Опасен ли залп из четырех солнечных вспышек: от магнитных бурь нас спасет большая дыра на Солнце

NASA напугали грядущими магнитными бурями. Фото: Artsiom P/Shutterstock/Fotodom

В понедельник, 22 июня, метеозавимые люди с тревогой читали прогнозы: в NASA напугали грядущими магнитными бурями. Солнце взорвалось четырьмя подряд вспышками предпоследнего класса мощности (М).

Однако российские гелиофизики оптимистичнее. Вспышки действительно были, но никаким мощным геомагнитным штормом они не грозят, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» Мария Абунина, руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН:

- В данном случае ничем вспышки на Солнце не должны грозить ни людям, ни технике, ни космическим аппаратам около Земли, потому что, во-первых, активная область находится пока далековато, на востоке диска (далековато - от той области солнечного диска, откуда выбросы способны долетать до нашей планеты. - Ред.). А во-вторых, эта активная область находится за большой корональной дырой. И поэтому высокоскоростной поток (солнечного веществ, плазмы. - Ред.) из корональной дыры просто будет не пускать распространяться в нашу сторону выбросы, даже если они будут.

На самом деле большинство солнечных вспышек интересны только учёным. Даже если они последнего класса мощности,.Очень многое зависит от того, где они произошли. Если такие вспышки происходят на востоке Солнца, как сейчас, то в основном Земли это никак не касается.

Но, конечно, ученые продолжают следить за активной областью на нашем светиле - ведь она может оказаться и на опасной для Земли линии.

- Солнце вращается. Но это всё-таки не твёрдый объект, у него разные слои ещё и с разной скоростью вращаются, - продолжает Мария Абунина. - В среднем оно совершает оборот вокруг своей оси за 27 дней. Но на полюсах и на экваторе разница может достигать двух-трех дней.

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