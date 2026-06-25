Сохранить вкус и пользу: советы по заморозке ягод на зиму

Правильно замороженные ягоды сохраняют до 90 % питательной ценности. Фото: Ahanov Michael /Shutterstock/Fotodom

Лето в разгаре, на дачах поспевает урожай, на рынках большой выбор спелой клубники, малины, смородины, вишни, а также молодых кабачков, брокколи, зеленого горошка и других даров сезона. Кто-то уже варит варенье, делает компот, а другие просто рассчитывают запастись витаминами впрок, поедая все свежее. Есть спелое и свежее в сезон – самое правильное. Но запасти большинство витаминов у себя в организме, увы, нельзя. Их резерв нужно постоянно пополнять. И лучший способ сберечь витамины и сохранить максимум пользы ягод, овощей и фруктов - это заморозить их прямо в продукте. По данным Роскачества и Роспотребнадзора, правильно замороженные продукты сохраняют до 90 % питательной ценности и часто дадут фору «свежим» ягодкам где-нибудь в декабре.

Почему заморозка делает продукты лучше?

Увы, но уже сразу после сбора в плодах запускаются процессы окисления и разрушения витаминов. Так витамин C, например, начинает активно таять уже через несколько часов, как вы сорвали клубничку. Транспортировка, залеживание на прилавках и даже хранение в домашнем холодильнике, - и от первичных витаминов остается еще меньше. Свежая клубника, которая ехала в фуре, а потом еще полежала в магазине, потеряет до 50% витамина С уже через 5 дней своих «приключений». А если еще и полежала у вас в холодильнике пару дней после покупки, то тут витамина С, самого нестабильного, осталось только треть от исходного.

Еще из «нежных» витаминов - группа B (особенно B9 - фолиевая кислота). Листовые овощи, бобовые, капуста теряют около 30 – 40% витаминов группы В в течение первых 3 суток после сбора, даже если они лежат в холодильнике. А на свету еще быстрее.

Заморозка при минус 18 °C и ниже словно «запечатывает» полезные вещества внутри. Она останавливает все процессы, которые ведут к потере витаминов, и фиксирует плоды в их самом сочном и полезном состоянии. Многочисленные исследования, в том числе масштабные международные обзоры, подтверждают, что при заморозке отлично сохраняются:

- водорастворимые витамины – особенно витамин С и витамины группы В, которые обычно быстро разрушаются;

- природные защитные соединения – антиоксиданты (например, те самые антоцианы, что придают синий и красный цвет чернике, малине и голубике), а также полифенолы – мощные растительные помощники для нашего организма, те, что защищают нас от преждевременного старения и хронического воспаления;

- клетчатка и минералы – кальций, магний, железо – практически не теряются, а это важно для крепких костей, спокойной работы сердца и нормального уровня гемоглобина в крови.

Более того, в некоторых случаях полезные вещества после разморозки даже легче усваиваются, ведь стенки клеток разрушаются от холода, и антиоксиданты высвобождаются, делаясь более доступными для нашего тела. Так что замороженные ягоды и овощи – вовсе не «пустышка», а полноценный и даже иногда более «дружелюбный» источник витаминов круглый год.

Заморозка останавливает все процессы, которые ведут к потере витаминов, и фиксирует плоды в их самом сочном и полезном состоянии. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

У заморозки есть и другие бонусы:

- хранение без консервантов: холод останавливает бактерии и разрушение плодов.

- Экономия и удобство: зимой не нужно переплачивать за тепличные или заокеанские продукты.

- Импортные или тепличные плоды часто собирают недозрелыми, так что они уступают по витаминам сезонным замороженным.

Какие сезонные продукты точно стоит отправить в морозилку?

Ягоды и фрукты (идеальны для заморозки):

- Клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, вишня, черешня, голубика.

- Яблоки, груши, персики, абрикосы (лучше нарезать и обработать от потемнения, спрыснуть лимонным соком, например).

Овощи:

- Зеленый горошек, стручковая фасоль, брокколи, цветная капуста, кабачки, морковь, сладкий перец, кукуруза (зерна).

- Зелень (укроп, петрушка, базилик) – измельченные, в порционных кубиках, в формах для льда, добавив немного воды или оливкового масла. После заморозки хранить в контейнере в морозилке.

! Есть и важное «НО». Огурцы, редис, салатные листья и арбузы содержат очень много влаги. При замерзании вода расширяется, льдинки разрывают нежные клеточные стенки, и после разморозки такие продукты превращаются в бесформенную водянистую кашицу. Поэтому их лучше всегда есть свежими. А с помидорами поступают хитрее. Томаты замораживают не целиком, а только в виде пюре или нарезанными кубиками. В таком виде они отлично подходят для соусов, супов и тушеных блюд, сохраняя вкус и аромат, но не теряя текстуру.

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Чтобы продукты не превратились в «кашу» и сохранили максимум пользы, Роскачество и Роспотребнадзор рекомендуют:

1. Сбор и подготовка

Берите только спелые, целые плоды без повреждений и на пике зрелости. Тщательно вымойте в прохладной воде и обязательно полностью обсушите на полотенце (лишняя влага помешает сохранить структуру).

2. Бланширование для овощей

Брокколи, цветную капусту, фасоль, горошек, морковь опустите в кипящую воду (или обдайте кипятком) на 1 – 4 минуты (в зависимости от вида). После бланшировки сразу охладите в ледяной воде. Это уберет ферменты, белковые молекулы, разрушающие цвет, вкус и витамины при хранении.

3. Защита фруктов от потемнения

Яблоки, груши, персики сбрызните лимонным соком или раствором аскорбиновой кислоты.

4. Метод «сухой лоточной заморозки», коронный способ

Разложите сухие плоды в один слой на подносе или доске. Поставьте в морозилку на 2 – 4 часа до полного затвердевания. Затем пересыпьте в пакеты или контейнеры. Ягоды и кусочки не слипнутся и будет удобно отсыпать их порциями.

5. Упаковка

Лучше используйте плотные пакеты с зип-замком или контейнеры «для заморозки». Максимально вытесните воздух из пакета, можно через трубочку. Для пюре оставляйте немного места, жидкость расширяется. И напишите дату заготовки.

6. Температурный режим

Включите «Суперзаморозку» заранее, за 2 – 4 часа до того, как будете замораживать продукты

Готовые заморозки храните при -18 °C в пакетах/контейнерах.

В более теплой зоне, - то, что используете часто, уже начатую партию из заморозок.