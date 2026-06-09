В чем сила, брат? В физике!

У наших ребят четыре золотые и четыре серебряные медали. Фото: Пресс-служба Министерства просвещения России.

В общекомандном зачете сборная РФ вошла в пятерку сильнейших среди сборных из 27 стран.

Формула успеха

APhO-2026 (Asian Physics Olympiad) проходила в южнокорейском Пусане. Нашу команду в Шереметьево встречали как национальных героев: камеры, интервью, чествование. Гордиться есть чем - Азиатская олимпиада считается одной из самых сложных и престижных, и все участники нашей сборной - с медалями: четыре золота и четыре серебра.

Вообще-то российские школьники постоянно привозят награды высшей пробы с международных соревнований по разным дисциплинам. Из свежего «улова» - 4 золота и абсолютная победа на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны (проходила в Узбекистане в апреле). В марте юные математики привезли 2 золотые и 2 серебряные медали с 17-й Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics (Бухарест).

Впереди еще несколько самых главных предметных межнаров (сокращение от «международных олимпиад», так называют и соревнования наивысшего уровня, и их участников), так что общее число медалей за 2026 год подбивать еще рано. Однако в последние годы россияне выступают все лучше и лучше! В 2025-м наши сборные завоевали 115 медалей, в 2024-м - 103. Официальных мировых рейтингов не существует, однако неофициальные подсчеты ведутся. Так вот россияне сейчас - первые в Европе по числу золотых медалей. Если брать шире, то по большинству предметов Россия конкурирует с тремя государствами - Китаем (они сейчас первые), Южной Кореей и Тайванем.

СПРАВКА

Азиатская физическая олимпиада (APhO) - ежегодное соревнование для школьников по физике. Проходит с 2000 года. Россия участвует с 2011-го. В 2021-м и 2023-м наши сборные привозили полный комплект золота - по 8 медалей. APhO считается самой сложной, а самая престижная - Международная физическая олимпиада (IPhO). Так вот для юных физиков золото на IPhO - наивысшее достижение. Кроме того, за медали дают госпремию (1 млн рублей за золотую, за серебро - 500 тысяч, за бронзу - 400 тысяч). Плюс вознаграждение от региона (в Москве это полтора миллиона, миллион и полмиллиона). Премии выплачивают и тренерам, подготовившим медалистов.

Китай наступает на пятки

На APhO-2026 Россию представляли учащиеся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы (Долгопрудный, Московская область) Богдан Яйцевский, Александр Ахремов, Ярослав Доброхвалов, Ксения Карпович, Игорь Сорокин и Роман Воробьев (до восьмого класса учился в чебоксарском лицее № 3). А также ученик московской школы № 179 Иван Пругло и воспитанник лицея № 23 Калининграда Артем Еремин.

Роман Воробьев.

Игорь Сорокин.

- Олимпиада состоит из двух этапов: теоретического и экспериментального. В первом были три задачи из разделов механики, квантовой механики и волновой оптики. Во втором - на электронику и гидродинамику. Все очень интересные, - объяснил журналистам «кухню» Александр Ахремов. - Золотой медали я, конечно, очень обрадовался, хотя результат для меня ожидаемый - все-таки два года усиленной подготовки.

Александр Ахремов.

- Наши постоянные соперники - китайцы. Они примерно так же написали, как и мы, - добавил Богдан Яйцевский, тоже получивший золото. - Помимо олимпиады запомнилось общение с ребятами из других сборных - попрактиковался в английском, понравилась корейская кухня, культура. Впечатлил красотой буддийский храм, где мы были на экскурсии. Физика для меня - это жизнь. Почему именно эту науку выбрал? Наверное, потому что физика позволяет сложнее смотреть на простые вещи.

Богдан Яйцевский.

Москвич Иван Пругло признался, что увлечен физикой четыре года. Но прежде чем сделать окончательный выбор, участвовал во Всеросе (национальный этап олимпиады. - Ред.) чуть ли не по всем школьным предметам. Калининградец Артем Еремин - самый младший в команде. На Азиатскую олимпиаду он поехал в статусе абсолютного победителя (то есть был лучше всех в стране и в теоретическом, и в экспериментальном турах) Всероссийской олимпиады по физике - 2026 среди 11-классников и Всероса-2025 среди 10-классников.

Иван Пругло.

Артем Еремин.

СЛОВО ТРЕНЕРУ

«Результатом довольны»

Виталий Шевченко.

Виталий Шевченко, директор по довузовской подготовке МФТИ (Московского физтеха), руководитель и тренер сборной по физике:

- У нашей команды хороший результат, мы довольны. Думаю, с межнара в июле привезем все золотые медали. Завоевывать наивысшие награды на столь высоком уровне нашим ребятам позволяет системная работа государства. В частности, проведение Минпросвещения Всероссийских предметных олимпиад, в которые вовлечены миллионы школьников.

Одна за всех, и все за Ксению

Ксения Карпович оказалась единственной девушкой в сборной РФ. Мы посмотрели составы предыдущих лет - там вообще только парни. Похожая картина и с Международной физической олимпиадой (см. «Справку»). Впервые в составе сборной бы- ла девушка в 2007 году - Ксения Соловьева, причем завоевала золотую медаль. А в 2012-м московская школьница Александра Васильева взяла серебро.

Ксения Карпович.

- Испытываю чувство гордости за то, что представляла Россию на международной олимпиаде, - призналась Ксения. - Когда в седьмом классе у нас началась физика, она сразу мне понравилась , и я решила, что буду развиваться в этой области.

- Есть стереотип, что физика и математика не для девчат. Тебе это не мешает?

- Были некоторые трудности, связанные с подобными предрассудками, но мне удалось их преодолеть.

ШУТКА В ТЕМУ

Когда не учил физику, все вокруг кажется волшебством.

А вам слабо?

Большинство задач на физических олимпиадах больно заумные - без подготовки не поймешь даже условие. Но встречаются и, скажем так, бытовые. Например, на APhO-2019 была такая:

«Дан «волчок-перевертыш» - игрушка в виде полусферы со стержнем (или особой формы гироскоп). При раскручивании в определенном направлении вокруг вертикальной оси он внезапно останавливается, переворачивается и начинает вращаться в противоположную сторону. Требуется построить теоретическую модель движения волчка, используя динамику твердого тела (тензор инерции, уравнения Эйлера); объяснить, из-за каких особенностей распределения массы возникает опрокидывающий момент, и найти условия (критическую скорость), при которых происходит переворот».

КСТАТИ

Как стать менеджером

Все ребята из сборной - победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. На ВсОШ и происходит первичный отбор претендентов в сборные - обычно это порядка 200 десятиклассников. Из них потом выбирают 30, потом - 16, потом - 8. Эта команда едет на Азиатскую, а через месяц - на Международную физическую олимпиаду, но уже впятером (там другие требования). И вот она - самая престижная.

Параллельно с отбором с ребятами занимается команда тренеров из МФТИ. По подсчетам школьников, только на централизованные занятия - сборы, встречи с тренерами - уходит около тысячи часов. И примерно столько же каждый тратит на самостоятельную подготовку. Многие решают дома задания олимпиад прошлых лет - они есть в открытом доступе. Есть уникумы, перещелкавшие задачки всех-всех межнаров по физике начиная с самого первого, 1967 года.

Когда они все это успевают? Ведь еще 11-й класс, подготовка к ЕГЭ... Тут все просто: победители ВсОШ получают право поступления в любой вуз страны без вступительных экзаменов по квоте. Поэтому в школе последний год доучиваются по индивидуальному плану, а фактически упорно готовятся к олимпиадам.