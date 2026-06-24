Масштабное обновление Склифа: на Садовом кольце появится медицинский комплекс с пульсирующим сердцем

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Как сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» Мэр Москвы Сергей Собянин, данный лечебный корпус станет одним из самых технологически продвинутых медицинских объектов в стране. По словам Мэра Москвы, реализация проекта расширит возможности практического здравоохранения и научно-исследовательской деятельности, дав новый импульс развитию городской медицины.

«Возводим комплекс с помощью передовых технологий. Благодаря этому многие разноплановые работы идут параллельно, сокращаются сроки строительства. При этом действующий стационар продолжает принимать пациентов», — отметил Мэр Москвы.

На текущем этапе на различных участках площадки завершается выемка грунта, осуществляется бетонирование фундаментной плиты, а также конструктивных элементов подземной части, первого и второго этажей.

Новый комплекс будет сформирован из пяти взаимосвязанных блоков-башен переменной высотой от шести до 10 этажей, предназначенных для размещения профильных подразделений различной направленности. Все корпуса будут объединены общим центральным вестибюлем. В качестве облицовки фасада предусмотрены витражные конструкции в форме геометрических сот и ромбов, за счет чего внешние стены здания будут менять оттенки в зависимости от времени суток и освещения. Дополнительной архитектурной особенностью объекта станет масштабная декоративная инсталляция в виде пульсирующего сердца, ориентированная в сторону Садового кольца. Полный комплекс работ на объекте планируется завершить в 2028 году.

Проект главного архитектора и исторический контекст развития института

Строящийся объект НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спроектирован так, чтобы стать не только клиникой будущего, но и новой достопримечательностью города, а также одним из лучших примеров дизайна медицинских центров в мире.

При разработке корпуса Склифа рассматривались различные скульптурные формы, однако специалисты остановились на рациональной, правильной и максимально удобной для оказания помощи конфигурации из пяти примыкающих друг к другу башен.

Внутренняя логистика помещений продумана так, чтобы полностью избежать гнетущей больничной атмосферы. Коридоры, дверные проемы и палаты сделаны широкими, а просторные холлы и красивые входные группы призваны благотворно влиять на эмоциональное состояние пациентов. Новый комплекс будет полностью отвечать современным московским стандартам.

На самой стройплощадке задействованы современные технологии контроля: используется специализированное оборудование для мониторинга уровня шума и запыленности воздуха, функционирует интеллектуальная система контроля и управления доступом, а также установлен дистанционно управляемый башенный кран, повышающий производительность работ и общую безопасность.

Рекорды модернизации: итоги мегапроектов прошлых лет

Масштабное обновление Склифа является частью глобальной программы модернизации столичной медицинской инфраструктуры, о результатах которой Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге. Всего с 2011 года в Москве было построено 182 медицинских объекта. По итогам 2025 года в городе ввели в эксплуатацию 13 новых объектов здравоохранения, включая больничные корпуса и поликлиники, а также провели комплексную реконструкцию почти 80 существующих зданий.

В мае 2025 года в полностью реконструированном корпусе № 17 Морозовской детской городской клинической больницы открылся Центр быстрой амбулаторной хирургии. Благодаря широкому применению мини-инвазивных и малотравматичных методов хирургических вмешательств дети провели в стационаре всего несколько часов и к вечеру возвращаются домой. За прошлый год в этом центре медицинскую помощь получили 11 тысяч детей.

Знаковым событием также стал запуск шестом флагманского центра экстренной помощи на базе Городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова.

«Таким образом, мы завершили создание сети высокотехнологичных центров экстренной помощи», — отметил Мэр Москвы.

Во флагмане ГКБ имени В.М. Буянова пациенты получают полный комплекс помощи — от диагностики до реанимации и хирургического лечения — в первые часы после госпитализации. Корпус оснащен суперсовременными операционными (включая гибридную), отапливаемым тамбуром для машин скорой помощи, пневмопочтой и отапливаемым надземным переходом к главному зданию, а прием пациентов организован по системе «триаж». За неполный год работы помощь здесь получили 40 тысяч человек. Режим работы систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения тут устанавливается автоматически на основе уличной температуры, воздух очищается через стерильные ламинарные системы, а стены отделаны специальными моющимися панелями.

В июне после реконструкции открылся лечебный корпус № 1 ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, оперблок которого теперь включает 11 суперсовременных операционных, где лечение уже прошли 30 тысяч пациентов. В том же месяце в реконструированном лечебном корпусе № 12 Первой градской больницы заработал Межокружной ревматологический центр, где пациенты могут в одном месте получить весь объем специализированной помощи — от диагностики до реабилитации. За время работы в стационаре обновленного корпуса помощь оказана более чем 600 пациентам, столько же человек прошли лечение в дневном стационаре, и еще почти 35 тысяч получили помощь в консультативно-диагностическом отделении.

В июле завершилась реконструкция научно-академического корпуса № 10 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, где теперь размещен научно-образовательный кластер, включающий 28 кафедр столичных медвузов, учебный центр и научно-клинический отдел.

«В сентябре вместе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным открыли суперсовременный многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира», — рассказал Сергей Собянин.

В новом здании разместили 20 отделений стационара и 15 операционных, включая гибридную ангиографическую. Корпус спроектирован так, что под одной крышей можно пройти все виды диагностики и терапевтических процедур. Для тяжелых пациентов на крыше оборудована вертолетная площадка, а для машин скорой помощи предусмотрен отапливаемый бокс. Комплекс оснащен новейшим оборудованием, комфортными палатами, игровыми пространствами, комнатами отдыха и безбарьерной средой.

Заглядывая в завтрашний день: планы на 2026–2028 годы

В планах Правительства Москвы на период с 2026 по 2028 годы значится строительство еще 52 объектов здравоохранения, что даст столице более 800 тысяч квадратных метров новых медицинских площадей.

Уже весной планируется завершить строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове».

Его оснастят высокотехнологичными операционными, центром амбулаторной онкологической помощи и центром опухолей костей и мягких тканей, в котором будут применять аддитивные технологии (3D-печать, биопротезирование) и междисциплинарный подход к лечению.

Среди ключевых проектов, реализуемых в ближайшее время, находится и новый многопрофильный комплекс «Больницы 52», где откроют центры компетенций по нефрологии, ревматологии, аллергологии и иммунологии, гематологии и другим направлениям. В одном здании будут сосредоточены отделение амбулаторного приема, дневной стационар, центр быстрой хирургии (стационар кратковременного пребывания) и круглосуточный стационар. Здесь же оборудуют родильный дом с отделением патологии беременности, оперблоком и отделением для новорожденных. Всего в новом комплексе появится 13 высокотехнологичных операционных, включая роботизированную и ангиографическую, а также 11 малых операционных.