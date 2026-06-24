Ольга Бузова после выписки из больницы решила кардинально сменить имидж: «Почистила перышки»

Ольга Бузова оказалась в больнице, серьезно травмировав ногу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пока Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы ноги, звезда решила порадовать себя переменами во внешности. Телеведущая отправилась в салон красоты и вновь стала блондинкой. Однако новый образ понравился далеко не всем ее подписчикам.

О смене имиджа артистка рассказала сама. Бузова показала обновленную прическу и призналась, что пока не собирается расставаться со светлым оттенком волос.

«Почистили перышки. Освежили цвет и облегчили длину на лето, которое все же есть, несмотря на обстоятельства. Пока остаюсь в блонде, нам нравится», — сообщила Ольга.

Обновленный имидж Ольги Бузовой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В комментариях мнения поклонников разделились. Многие пришли в восторг от возвращения певицы к светлому образу: «Как же вам идет блонд. Я помню вас именно такой», «Блонд идет больше, чем этот тяжелый темный. Оля, ты в блонде как принцесса».

Однако нашлись и те, кто предпочитал видеть телеведущую брюнеткой: «Я ожидала увидеть темный цвет. Но это, конечно, ее выбор», «Мне кажется или окрашивание “клоками” какими-то», «Цвет совсем не ваш. Неужели не видно?», «Русый смотрится дороже», — считают пользователи Сети.

Многие поклонники пришли в восторг от возвращения певицы к светлому образу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После посещения салона Бузова записала для поклонников большое видео. Артистка призналась, что дома чувствует себя значительно лучше. По ее словам, сон постепенно пришел в норму, давление в порядке, а боли уже не такие сильные, как раньше. При этом по вечерам телеведущая все еще принимает обезболивающие препараты и продолжает ежедневную реабилитацию.

«Сплю я просто нереально. Я бы спала и спала. Сегодня в семь еле встала. То есть сон восстановился. Все. И джетлаг, я так надеюсь, что прошел. Болевые ощущения не такие сильные. Вечером я все равно пью обезбол, чтобы спокойно поспать. Сон восстановился. Давление в порядке. Аппетит есть. Еду на восстановление, на реабилитацию. Нужно заниматься каждый день, чтобы как можно скорее после того, как снимут швы, тело и нога пришли в форму», — объяснила телеведущая.

О смене имиджа артистка рассказала сама Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ольга не скрывала, что довольна новым образом. Она обратила внимание на светлые пряди с эффектом выгоревших волос и призналась, что ей нравится собственное отражение в зеркале. В то же время артистка откровенно рассказала, что эмоционально переживает последствия травмы и до сих пор пытается принять сложившуюся ситуацию.

Напомним, накануне Бузову выписали из больницы после операции на ноге. Несмотря на возвращение домой, восстановление продолжается. Артистке по-прежнему нельзя наступать на прооперированную ногу, а впереди ее ждет длительная реабилитация. Ранее телеведущая показывала, как под наблюдением специалиста учится передвигаться на костылях после травмы, которую получила вскоре после возвращения из Доминиканы.