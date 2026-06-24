Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в Церкви Преображения Господня (Нижний храм) Храма Христа Спасителя пройдет отпевание, прощание и гражданская панихида по народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину. Начало в 10.30.

Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни. О последних днях народного артиста, его наследниках и завещании мы расспросили его невестку - Лидию Кудрявцеву.

- В четверг (25 июня) пройдет прощание с Михаилом Ивановичем. Потом - кремация. Урну с прахом мы планируем захоронить на Ваганьковском кладбище. Рядом с женой – Ларисой Лаврентьевной, - рассказала KP.RU Лидия Евгеньевна. - Такова была последняя воля Михаила Ивановича. Он не любил говорить о смерти, но, когда заболел, высказался на эту тему. Сделаем всё, как он хотел.

Михаил Иванович давно нигде не появлялся. После операции, которую ему сделали два года назад в Боткинской больнице, ему сложно было выходить на улицу. Он старался не обращаться к врачам, хотя надо было посещать онколога, но он отказывался, мол, сколько суждено прожить, столько и проживу. Больницы не любил, уговорить на обследование, было невозможно. Отказывался ложиться в стационар, поэтому ушел из жизни дома у меня руках. Он был близким мне человеком, почти как родной отец. Так получилось, что я единственная из семьи, кто был рядом (есть еще родственники, но они сейчас живут в Италии). Было непросто одной (Лидии Евгеньевне – 79 лет), но я справилась.

Михаил Ножкин был известен по фильмам 60-х... 70-х годов. Фото: кадр из фильма "Хождение по мукам"

Внебрачные дети Михаила Ножкина

- Я читала, что у Михаила Ивановича есть внебрачный сын - Михаил Колосов. Он не помогал?

- Я тоже читала про Колосова в Сети, но когда спросила Михаила Ивановича, он сказал, что это сын его старшего брата, который давно умер. Какая-то темная история. Может быть, ошибка молодости то ли брата, то ли всё-таки Михаила Ивановича. Подробностей не знаю. Но Михаил Иванович не считал Колосова своим сыном. Очень сердился, ругался, когда тот представлялся сыном Ножкина. Хотя у Михаила Иванович действительно есть внебрачный сын, который тоже Михаил. Но это другой человек. Ножкин его принимал, они общались. Признал ли его официально или нет, я не знаю. С этим мужчиной я разговаривала по телефону, он звонил.

- Надо же два сына, то ли вправду родные, то ли самозванные. И оба Михаила, как и Ножкин…

- Думаю, влюбленные в Михаила Ивановича женщины называли своих сыновей в его честь. Но за 54 года, что я являюсь членом семьи Ножкиных, ни разу не видела так называемых внебрачных сыновей моего свёкра. Хотя с Михаилом Ивановичем мы постоянно общались, и дома, и на работе были вместе. Я вела его спектакли, концерты, юбилейные вечера. По образованию я актриса, вместе с пасынком Ножкина Дмитрием (сын жены Михаила Ножкина от первого брака – Ред.) закончила ГИТИС в 1971-м. В театральном институте мы с Димой познакомились, поженились. Я наблюдала Михаила Ножкина на протяжении многих-многих лет. Он был прекрасным семьянином, очень ценил и уважал свою жену Ларису Лаврентьевну. Понимал и всегда подчеркивал, что благодаря жене он стал тем, кем он стал.

Лариса Лаврентьевна была старше на 17 лет, она была умной, образованной женщиной, вела его по жизни. У неё филологическое образование, она была редактором, работала завлитом в театре. Большая умница. Если у мужа по молодости были какие-то…прыжки «налево», она смотрела на это с позиции взрослой и умной женщины. Понимала, что артисты постоянно на гастролях, на съемках, в киноэкспедиции, мало ли что в поездках может случиться – человек грешен. Михаил Иванович любил жену, а она – его. Лариса Лаврентьевна посвятила ему жизнь. Михаил Иванович буквально купался в любви близких. Главное, что жена смогла создать доброжелательную, спокойную атмосферу в семье. У Ножкиных очень хорошая семья, где все помогали друг другу. Михаил Иванович заботился обо мне как о дочери и к Дмитрию, моему мужу, относился как к родному сыну, хотя тот его пасынок. Когда муж заболел, у него случился инсульт, Михаил Иванович устраивал его в лучшие больницы, очень нам помогал.

25 июня в Церкви Преображения Господня (Нижний храм) Храма Христа Спасителя пройдет отпевание, прощание и гражданская панихида по народному артисту РСФСР Михаилу Ножкину. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наследство и наследники Михаила Ножкина, завещание артиста

- Как думаете, Михаил Иванович оставил завещание? Если внебрачные сыновья не признаны официально, то у Ножкина нет прямых наследников…

- Думаю, он написал завещание. Но мы ещё не разбирали бумаги. Поэтому не знаем его волеизъявления. Хотя не исключаю, что кто-то из «наследников» объявится. Будем смотреть. Ножкин не был богатым человеком. Да, есть квартира в районе метро «Аэропорт» и дача в Подмосковье. Но это не так много по нынешним временам, тем более, если учесть, сколько Михаил Иванович работал. Он был бессребреником, часто выступал бесплатно. Так много работал, что я удивлялась, когда он успевал писать стихи. Скромный, интеллигентный человек. Он был ребенком войны, в 4 года уже выступал в госпитале перед ранеными. Об этом он рассказывал в своей автобиографии. Родился в Яузской больнице на Таганке, его мама работала в госпитале. Он из простой, но очень хорошей дружной семьи. Он прожил красивую, интересную жизнь, много где успел побывать. Очень дорогой и близкий человек, которого я вспоминаю только с благодарностью.

Михаил Ножкин сыграл главные роли в культовых советских фильмах «Судьба резидента», «Освобождение», « Хождение по мукам». А всего в его фильмографии около 20 картин. Он был автором гимна «Бессмертного полка», его песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» часто исполняют в патриотических концертах.