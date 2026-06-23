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Здоровье23 июня 2026 4:00

Ночной «зажор»: почему холодильник не отпускает нас ночью после тяжелого дня

Психолог Шарапова назвала рабочие способы, как не заедать стресс ночью
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Те, кто нагружает едой организм на ночь глядя, в 1,7 – 2,5 раза чаще сталкиваются с расстройством кишечника

Те, кто нагружает едой организм на ночь глядя, в 1,7 – 2,5 раза чаще сталкиваются с расстройством кишечника

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Когда после тяжелого трудового дня ближе к ночи рука сама тянется к дверце холодильника за чем-нибудь вкусным и калорийным, то, что в народе называют ночной «зажор», - это не про слабость характера. Это про сложный сбой биоритмов, гормонов и реакции на стресс. В Нью-Йоркском медицинском колледже проанализировали данные 14 150 человек. Как оказалось, сам по себе поздний прием пищи, когда более 25% суточных калорий съедаются в ночное время, может сигналить нам о «двойном» хроническом стрессе и бьет не только по кишечнику.

Да, первым удар принимает желудок. Те, кто нагружает едой организм на ночь глядя, в 1,7 – 2,5 раза чаще сталкиваются с расстройством кишечника - вздутием, запорами, диареей. К тому же нарушается и баланс полезных и вредных бактерий в животе. «Ночной зажор» приводит к тому, что микробиом становится менее разнообразным, что в перспективе может сработать против здоровья иммунной и нервной системы.

Но есть тут и коварная игра стресса, которая поддерживается ночным обжорством.

Днем рабочая нагрузка «глушит» сигналы голода, мы недоедаем, сидим на перекусах, «голосуем» в пользу готовых закусок вместо белка – хорошего куска рыбы или птицы - и клетчатки из фруктов и овощей. Так запускается стрессовая реакция организма, первый виток.

К вечеру зажим снимается, и тело требует компенсации большими порциями, часто - быстрыми углеводами и жирами. В дело идут бургеры, жареная картошка и пирожные. Это дает быстрый дофамин, прилив удовольствия, и становится своеобразной формой эмоционального самоутешения за все пережитое.

Вот только ночная еда перегружает пищеварение. Из-за скачка инсулина подавляется гормон сна мелатонин, сон становится поверхностным с пробуждениями. Ну а недосып на следующий день усиливает стресс и тягу к еде. Круг замыкается.

Почему нас тянет «заедать» стресс именно ночью?

Алена Шарапова, психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ рассказала «Комсомольской правде» о том, что ночной «зажор» имеет официальное название в психологии - синдром ночной еды.

Это когда человек съедает минимум 25% всей дневной пищи уже после ужина или просыпается ночью, чтобы поесть, как минимум два раза в неделю. А утром аппетита часто нет совсем, сон нарушен, а настроение снижено.

Почему именно ночью?

Одна из главных причин - сдвиг циркадных ритмов, внутренних биологических часов.

- У людей с синдромом ночной еды фаза голода и насыщения запаздывает на 1,5 – 2 часа по сравнению с большинством. То есть, когда всем остальным уже пора спать, у них организм еще «ждет ужина». График приема пищи смещается на поздний вечер и ночь, - говорит Алена Шарапова. - Кроме того, хронический стресс часто повышает уровень кортизола (гормона стресса) именно в ночные часы. Возникает внутреннее напряжение, которое хочется снять. Еда в этом случае становится быстрым и доступным способом саморегуляции.

Играет свою роль и биохимия. У многих любителей ночной еды снижена доступность серотонина - «гормона хорошего настроения», который также участвует в контроле пищевого поведения. А вот углеводная еда, включая сладкое, быстро поднимает его уровень, поэтому ночью мозг буквально требует «допинга».

У людей с синдромом ночной еды фаза голода и насыщения запаздывает

У людей с синдромом ночной еды фаза голода и насыщения запаздывает

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чего нам самом деле не хватает, раз ночью тянет поесть?

1. Нормализации циркадных ритмов, правильного режима дня и сна.

2. Режима питания, равномерного распределения еды в течение дня.

3. Навыков эмоциональной регуляции: умения замечать, называть и проживать сложные эмоции (тревогу, стыд, беспомощность), не прибегая к еде.

- Когда этих навыков недостаточно, еда становится самым простым и быстрым способом справиться с накопившимся напряжением, - говорит Алена Шарапова.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если к ночным перееданиям добавляется устойчивое снижение настроения, потеря интереса к привычным делам и удовольствиям в течение нескольких недель, это может быть связано с признаками депрессии, отмечает наш эксперт. В таком случае лучше не тянуть и обратиться к врачу-психиатру или клиническому психологу.

Что можно сделать, когда тянет к холодильнику?

Самые эффективные приемы - те, которые быстро снижают внутреннее напряжение:

- Прогрессивная мышечная релаксация - поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы тела (начиная с ног и поднимаясь вверх). Это занимает 5 – 10 минут и хорошо снимает накопившееся напряжение.

- Дыхательные практики. Например, дыхание «4-7-8»: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, медленный выдох на 8 секунд. Повторите несколько циклов. Такие упражнения быстро успокаивают нервную систему.

Что делать днем и вечером, чтобы к ночи холодильник не манил?

- Важно не доводить организм до сильного истощения. Если днем вы недоедаете или накапливаете стресс, ночью тело будет требовать свой «допинг», - говорит Алена Шарапова.

В течение дня:

Ешьте каждые 3–4 часа. Не пропускайте основные приемы пищи и старайтесь делать их сбалансированными (белки, сложные углеводы (цельные крупы, бобовые), овощи и немного жиров).

Если в течение дня калорий и энергии было недостаточно, то организм обязательно постарается восполнить их вечером или ночью. Поэтому лучше дать ему топливо вовремя.

Ешьте каждые 3–4 часа. Не пропускайте основные приемы пищи

Ешьте каждые 3–4 часа. Не пропускайте основные приемы пищи

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером перед сном:

Если чувствуете голод, разрешите себе легкий перекус: банан, стакан кефира, горсть орехов или йогурт. Это гораздо лучше, чем бороться с собой до полуночи, а потом опустошать холодильник.

Соблюдайте гигиену сна. Да, вероятно, вы уже про это слышали, но это действительно важное правило. Режим сна, когда вы встаете и ложитесь спать в одно и то же время, даже по выходным, способен на многое, в частности, отстроить обмен веществ в организме.

Лучше без кофеина во второй половине дня.

За час до сна переходите на спокойные занятия (чтение, теплый душ, легкая растяжка).

В спальне должно быть темно, прохладно и тихо.

Что точно не помогает?

Увы, но разные «народные» способы, по типу записки с напоминаниями на холодильник «Не ешь меня», отказ от воды после ужина, баррикады перед холодильником - в исследованиях себя не оправдывают.

Можно ли переучить мозг, если привычка заедать проблемы формировалась годами?

- Да, переучить мозг можно даже после многих лет такой привычки. Главное - не ждать мгновенного результата и не требовать от себя невозможного. Нужен комплексный и мягкий подход, - говорит Алена Шарапова. – Тут стоит обратиться к специалистам. В работе с психологом или психотерапевтом вы учитесь вести дневник питания, отслеживать сон, вовремя замечать и мягко управлять тягой к еде, а также можете подключить близких к поддержке. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с самого простого, регулярно практикуйте дыхательные упражнения и релаксацию, затем наладьте режим питания в течение дня, потом улучшите гигиену сна и так далее. И если что-то не получилось, не ругайте себя. Это только усиливает стресс и возвращает к старой привычке. Лучше искренне похвалить себя даже за самые маленькие успехи: «Сегодня я вовремя поел днем - уже победа!».

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