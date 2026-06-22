Владимир Зеленский – классическая иллюстрация русского фразеологизма «из грязи – в князи» Фото: REUTERS.

Это смешно, но поляки пытаются уговорами и добрым словом вернуть украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского к прежним отношениям, которые были до нынешнего обострения из-за глорификации на Украине бандеровцев, выразившейся в присвоении имени «героев УПА*» центра спецназначения «Север» Сил специальных операций ВСУ.

Президент Польши Кароль Навроцкий «просрочке» чуть ли не лавровую ветвь мира протянул, попробовав объяснить, что не мог поступить иначе.

- Все патриоты понимают, сколько преступлений украинские националисты совершили на польских землях, какими драматическими были те моменты. Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не приемлем красно-черный бандеровский флаг, - заявил Навроцкий и обратился к Зеленскому. - Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их просто не существует, потому что все соотечественники знают и понимают, сколько зла принесли нашей стране, женщинам, детям и всему нашему народу украинские националисты. Президент Зеленский ошибается.

Такое ощущение, будто маленький мальчик случайно покакал в штанишки, и его надо не столько ругать, сколько утешать. Мол, что поделать, оступился, наверное, случайно.

Между тем, решение Зеленского – это не случайность. И не та ситуация, когда он мог бы сослаться, что не представлял себе последствий. Бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа сообщил, что между президентом Польши Анджеем Дудой, который, кстати, и наградил Зеленского этим орденом, и самим Зеленским в 2021 году была договоренность: Украина не героизирует УПА*, а Польша помогает ей в случае полномасштабного конфликта с Россией. Польша помогла в полной мере – передала самолеты, РСЗО, артиллерию и танки, устроила гигантский логистический хаб для поставок вооружений Украине. Чем ответил Зеленский, стало ясно на днях. Ни о какой случайности в этом случае речи не идет. Есть договоренность, и налицо «нарушитель конвенции», который плюнул на им же данное слово. Не на чье-то, а на свое. Но почему «просроченный» так поступил?

Боюсь, ответ очень не понравится полякам…

Владимир Зеленский – классическая иллюстрация русского фразеологизма «из грязи – в князи». Еще вчера он со сцены потешал сильных сира сего, выступал у них на банкетах, смешил, шутил, одним словом, прислуживал. И вдруг сам оказался среди них как равный. У неподготовленного человека может закружиться голова от такого качественного скачка.

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

А дальше – больше. Если поначалу он радовался тому, что его коллеги из любой страны воспринимают его в качестве равного, и с пиететом относился к полякам, как и к венграм, и к другим соседям, то вскоре ситуация изменилась. Зеленский понял, что он нужен самым сильным, богатым и значительным на Западе. Его встречали и с ним нянькались лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и даже США. Кто на фоне лидеров этих государств какие-то там поляки и венгры? Да никто, какая-то мелочь пузатая. Которая рядом с великим и ужасным Зеленским рядом не стоит и стоять не должна.

Его круг общения гораздо-гораздо выше – Макрон, Стармер, Мерц, Трамп. А вся эта европейская мелочь должны быть просто счастлива, когда Зеленский на них обращает внимание или хотя бы просто их упоминает. Пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич рассказал, что Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким, в ходе которых они смогли бы разрешить конфликтную ситуацию.

- Сначала украинская сторона предлагала телефонный разговор обоих президентов. В конечном итоге до него не дошло из-за отсутствия реакции президента Зеленского. Со стороны сотрудников президента Украины также поступило предложение о встрече обоих президентов. Была согласована дата и время. До нее не дошло, потому что от встречи отказался президент Владимир Зеленский, - сообщил Леськевич. - Это означает, что со стороны украинских властей не было готовности изменить название воинской части, носящей имя преступников под знаком УПА*. Была исключительно игра на время.

Хлестаков, который в действительности стал даже круче настоящего ревизора. Стармер уходит в отставку, Зеленский должен и тут сказать свое слово.

- Кир, спасибо за наше сотрудничество, поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить нашу Европу и нашу систему защиты жизни. Соединенное Королевство было, есть и останется одним из мировых лидеров. Мы в Украине высоко ценим Великобританию, и каждая наша встреча, каждый наш разговор всегда были по-настоящему содержательными. Мы верим в Британию, - обратился «просрочка» к «уходящей натуре». - Кир, ты всегда желанный гость в Украине.

Он с самим Стармером на «ты». И Навроцкому в представлении Зеленского места среди них нет, не тот масштаб у фигуры. А вы тут про какие-то преступления бандеровцев и историческую справедливость. Вертел он их всех. На том, чем на рояле играл.

* - организация признана террористической и запрещена в РФ

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