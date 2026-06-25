Минута тишины Овечкина. Когда Александр Великий даст ответ о своем будущем в хоккее

Александр Овечкин. Фото: кадр из сериала «Минута тишины» (2025), реж. Илья Шеховцов / kino-teatr.ru

Есть возможность продлить истекающий контракт с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" и побить еще один "вечный" рекорд Уэйна Гретцки, а можно вернуться в Россию. А можно вообще завершить карьеру.

Контракт с "Вашингтоном" истекает 30 июня

«Ещё не решил. Когда определюсь? В июле», эту короткую фразу Александр Овечкин произнёс в мае 2026 года, отвечая на прямой вопрос журналистов о своём будущем. И это, пожалуй, главная интрига не только для поклонников великого российского хоккеиста, но и для него самого.

Пятилетний контракт хоккеиста с «Вашингтон Кэпиталс» истекает 30 июня 2026 года. Это то самое время, которое нужно Ови для окончательного принятия судьбоносного решения.

Эта короткая, но интригующая пауза сродни той самой «минуте тишины», которую объявляют спасатели при разборе завалов. И которая дала название сериалу, где по иронии судьбы сыграл и сам Овечкин. Любопытно, что именно в эти дни Первый канал принял решение вновь выпустить «Минуту тишины» на телеэкран.

Совпадение? Скорее всего. Но получилось символично.

Рекорды Александра Овечкина

А карьера Овечкина феноменальна. Двадцать с лишним лет назад 19-летний нападающий московского «Динамо» уехал в НХЛ. И личный музей Ови стал заполняться заокеанскими призами с сумасшедшей скоростью. Первый же сезон он набрал 106 очков и получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги.

В 2008-м — первый «Морис Ришар Трофи» за звание лучшего снайпера регулярного сезона. Всего таких призов у него будет девять — больше, чем у любого другого хоккеиста в истории НХЛ.

В 2018 году «Вашингтон» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, и Овечкин получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

А ещё ему предстояло то, ради чего двадцать шесть лет хоккейный мир не верил в чудо: «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы регулярных чемпионатов НХЛ.

К концу сезона 2025/26 на счету хоккеиста было уже 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006 — с учётом плей-офф. До абсолютного рекорда Гретцки по сумме регулярки и плей-офф — десять шайб. То есть один сезон, если его сыграть.

Возвращение возможно только в "Динамо"?

Играть ли — вот главный вопрос. Ещё в марте 2025-го в интервью «Спорт-Экспрессу» Овечкин сообщил: после контракта с «Вашингтоном», скорее всего, он вернётся в московское «Динамо» — клуб, в котором двадцать с лишним лет назад начиналась его карьера и за баскетбольную команду которого ещё в советские годы выступала его мама, олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина.

Возможны и другие варианты — от продления контракта с «Вашингтоном» ради того, чтобы добить тот самый рубеж в 1016 голов и закрыть последнюю незакрытую страницу, до тихого ухода со льда вообще. На вопрос «что будет?» ответа пока нет ни у журналистов, ни, по собственному признанию хоккеиста, у него самого. Есть только дата: июль 2026 года.

Ови уже стал тренером, но пока только в кино

В чем можно совершенно не сомневаться, так это в том, что какое бы решение ни принял Александр, в его дальнейшем успехе не приходится сомневаться. Даже если это будет и не хоккей. Бренд Овечкина сегодня настолько силён, что гарантирует успех практически в любом начинании.

Даже в кино, где Александр уже успел стать звездой после своего неожиданного камео в сериале «Минута тишины». Там Ови собрал не меньше внимания прессы, чем главный герой Евгений Цыганов и бизнесмен Владимир Потанин, выступивший наряду с Ильей Тилькиным со-сценаристом фильма.

Евгений Цыганов. Фото: кадр из сериала «Минута тишины» (2025), реж. Илья Шеховцов / kino-teatr.ru

Любопытно, что в этом сериале Овечкин выступил в не самом обычном для поклонников хоккея амплуа: в роли тренера героя Цыганова – бизнесмена Валерия Королева. Во время премьеры фильма в январе 2025 года это камео обсуждалось как обаятельный, но все же второстепенный сюжет на фоне центральной фигуры Цыганова и автобиографического материала Потанина.

А в августе 2025-го дочка Яндекса – кинокомпания «Плюс Студия» приобрела права на экранизацию биографии Овечкина для «Кинопоиска». Готовятся игровой байопик и документальный сериал. Александр явно готов завоевать не только хоккейное поле, но и телеэкран - и всё это происходит в эту интригующую паузу между Вашингтоном и Москвой.

Или, если угодно, между шайбой 1006 и 1016.