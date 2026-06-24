Скрин с матерным сообщением от РСЧС в Волгоградской области оказался фейком

В Волгоградской области опровергли факт рассылки оповещения об опасности с матом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях Волгоградской области появилась информация, что вместо оповещения от РСЧС было разослано нецензурное сообщение с матерными словами. В качестве доказательства приводился скриншот смс. «Комсомольская правда» провела проверку в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Волгоградской области распространился скриншот с якобы экстренным оповещением от РСЧС, в котором содержалась нецензурная фраза. Сообщение вызвало волну возмущение, однако проверка показала: реальных оповещений с таким содержанием от единой системы экстренного информирования не было. Исходный материал был опубликован в развлекательном телеграм-канале, где в описании первоисточника прямо указано, что контент носит шуточный характер. В описании говорится: «Ржачные картинки с инета) щитпост 18+ контент несет развлекательный характер, без призывов к чему либо (черный юмор) все посты вымышленные».

Это говорит о том, что публикация изначально не претендовала на достоверность и была рассчитана на аудиторию, воспринимающую материал как юмор или провокацию в отношении ведомства. Российская система центров по чрезвычайным ситуациям и оповещению (РСЧС) предназначена для информирования жителей о реальных угрозах: природных бедствиях, техногенных авариях, ракетной или беспилотной опасности. Сообщения через официальные каналы формируются по строгим регламентам и форматам: текст экстренного оповещения не может быть произвольной фразой дежурного диспетчера, к нему предъявляются жесткие требования по содержанию, структуре и языку. Оповещения сопровождаются системными сигналами и распространяются через проверенные каналы связи — мобильные операторы, громкоговорители, официальные аккаунты и специализированные сервисы.

Наличие оскорбительной лексики в экстренном уведомлении автоматически указывает на подделку. Кроме того, фактическая привязка к дате тоже говорит о том, что в сети распространяется фейк. Скриншот появился 22 июня, в то время как в Волгоградской области в этот день официально объявлялась только угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщений о ракетной опасности либо о введении каких-либо нестандартных ограничений не публиковалось. Оперативные службы региона и федеральные структуры также не подтверждали факта рассылки подобных сообщений с оскорблениями. Распространение подобных фальшивок имеет явный провокационный характер: они рассчитаны на эмоциональную реакцию, быстрое распространение информации, увеличение аудитории.