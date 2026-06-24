Дмитрий Чернышенко: Новая модель науки и технологий должна обеспечить тесную кооперацию государства, бизнеса, научных институтов

Стратсессия состоялась 23 июня в Координационном центре Правительства под председательством Михаила Мишустина.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин, закрепил в едином документе – Стратегии научно-технологического развития – конкретные шаги для ответа на современные вызовы. Среди главных – создание новой модели науки и технологий, которая должна обеспечить тесную кооперацию государства, бизнеса, научных институтов. К работе по ее созданию Правительство привлекло более 200 экспертов из промышленного сектора, научного сообщества, законодательных органов власти», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Первое и ключевое – готовится единое нормативное регулирование в науке, технологиях и производстве. Это позволит государству, бизнесу, вузам и научным организациям работать более синхронно и эффективно на задачи, которые сейчас приоритетны для государства.

Второе – совершенствуются подходы к оценке исследований и разработок. Экспертиза будет на каждом этапе: от научной идеи до готовой технологии и её вывода в промышленное производство, масштабирование. В этом опираются на экспертный корпус Российской академии наук, в который входит порядка 5,5 тыс. экспертов из разных областей.

Третье – тесная кооперация науки и промышленности. Дмитрий Чернышенко отметил, что совместно с Первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым определен список приоритетных задач, основное – разработка четких планов развития технологий под запрос реального сектора экономики, расширение форматов работы с индустриальными партнерами, фокусировка всех мер поддержки на задачах технологического лидерства. Они реализуются через национальные проекты технологического лидерства – их девять.

По словам вице-премьера, в Государственной программе научно-технологического развития представлены уже более 130 таких мер.

Четвертое – продолжается развитие домена «Наука и инновации», единой платформы, в которой находятся все научные исследования и разработки. На ней развернуто более 27 сервисов. Они помогают, к примеру, квалифицированным заказчикам из промышленности подбирать научные коллективы для выполнения востребованных работ.

«Эти цифровые инструменты позволяют быстрее принимать решения на основе полной информации о тех потребностях, которые нужны для бизнеса, производства, о наличии актуальных разработок по всем приоритетным направлениям. У нас уже успешно функционирует отраслевой сегмент медицинской науки. На очереди – еще 6, включая приоритетные, которые корреспондируют с наццпроектами технологического лидерства – станкостроение, транспорт, сельское хозяйство. Все эти меры нацелены на ускоренное внедрение перспективных технологий в промышленность», – заключил Дмитрий Чернышенко.