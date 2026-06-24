Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы специалистов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» по уничтожению живой силы и техники ВСУ.

На видео запечатлены атаки FPV-дронов, сбросы боеприпасов, поражение огневых позиций и пунктов временной дислокации украинских подразделений. Также показано нейтрализация высотных беспилотников ВСУ, в том числе польских FlyEye, американских Hornet, немецкого HF-1 и других, с помощью воздушных таранов.

Операторы «Рубикона» показали кадры охоты на врага

Сообщается, что центр «Рубикон» также успешно поражает военные объекты в тылу противника, включая автомобильную и бронированную технику, наземные роботокомплексы, ангары, вышки связи и места дислокации личного состава ВСУ.

Тем временем, ряд телеграм-каналов с ссылкой на военкора, бывшего заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова «Неофициальный Безсонов» сообщают, что по информации от пленного украинского боевика стало известно о том, что 16 операторов БПЛА ВСУ, управляя сотнями FPV-дронов через виртуальный сервер из любой точки мира, ведут боевые действия против одного из российских батальонов.

Мол, такой вот эксперимент по эгидой НАТО, который ведет апробацию в реальных боевых условиях комплекса Hornet Vision Ctrl, позволяющего управлять по спутниковому интернету дронами на расстоянии 2000 км. По словам разработчиков система совершенствуется, и несмотря за задержки в передаче сигнала позволяет уже уничтожать наши турбореактивные дроны.

Похоже, что киевский режим планирует раздать джойстики русофобам по всему миру, чтобы компенсировать нехватку личного состава. Но помогут ли Зеленскому очередные передовые технологии из-за рубежа?

Отметим, что ранее подобные наработки демонстрировали и российские специалисты. Они управляли боевыми в зоне спецоперации из московского офиса. Но на этом эксперименты свернули. Очевидно, что перед инженерами встал вопрос, а будет ли такое оружие эффективно, если лишить систему высокоскоростного интернета и связи со спутниками?