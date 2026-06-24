«Я почувствовал себя героем»: NILETTO рассказал про отношения с замужней фанаткой и татуировку на лице за 5 миллионов долларов

NILETTO (Даниил Прытков). Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА

Личная жизнь 34-летнего NILETTO (Даниил Прытков) уже давно остается одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников артиста. При этом сам исполнитель старается держать романтические подробности подальше от публичного поля и редко говорит о частной жизни. Однако в этот раз он сделал исключение и пришел на шоу Ксении Собчак во «ВК Видео» «Что о тебе думают?», где обсудил не только отношения, но и деньги, спорт и хейт.

Одним из самых обсуждаемых моментов эфира стало признание певца о близости с поклонницей, у которой уже были отношения. «История заключается в чем: одна девушка пришла ко мне — она суперофигенная. Все здорово. Мы попили вина, и она мне показывает кольцо. Говорит: у меня вообще парень есть, и он мне предложение вчера сделал, я согласилась. В тот момент я себе позволил это сделать. Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, сделал свое дело, и все остались в плюсе, я надеюсь. Может, нет…» — заявил Данил Прытков. По словам артиста, подобные ситуации для него уже остались в прошлом, поскольку сейчас он состоит в отношениях.

В разговоре NILETTO также коснулся того, как воспринимает себя на фоне других представителей новой музыкальной волны. Он отметил визуальные различия между артистами и подчеркнул, что сравнения в индустрии неизбежны.

В частности, он назвал себя и Xolidayboy (Иван Минаев) «визуально фриками», добавив, что у каждого исполнителя свой образ и аудитория. При этом молодой Ваня Дмитриенко, по его словам, выглядит иначе: менее спортивно, более «свежо» и без татуировок на лице и теле.

Отдельный блок разговора был посвящен физической форме артиста. NILETTO снова подчеркнул, что спорт занимает важное место в его жизни и напрямую связан с образом публичного человека. Он заявил, что считает себя одним из самых подготовленных артистов на сцене и регулярно тренируется на высоких нагрузках, включая подтягивания и работу с собственным весом. По его словам, подобный режим выдерживают далеко не все коллеги.

«Xolidayboy, например, не вывезет то, что делаю я. Ни по жиму, ни в целом по тренировке. Почти никто не вывезет. Только Джиган сможет, но он все равно тоже немножко другой. Если отправить всех певцов страны на шоу «Титаны», то я всех уделаю — объективно. Я хожу на руках, могу стоять на них две минуты. Подтягиваюсь 200 раз за тренировку», — заявил Прытков.

Удивила и реакция артиста на гипотетический вопрос о том, согласился бы он нанести на лицо рекламу за крупный гонорар. Вопреки ожиданиям, NILETTO не отверг идею заработка в пять миллионов долларов, заявив, что подобный шаг он воспринимает скорее как рациональное решение.

«Представляешь, как здорово? Взять пять миллионов долларов, часть денег потратить на близких, родных, подарить им радость. Большую часть вложить в свою страну, во что-то полезное, заняться благотворительностью. А татуировку потом свести. Вообще пофиг», — рассудил певец.

Артист также объяснил, какие претензии со стороны аудитории действительно могут его задеть. По его словам, большинство негативных комментариев он воспринимает спокойно и не считает их значимыми. При этом он признался, что особенно чувствителен к обвинениям в неискренности. «Лично я бы точно отреагировал на обвинение в неискренности — самое трогательное для меня. Ну да, я качок, где-то с низким интеллектом, где-то с высоким, смотря в какой области. То, что я делаю плохую музыку? Музыка разная бывает. Меня это не заденет», — заключил NILETTO.