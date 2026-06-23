Стартовала программа «Кадры для экономики будущего», которую создали по поручению президента

Создать учебный модуль поручил президент Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Программа «Кадры для экономики будущего» готовит руководителей из регионов. На местах они отвечают за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям. В первом потоке участвуют более 110 представителей субъектов страны и федеральных органов власти. Разработал программу Сбер совместно с Правительством РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС. Создать учебный модуль поручил президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в декабре 2025 года.

В центре внимания программы — ключевые технологические тренды. Среди них развитие искусственного интеллекта (ИИ), влияние высоких технологий на экономику и рынок труда, современные инструменты прогнозирования кадровой потребности. Слушатели курса изучают подходы к формированию региональных решений, которые необходимы для достижения национальных целей развития и технологического лидерства страны.

— Мы живем в период, когда изменения происходят быстрее, чем когда-либо прежде. Искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, меняет содержание профессий и требования к навыкам. В этих условиях задача руководителей — не просто готовить кадры для существующей экономики, а создавать условия для появления компетенций будущего. От того, насколько эффективно мы научимся раскрывать потенциал людей и помогать им адаптироваться к новым технологиям, будет зависеть конкурентоспособность регионов и страны в целом, — прокомментировал запуск программы президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала обеспечение экономики кадрами приоритетом стратегического характера:

— Качество занятости, распределение по отраслям квалифицированных специалистов, эффективность механизмов трудоустройства во многом определяют потенциал экономического развития и обеспечивают решение стратегических задач импортозамещения и достижения технологического суверенитета нашей страны.

Слушатели программы пройдут комплексную оценку управленческих компетенций SberQ (используется для диагностики руководителей всех уровней) и получат персональные рекомендации по развитию. В программу включили изучение современных технологических трендов, практический интенсив по созданию ИИ-инструментов в кампусе Школы 21, посещение ведущих технологических площадок и центров разработки продуктов на основе ИИ, участие в круглых столах и проектной работе в кросс-территориальных командах. По итогам обучения сформируют библиотеку лучших практик и ИИ-инструментов для использования участниками в дальнейшей работе.

Следующий очный поток программы соберут с 7 по 10 июля в Казани.