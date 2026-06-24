Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на «Примаковских чтениях». Сейчас, когда Украина при поддержке Европы пошла на лобовое обострение, атакуя наши тылы, к словам Лаврова прислушиваются особенно внимательно. Суть его сегодняшнего выступления проста: мы не примем ультиматумов. И не дадим себя обмануть видимостью переговоров.

Вместе с тем российская сторона ждет ясности от американской: из Вашингтона до Кремля до сих пор не довели, действительно ли позиция Трампа по Украине изменилась в ее пользу после недавней встречи «Большой семерки» в Эвиане. «Мы хотим понять, что произошло», - сказал Лавров.

Глава МИД передал суть развития достигнутых с американцами в Анкоридже договоренностей - если это можно назвать развитием: «Сейчас нам говорят: не получается пока, что-нибудь еще уступите».

«ПОХОРОНИЛИ ИТОГИ АНКОРИДЖА»

По сути, Лавров призвал следовать принципу «смотреть на дела, а не на слова». А дела, объяснил он, вот какие:

- Россия сохраняет приверженность достигнутым на встрече Путина и Трампа в Анкоридже пониманиям. Мы согласились на предложения США, которые, казалось, осознали первопричины конфликта.

Мяч остался на американской стороне поля, «хотя нам все чаще пытаются перебросить его из офсайда. Это не пойдет». Наша страна не будет размениваться на промежуточные решения и принимать ультиматумы.

- «Западные деятели, наверное, для себя уже похоронили итоги Анкориджа и пытаются оформить капитуляцию России».

Со времен аляскинской встречи все сильно изменилось. Зарубежные СМИ пишут: после встречи с Зеленским на саммите G7 в Эвиане Трамп одобрил ужесточение антироссийских санкций и украинские удары вглубь нашей страны. «Думаю, скорее выдают желаемой за действительное», - заметил Сергей Лавров. Но добавил: Москва так и не получила из Белого дома ответа на то, что мы поддержали привезенный спецпосланником президента Уиткоффом и одобренный нашей стороной план украинского урегулирования.

По словам главы МИД, Россия сохраняет приверженность достигнутым на встрече Путина и Трампа в Анкоридже пониманиям. Фото: REUTERS.

Москва даже не знает, предлагали ли американцы Зеленскому согласованный с Москвой план: «Никакого фидбэка не существует».

- Министр описал статус-кво бесед с американцами: нас склоняют к уступкам Киеву, при этом «продолжаются разговоры от наших американских контактеров о том, что между президентами Трампом и Путиным - химия, у нас будут радужные перспективы, но вот Украина…» Дескать, когда вопрос с ней решится переговорным путем, можно будет говорить и о совместных с Америкой проектах.

Однако после этого США ввели новые антироссийские санкции, продают оружие Европе для накачки им Украины и даже строят у себя полигон, чтобы имитировать боевые действия «а-ля украинский фронт»

«На практике не сделано ничего позитивного», - резюмировал глава МИД.

« С ДЕРЕВЬЯМИ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ»

Лавров перечислил и другие, казалось бы, более мелкие моменты в отношениях с Вашингтоном:

- Не сделано никаких шагов по возвращению России дипломатической собственности в Америке (речь о зданиях наших представительств, фактически изъятых американцами).

- Воздушное сообщение между РФ и США не возобновлено, хотя Москва не раз это предлагала.

- Не сняты санкции с наших депутатов и сенаторов (а в проекте было одновременно снять российские ограничения с американских конгрессменов).

- Добавилось и новенькое: «Нам объявили, что все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории США, станут считаться американскими гражданами».

«Такого не бывает!» - возмутился Лавров. Нельзя навязывать дипломатам решения о гражданстве их детей.

Министр предложил пока хотя бы двигаться от частного к общему, осуществлять небольшие позитивные шаги если уж «ни по одному вопросу прогресса нет». В пример он привел готовящийся футбольный матч Россия-США с участием ученых и деятелей культуры.

«А общее наступит когда-то. Нам говорят: за деревьями не видите леса. Нам бы с деревьями разобраться, а потом уже будем лесом заниматься», - произнес Лавров.

«ВОКРУГ УЖЕ ВСЕ ЗАНЯТО!»

Для разговоров с американцами Россия по-прежнему открыта. Но хотелось бы для начала услышать от них, действительно ли в Эвиане «Анкоридж был похоронен, Трамп как блудный сын - или папа - вернулся в семью, и они опять все вместе».

Есть большая настороженность и по поводу общих экономических проектов, которые Москва обсуждала с Вашингтоном.

«Американцы ведут переговоры - по крайней мере, нам сказали, что есть планы выкупить европейскую часть «Северных потоков», - обратил внимание глава МИД, - Я к чему: когда… Если… Когда, скорее всего, закончится украинская эпопея, сядем мы с американскими друзьями, посмотрим на карту: вот планы. И они скажут - слушайте, а вокруг вас уже все занято!»

Сергей Лавров об американском наследии встречи Путина и Трампа на Аляске: «На практике не сделано ничего позитивного» Фото: REUTERS.

«НА ОСОБОМ ЧЕКУ»

По поводу позиции Европы в украинском конфликте и «заплывов» из Старого Света насчет переговоров Москва не питает совершенно никаких иллюзий.

Лавров раскрыл подробности общения на Смоленской площади с послами Германии, Британии и Франции, которые сами попросили о встрече. Они просто-напросто передали ультиматум, составленный 7 июня в Лондоне Зеленским, Макроном, Стармером и Мерцем.

«Вы должны капитулировать, остановиться на линии соприкосновения, развернется оккупационная миссия на Украине (военные силы стран Запада - Ред.), средства РФ будут заморожены, пока Россия не выплатит все репарации - вот их конструктивный вклад», - напомнил министр суть ультиматума.

С европейцами Москва будет готова поговорить только в случае, если оттуда последуют конструктивные предложения. «Но полагаться хоть в чем-то на обещания или ожидания Европы мы уже просто не имеем права».

Что верить на слово представителям Запада нельзя, наш дипломат повторил много раз. «Хотя иногда мы бываем наивными людьми, мы сейчас на особом чеку», - подчеркнул он этот тезис.

ДВА НАМЕКА

Какой план действий дальше? Министр иностранных дел - человек гражданский, поэтому о ходе боевых действий не упоминал.

Но сделал как минимум два серьезных намека.

Во-первых, сказал он, «противникам России нельзя бесконечно игнорировать наши предупреждения о нарушении всех возможных обязательств», прав и свобод русскоязычных на Украине. (Что получил Запад, игнорируя предупреждения России перед февралем 2022 года, напоминать излишне).

Во-вторых, Лавров сделал явную отсылку к ситуации с Ираном: «Когда агрессивная наступательная линия заходит в тупик, на Западе начинают вспоминать о дипломатии».

На фоне вчерашних слов министра о том, что рекомендация эвакуироваться из Киева остается в силе, Западу пора бы понять: вспомнить о подлинной дипломатии рано или поздно придется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Киева надо эвакуироваться: Сергей Лавров сделал резкие заявления по Украине

«Трамп договорился с Зеленским против России»: что на самом деле стоит за громкой версией