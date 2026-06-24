«Лучше авто не бывает»: Россияне рассказали о своем отношении к праворульным авто

Многие россияне отметили, что их самих нисколько не смущает руль с правой стороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России оценят риски эксплуатации праворульных автомобилей. Планируется проверить, насколько опасны такие транспортные средства в российских условиях эксплуатации. При этом многие россияне отметили, что их самих нисколько не смущает руль с правой стороны, они уверены, что это дело привычки, поэтому уже пользуются или готовы приобрести в будущем праворульную машину. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU

Так, 29% опрошенных россиян сообщили, что готовы в будущем приобрести праворульный автомобиль. Респонденты отметили, что такая конструкция авто их не пугает, особенно если в такой комплектации машина будет дешевле, почему бы ее не взять. Кроме того жители Дальнего Востока отметили, что такие машины уже сейчас сильно распространены в их регионе и никто не сталкивался ни с какими проблемами.

Еще 9% заявили, что как раз сейчас пользуются таким авто и их все полностью устраивает. Или же такой автомобиль у них был в прошлом, и при вождении также не возникало никаких сложностей.

Россияне рассказали о своем отношении к праворульным авто Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Статистика ДТП на Дальнем Востоке говорит, что данные авто безопасны. Жил там 10 лет, естественно ездил на праворульных, лучше авто не бывает», - делится участник опроса.

«Два года езжу уже, никаких проблем ни с машиной, ни с эксплуатацией как по городу, так и по трассе, следующий автомобиль тоже буду брать с правым рулем», - говорит другой.

«Классные японские машины, если будет возможность – возьму такую», - кивает третий.

Однако 60% опрошенных россиян рассуждают более консервативно, они признаются, что не готовы взять машину с правым рулем, так как для них это непривычно, да и вся дорожная инфраструктура рассчитана на другие машины.

«Мы же не в Японии живем и не в Англии, зачем нам праворульный авто, это, как минимум, неудобно и непривычно», - говорит участник опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,3 тысячи человек.