Про страну узнают по улыбке

Традиции Фестиваля молодежи и студентов - 1985 в этом году подхватывает Екатеринбург. Фото: Марина ЮРЧЕНКО STF/РИА Новости.

Лето 1985 года особенно запомнилось жителям нашей страны: в Москве проходил Международный фестиваль молодежи и студентов. Трибуны «Лужников» заполняли многотысячные толпы, а с каждой афиши и сувенирного значка прохожим улыбалась Катюша - девочка в нарядном кокошнике, ставшая символом гостеприимства.

Спустя 41 год почетную эстафету принимает Екатеринбург. Столица Урала готовится встретить XX Международный фестиваль молодежи и студентов, который в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года. Ожидается, что его участниками станут более 10 тысяч молодых людей из 190 стран. Но любой масштабный форум невозможен без тех, кто остается за кадром главных событий. Волонтеры - это сердце фестиваля. Они будут помогать гостям, сопровождать делегации, координировать работу площадок и создавать атмосферу большого международного праздника.

«Комсомолка» поговорила с теми, кто уже готовится стать частью этого события.

«Меня вдохновил папа»

Светлана собирается участвовать в Фестивале, как ее отец. Фото: Личный архив.

20-летняя Светлана Селянина учится на втором курсе УрФУ. О МФМ Светлана впервые услышала дома. Оказалось, что ее отец был участником фестиваля 1985 года в Москве.

- Папа вспоминает об этом довольно часто и говорит только хорошие слова. Он и вдохновил меня. После его рассказов мне тоже захотелось стать частью этого события. Это настолько масштабный проект, что хочется буквально впитать в себя его атмосферу. У меня уже есть серьезный опыт волонтерской деятельности, поскольку это напрямую связано с моей специальностью. Особенно нравится, что благодаря таким мероприятиям возникает связь между поколениями: появляются общие впечатления, эмоции и опыт, - поделилась Светлана.

«Доброты не бывает слишком много»

Валерия четвертый год занимается волонтерством. Фото: «Волонтеры Урала».

21-летняя Валерия Жуйкова учится на четвертом курсе в УрФУ. Волонтерством она занимается с 2022 года и за это время успела поработать на крупных международных мероприятиях.

По словам Валерии, подобные форумы позволяют познакомить гостей с историей города, его достопримечательностями и культурой. Но самая важная миссия - это объединить людей.

- Подобные фестивали собирают молодежь из разных регионов страны и разных государств. Это возможность познакомиться друг с другом, обменяться опытом, узнать, чем живут другие люди. Такие встречи помогают лучше понимать окружающих и находить новые идеи, - считает Валерия. - Любое крупное мероприятие объединяет. Все оказываются на одной площадке и приходят с общей целью. Мне кажется, подобных событий должно быть больше. Они помогают людям общаться, находить друзей и становиться добрее друг к другу. А добра в нашей жизни никогда не бывает слишком много.

«Россия оказалась не такой, как я думал»

Элеонора готова показывать иностранцем, как прекрасна наша стране. Фото: Личный архив.

23-летняя Элеонора Шабиева учится в магистратуре Уральского федерального университета на факультете журналистики. Параллельно с учебой она участвует в организации крупных событий и уже несколько лет занимается волонтерством.

- Я хочу работать в направлении медиаволонтерства и выбрала его не случайно. На фестивале я могу помогать снимать репортажи, вести соцсети события, брать интервью у участников - делать так, чтобы о фестивале узнал весь мир, - говорит Элеонора.

Девушка признается, что комфортно чувствует себя и рядом с иностранным гостем, которому нужна помощь, и за камерой, когда нужно поймать кадр.

- Молодежь из России, Африки, Азии, Латинской Америки, Европы садится за один стол и обсуждает любимые фильмы, музыку, мечты. Я в это верю, потому что сама знакомилась с ребятами из Вьетнама, Египта и Беларуси на волонтерских сменах. Они уезжали и писали мне: «Элеонора, Россия оказалась совсем не такой, как мы думали». Это и есть мягкая сила - когда про нас узнают не из новостей, а через улыбки людей, - считает Элеонора.

Как попасть на форум молодых?

Подготовкой добровольцев занимается центр «Волонтеры Урала». Здесь проводят набор, собеседования и обучение будущих помощников фестиваля. Руководитель блока управления волонтерами Валентина Долгих рассказала, что одним из ключевых требований остается знание иностранных языков, прежде всего английского.

Стать волонтером смогут молодые люди от 18 лет. Однако для некоторых направлений предусмотрены исключения: к работе привлекут и 16-летних ребят. В общей сложности в организации форума будут задействованы около двух тысяч добровольцев со всей страны. Первичный отбор завершился до 7 июня, а окончательный состав команд станет известен уже в июле.