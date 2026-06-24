Дмитрий Дибров перенес операцию после падения в ночном клубе: что известно

Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные 66-летний Дибров отжигал в столичном ночном о клубе, а затем неудачно упал с лестницы и сломал руку. В итоге звездного ведущего из заведения забирала скорая. Почти весь следующий день Дмитрий провел в Боткинской больнице.

В ходе неудачного падения Дибров получил сотрясение мозга, ссадины лица, а также перелом правой руки, на которую неудачно приземлился. Сообщалось о том, что ведущему необходима серьезная операция, в противном случае он может частично потерять подвижность, и ему грозит отек нервных окончаний. Говорили, что врачи настаивали на хирургическом вмешательстве, но Дмитрий якобы подписал отказ и уехал домой.

KP.RU удалось выяснить, что Дибров все-таки сделал операцию на сломанной руке.

«Дмитрий уже сделал операцию, о которой пишут в интернете», — сообщили KP.RU в окружении ведущего.

Добавим, что в том самом ночном клубе, где Дибров упал, он был замечен в компании девушек, которых зазывал в гости. Уже на выходе из заведения Дмитрий потерял сознание и упал. Новые подруги звезды в результате уехали домой. Ранее Дибров отжигал с близняшками в другом увеселительном заведении. Как на загулы ведущего реагирует его новая возлюбленная Екатерина Гусева, неизвестно. Екатерина отказалась как-либо комментировать ситуацию.

«Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое», — рассказали нам знакомые Диброва.

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