать негативного эффекта, рекомендуется разводить лекарства по времени: между приемом омепразола и других препаратов нужна пауза не менее 2-3 часов. Либо врач может выбрать препарат с меньшим риском взаимодействий, например, пантопразол или эзомепразол, у которых эта способность выражена слабее, чем у омепразола.

Продолжение следует. В завершающей части интервью в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU мы разберем с экспертом, у кого чаще всего бывает синдром отмены лекарств и как его избежать; как антидепрессанты влияют на набор веса - у каких классов АД риск такой побочки больше и меньше; и при лечении какими препаратами нельзя загорать.

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