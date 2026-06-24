Зеленский и Урсула фон дер Ляйен вляпались в новый скандал: в секретном чате перемывали косточки Трампу и строили планы борьбы с США

Зеленский вляпался в неприятную историю. На этот раз в компании с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

— Так они называли меня желтой рыбой?..

— Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!

— Так они называли меня лягушкой?..

— Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!

Мультфильм "Маугли"

Это смешно, но украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский вляпался в очередную неприятную историю. На этот раз хотя бы не сам по себе, а в компании с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и своими европейскими союзниками и подельниками канцлером Мерцем, президентом Макроном, премьером Мелони и ныне подавшим в отставку премьер-министром Британии Стармером. Жестокую взбучку им может устроить президент США Дональд Трамп.

- В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера, - сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

А дело в том, что через некоторое время после того, как нынешнего «просрочку» Зеленского чуть ли не пинком выкинули из Овального кабинета и «европейская делегация» бросилась его спасать, и после их совместного посещения Белого дома в августе 2025-го вся вышеперечисленная «стая товарищей» организовала свой секретный чат и в этом междусобойчике обсуждала, что им делать с Трампом, как противостоять американской политике в отношении Украины, как бороться с желанием американского президента наладить контакты с Кремлем. По данным немецкой газеты, эту неформальную, но активную структуру сами ее участники немудрено назвали «вашингтонской группой».

И, судя по всему, обсуждения там шли откровенные – из тех, которые нельзя выносить на широкую публику. Во всяком случае, когда европейский омбудсмен Тереза Анжиньо решила провести расследование, тогда сначала Еврокомиссия отказалась опубликовать содержание разговоров в чате по запросу нидерландской организации Follow the Money, а потом в доступе было отказано и ей самой, причем, с много говорящей формулировкой, что публикация чатов «нанесет ущерб международным отношениям Евросоюза с третьими странами». Поскольку тематика проходящих в чате дискуссий касалась только одной так называемой «третьей страны», а именно – США, то нет никаких сомнений в том, отношения с кем могут эти публикации испортить. Особенно приготовиться наверняка следует словоохотливому и не следящему за тем, что он говорит, Макрону и украинскому «просрочке» с его неистребимой страстью и неуемной тягой к публичному шутовству в духе КВН. Как же, помним Зеленского в феске: «Эрдоган – усатый таракан!» ради того, чтобы посмешить своих европейских союзников. Зеленский наверняка не раз и не два прошелся по Трампу, припомнив и его нелогичность, и многочисленные повторы в речи, свойственные пожилым людям.

Как тут не вспомнить эту знаменитую сцену из мультфильма «Маугли»?! Решительно невозможно не вспомнить.

Трамп, скорее всего, ознакомлен с содержанием разговоров в этом чате, но если их вынесут в публичную сферу, и выяснится, что над ним смеялись и издевались, унять его ярость, помня его злопамятность и самовлюбленность, будет практически невозможно. Последствия этого прогнозировать просто невозможно. И если выяснится, что «просрочка» там засветился в амплуа паяца «по Трампу», то останется только сказать: «Беги, Зеля, беги!»

И выстрелить из пистолета.

Не обязательно стартового.

Можно в Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трамп договорился с Зеленским против России»: что на самом деле стоит за громкой версией

Мадьяр опустил шлагбаум на пути Украины в ЕС: Зеленский еще вспомнит добрым словом Орбана

Туск выдохнул, узнав, что Зеленский не приедет: Польша показала, как на самом деле относится к Украине