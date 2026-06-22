Сергей Лукьяненко: Попасть в компанию с Маяковским — ну а что, хорошая компания

Сергей Лукьяненко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, которые содержат упоминания наркотических средств. Они подлежат спецмаркировке. В обновленный список вошли даже произведения Владимира Маяковского и... Владимира Ленина. Перечень насчитывает уже более 2500 наименований. В список добавили 113 новых позиций. Туда попали книги таких популярных российских авторов, как Сергей Лукьяненко и Дина Рубина. Но почему? С таким вопросом«КП» обратилась к известному российскому фантасту.

- Так что в ваших книгах можно запретить, ну, в смысле наркотиков?

- А что там, какие-то конкретные произведения указаны? Я знаю, что вроде бы попали «Осенние визиты». Там есть такая сцена. Это же 90-е годы. И персонаж-подросток идет по улице. Видит на другой стороне улицы веселящуюся молодежь. И думает: может, они чем то обкурились или обкололись? И дальше: вот наркоманы проклятые! Никогда не буду эту гадость употреблять! И переходит на другую сторону улицы - чтобы им не попасться. Формально упоминание употребление наркотиков есть? Как бы есть.

- Но это же контекст.

- Да, и в целях перестраховки это все вносится. А то, что там, наоборот, говорится о неприятии наркотиков —ну кого это волнует? При этом я сам врач - и ненавижу наркотики. И считаю их абсолютным злом.

Популярный российский фантаст удивился тому, что его книги оказались в "ограничительных списках" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- А как же Ленин то в вашу теплую компанию попал?

- Предположу, что за какую-нибудь фразу вроде «религия — опиум для народа». Почти наверняка. Но я все это считаю полнейшим, глубочайшим идиотизмом. Тем более, что такие списки делает нейросеть.

- Вы полагаете?

- Скорее всего. В которую заложили названия наркотических веществ. Иногда даже сленговые названия наркотических веществ. Самое смешное, что в качестве проверки могли заложить какой-то северо-кавказский словарик силовых структур. Где перечислено, какими словами наркоманы могут называть свои препараты. Там были слова вроде Травка, Дедушка или слово Посидеть - оно означало принять наркоту. И фраза «Петя приехал к дедушке и решил посидеть на травке» — сразу подпадает по всем параметрам. Если такой внук к такому деду приехал — значит, какая-то тусня наркоманская.

- Не возникает впечатления, что это полная дичь?

- Это дичь и профанация. Издевательство над здравым смыслом.

- Список тут может быть бесконечен?

- Если пишешь про 90-е годы и описываешь их реалистично - то там невозможно избежать этой темы.

- Потому что многие употребляли?

- Да. Огромное количество людей употребляло наркотики. А если говорить про гражданскую войну и революцию — там да, то же самое. Вспомните рассказ «Морфий» у Булгакова. Писатели не могут обходить тему наркотиков — потому что наркотики, так или иначе, присутствуют в человеческом обществе.

- Вопрос в подаче темы?

- Именно так - как писатель пишет. Если он пишет, что это здорово, и давайте-ка все будем употреблять — то такое надо запрещать и маркировать, да. Если же это часть сюжета, в описании, —это совсем другое дело.

- Нету ощущения, что это симулякр?

- Симулякр абсолютный. Это профанация и дискредитация. Уверен, что этот идиотизм кончится. Сейчас, как кажется, многие имитируют борьбу за все хорошее против всего плохого. Но это скореее имитация.

Ну, а насчет того, чтобы попасть в компанию с Лениным и Маяковским…- ну а что, хорошая компания...