Пентагон отчитался об успешных испытаниях «Золотого купола»: вот в чем там соврали

В США состоялись первые испытания перспективной системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Фото: REUTERS.

В США состоялись первые испытания перспективной системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». По словам министра войны Пита Хегсета, опубликованным на его странице в соцсети «X», тесты прошли успешно и были проведены в рамках запланированной программы.

Он отметил, что в ходе испытаний применялись современные «технологии направленной энергии». Система продемонстрировала способность автоматически обнаруживать и поражать воздушные цели, включая беспилотники и крылатые ракеты.

Хегсет также подчеркнул, что наблюдал за испытаниями лично и обратил внимание на интеграцию новейших военных технологий с работой вооружённых сил.

«Президент Трамп воплощает в реальность видение Стратегической оборонной инициативы 40-го президента США Рональда] Рейгана. «Золотой купол» реален, мощен и идет по плану», — заявил Хегсет.

Проект «Золотой купол» представляет собой многоуровневую систему противоракетной обороны, предполагающую использование спутниковой сети для обнаружения, сопровождения и потенциального перехвата ракет различных типов, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые, а также беспилотные летательные аппараты.

Идея создания глобальной системы противоракетной обороны была утверждена в начале 2025 года указом президента США Дональда Трампа.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин поделился с KP.RU мнением, действительно ли «Золотой купол» сможет «укрыть» США от всех ракетных угроз.

ФАНТАЗИЯ ТРАМПА

- Виктор Николаевич, что именно могли испытать американцы?

- По официальным заявлениям Хегсета и Пентагона сложно однозначно сказать, что конкретно они испытывали. Скорее всего речь идет ракетах-перехватчиках, а не о каком-то супероружии.

Вообще американцы подробности о «Золотом куполе» нигде не публикуют. Но, как любая ПРО, эта система должна состоять из ракет-перехватчиков, спутников для обнаружения ракетных угроз, определенных радаров, систем связи и шифрования.

Но важно понимать как у американцев проводятся испытания систем перехвата. Они в ракету-мишень вставляют маячок, на который наводится ракета-перехватчик. Без этого маячка им даже обычные ракеты, не говоря уже о гиперзвуке сложно перехватить.

- Реально ли создание такого «Золотого купола»?

- Это фантазия Дональда Трампа, которая похожа на фантазии Рональда Рейгана о «Звездных войнах» (так называли не реализованную Стратегическую оборонную инициативу). Создать эффективный «купол» практически невозможно, потому что у Штатов нет на сегодняшний день систем, которые способны перехватывать гиперзвуковые ракеты. Такие, например, как наш «Авангард», который летит со скоростью 27 махов.

Если у нас ракета летит с такой скоростью, то у них должна быть ракета-перехватчик со скоростью 30 махов. Но пока у американцев самые скоростные ракеты летают со скоростью шесть-шесть с половиной махов. Они это называют гиперзвуком. Это, конечно, огромное преувеличение.

У нас, кроме того, есть и «Кинжал», и «Циркон», которые летят со скоростью 10 махов. Даже «Искандер» летит на заключительном участке тоже со скоростью 10 махов и выше. Поэтому разговоры об успешном испытании американских систем перехвата – это попытка выдать желаемое за действительное.

ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ ДЕЛО

- Получается, эти испытания направлены скорее на создание политического эффекта?

- Да, именно так. Все это для того, чтобы показать, что вот при Трампе Америка теперь защищена от всех ракет, которые будут лететь в сторону Соединённых Штатов. На самом деле это неправда. Тем более, что у нас есть теперь «Сармат» с дальностью 35 тысяч километров, хотя обычные стратегические ракеты летают не дальше 12 тыс км. Он может лететь даже через Южный полюс. А у американцев нет системы, которая с юга могла бы защищать страну.

Зато есть деньги, и их надо осваивать. И еще есть идея. Ведь чем американцам помогли «Звездные войны» Рейгана? Они втянули СССР в гонку вооружений, и мы надорвали свою экономику.

- Как нам сейчас реагировать на эти испытания?

- Надо трезво отнестись к этим трамповским заявлениям и как бы достижениям, которых на самом деле не существует. И продолжать свои разработки так, как мы их сегодня делаем.

Американцы отстали от нас в гиперзвуковом оружии на 10-15 лет. Так что им нечем пока похвастаться, тем более что и в обновлении своего стратегического ядерного потенциала они тоже не в передовиках. У нас на 90% абсолютно новые стратегические ракеты везде: на море, на земле, в воздухе. А их «Минитмен» 40 лет стоит на боевом дежурстве, «Трайдент» 30 лет, они давно устарели. Им надо обновлять это всё. Но пока они и новую ракету, которая называется «Сентинел», сделать не могут. Ещё при Обаме они выделили два триллиона долларов на её создание, но деньги растворились, а ракеты до сих пор нет.

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