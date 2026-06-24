«Детям интересно внимание, искренность, настоящесть!»: Анастасия Волочкова рассказала о концерте для пациентов онкоцентров, воспитании музыкой и исполнении мечты

Анастасия Волочкова пришла в студию радио «КП» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Концерт «Все лучшее взрослым и детям» пройдет 27 июня на сцене московского театра Эстрады. Придумал эту историю продюсер, артист, голосом которого десятки дет говорил Хрюша из передачи «Спокойной ночи, малыши», Андрей Удалов. Для ребят, которые, к сожалению, сейчас являются пациентами онкологических центров, выступят знаменитые артисты Среди них и Анастасия Волочкова, которая пришла в студию радио «КП» с Андреем Удаловым, чтобы рассказать об этом событии.

Мечта о школе

- Андрей, расскажите, как вам пришла в голову идея такого концерта?

Андрей Удалов:

- Много лет я работал с Хрюшей. И с Валентиной Михайловной Леонтьевой, и с дядей Володей Ухиным, и с Ангелиной Вовк, которой я очень обязан в своей жизни.

И мы часто выезжали на гастроли с детскими программами, вместе с композитором Владимиром Шаинским. Я был с Хрюшей, Спартак Мишулин был в костюме Карлсона, Владимир Яковлевич Шаинский со своими песнями, Клара Румянова с песнями из мультфильмов. А Таня Веденеева или Ангелина Вовк или тетя Валя Леонтьева были ведущими.

Во время гастролей у меня оставалось время и я очень тихо, никому не говоря, выяснял, где детская больница и просто с Хрюшей приходил к больным. К детям, которые не могут из-за болезни придти на концерт.

Как-то в Оренбурге пришел в палату интенсивной терапии в онкологический центр. Там лежала девочка шести лет. Она должна была пойти в первый класс, но у нее был страшный диагноз – саркома легкого. Доктор сказал – ты знаешь, этой девочке пять дней прогноз, не больше. Я вошел с Хрюшей, и мы принесли с собой букварь… А у нее там были трубки везде – в горле, в животе, девочка не кушала, она ни с кем не общалась уже…

Хрюша с ней заговорил, она написала первую букву, мы с ней полтора часа поговорили, она рассмеялась. Вы знаете, эта девочка прожила еще полтора месяца. Она думала, что пойдет в первый класс, жила этой надеждой.

Конкретно после этого случая я начал делать такие детские программы. Шесть лет они проходили в Кремлевском Дворце. Но туда, к сожалению, нельзя привезти детей с кислородным оборудованием, это очень сложно. И мы решили провести концерт в Театре Эстрады, который открылся после ремонта. Переговорил с дирекцией Театра Эстрады, с Геннадием Викторовичем Хазановым, который любезно согласился нас принять.

Анастасия Волочкова рассказала о концерте для пациентов онкоцентров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В чем особенность концерта в этом году?

Андрей Удалов:

- Наше мероприятие называется «Все лучшее – детям». Поскольку у меня в этом году юбилей – 55 лет , я подумал, что самым лучшим творческим отчетом для меня будет доброе дело. Мы специально привезем детей из практически всех наших онкологических отделений детских больниц. Тех, кто находится в ремиссии или кому позволят доктора. Для того, чтобы они насладились прекрасным походом в самое сердце Москвы, посмотрели удивительный концерт, который будет их стимулировать к выздоровлению. К жизни. Театр Эстрады позволяет пригласить еще не только самих пациентов, но и тех, кто их лечит, и тех, кто их обслуживает. Ведь в этом отряде спасения есть очень много бойцов невидимого фронта. Придут и семьи с детьми и врачи, и медсестры, и персонал.

Воспитание танцем и музыкой

- Анастасия, вы сразу согласились участвовать в этом мероприятии?

Анастасия Волочкова:

- Сотрудничать с Андреем Удаловым для меня большая честь и радость. Это великий человек. И когда Андрей меня пригласил для участия в концерте, у меня не было ни малейшего замешательства. Потому что нас с Андреем объединяет любовь к детям. У меня есть своя определенная позиция человеческого характера. Детям, которые находятся на грани жизни и смерти, нужен праздник. И такой праздник может этому ребенку запомниться.

Анастасия Волочкова пришла в студию радио «КП» с Андреем Удаловым Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Удалов:

- Вы знаете, что еще немаловажно. Ведь мы приглашаем и детей, у которых все нормально со здоровьем. Можно купить билеты, и все деньги, конечно, пойдут на помощь детям.

Можно придти и подарить нашим гостям из больниц какой-нибудь сувенир — фламастер, флешку, наушники… Необходимо показать деткам, которые находятся сейчас в ремиссии, и деткам, которые находятся на лечении, что они такие же, как и обычные здоровые дети. К сожалению, барьер все равно возникает, когда эти дети приходят в школу. И это очень обидно, что взрослые не умеют иногда своим здоровым детям объяснить, что эти ребята выглядят немножечко иначе, они прошли сложное лечение и у них нет такой прически, как у всех, тем не менее, они такие же дети…

- Анастасия, как еще можно влиять на воспитание детей?

Анастасия Волочкова:

- Важно воспитание музыкой и танцем. Потому что музыка и танец живут в душе каждого человека. Вот вы говорите – культура, воспитание, искусство. Очень мудрые люди говорили о том, что, если хочешь уничтожить страну, уничтожь в ней культуру. Поэтому эту культуру нужно сохранять. Андрей подтягивает уровень культуры до большой высоты. Мы живем в таком мире, когда жизнь может быть очень недолговременной, но Андрей помогает продлевать жизнь детям…

Нас, артистов, попросили в антракте остаться в зале, чтобы они могли дать автограф и сфотографироваться с детками. С одной стороны, это какая-то малость. А с другой стороны, я точно знаю – это не малость. Это великая вещь для детей. Сама сейчас после операции тяжелейшей, с пересадкой тазобедренного сустава. Но я уже на сцене, превозмогла боль. И пару дней назад, после выступления, ко мне приходили дети и показывали мне открытки 10-летней давности – Анастасия, вы нам давали автограф, вы нам не отказали.

И мы, артисты, будем в антракте фотографироваться с детьми и с их родителями, с врачами, с воспитателями, со всеми столько, сколько будет нужно. И поверьте, это не будет мелочью.

Андрей Удалов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Что еще ждет зрителей этого концерта?

Андрей Удалов:

- У нас будет специальный уголок, где можно будет получить экспресс-консультацию у врачей. Конечно, там не будет медосмотра, но какие-то общие вопросы по профилактике, по предупреждению, по каким-то таким коммуникациям можно будет решить.

- Анастасия, скажите, а какой у вас будет номер, что вы покажете?

Анастасия Волочкова:

- Это будет номер под названием «Сакура», я исполню его с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным. Вы знаете, у Андрея появилась замечательная идея моего взаимодействия с замечательным танцовщиком, премьером Большого театра, Денисом Родькиным,. И, если это случится, то это будет очень знаковое такое событие в мире русского балета.

Ждем всех!

- Кто еще будет выступать и какие сюрпризы подготовили?

Андрей Удалов:

- Это мировая звезда, знаменитый клоун Юрий Куклачев и его пушистые питомцы.

Анастасия Волочкова:

- О! Я привезу своего котика Ричи рыженького.

Андрей Удалов:

- Это выдающаяся русская балерина Анастасия Волочкова. Премьер Большого театра Денис Родькин. Он покажет номер из спектакля Большого театра «Мастер и Маргарита». У нас споет Лариса Долина песни композитора Евгения Крылатова и Владимира Шаинского. У нас будет Ксения Георгиади – это певица, по которой очень многие соскучились. Она споет песню из фильма «31 июня». У нас будет Антон Зацепин – замечательный артист, певец. У нас будет совершенно потрясающая оперная певица и основной голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Помимо популярной песни, которую она исполняла в «Мираже», она еще споет оперную арию. У нас будет солист Ла-Скала Виктор Спрошев. Очень надеемся, что выздоровеет Вероника Долина, так что у нас будет две Долиных – Лариса и Вероника Аркадьевна. Будет дуэтный номер. Мужскую часть дуэта будет исполнять совершенно новое имя на нашей эстраде – Евгений Моисеев, а женскую часть дуэта будет исполнять певица, которую мы все очень ждем. Это мегазвезда. Я не буду называть имя – приходите, вы все услышите и увидите. Будет Раиса Саид-Шах – великолепная певица, но она еще является, кстати, старшим преподавателем по эстрадному вокалу Гнесинского училища и она ученица Иосифа Кобзона. Будут молодые певцы. Обещал зайти Нелето. Будет Мария Лунина, рок-певица и восходящая звезда. Чуть не забыл сказать про Дарью Антонюк! Я считаю одной из самых выдающихся сейчас современных исполнительниц.

В гостях у "Комсомолки" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Анастасия, а кто сейчас востребован у детей?

Анастасия Волочкова:

- Дело не в востребованности. Детям интересно внимание, искренность, настоящесть. Я прошла в своей жизни настоящий ад, настоящую травлю, но вопреки всему шла вперед и доказывала зрителям свою причастность к балетному миру. Да, я вошла в историю, вот как бы кто ни крутил, я вам хочу сказать – мои золотые, это неоспоримый факт, я вошла в историю как настоящая русская балерина! И я этим горжусь!

Вот мы пришли в эту студию и говорим о серьезных проблемах детей, о социальных моментах. Вы думаете, это будут так транслировать? Нет. «Комсомольская правда» будет транслировать. А остальные дождутся, когда мы где-то споткнемся и напишут про чьи-то трусы, про то, кто с кем спит, вот что интересно.

В завершение своего манифеста хочу вам сказать о том, что я могу быть примером для многих детей и для молодежи. Примером человека, который в пять лет захотел стать балериной. И это была не мечта, а цель!

Анастасия Волочкова рассказала о концерте для пациентов онкоцентров, воспитании музыкой и исполнении мечты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Тяжело было договариваться с таким количеством звезд?

Андрей Удалов:

- Нет. Я звонил своим друзьям, они знали, что я очень редко кого-то прошу, потому что я нечасто делаю программы, а уж если я прошу, то действительно это надо. Поэтому не было ни одного отказа. Кира Туриченко не смог, но у него просто концерт с «Иванушками»…

Все согласились с дорогой душой, ни одного отказа не было, ни одного «я посмотрю, я подумаю».

Если вы с нами на одной волне и если для вас самым ценным является человеческая жизнь, жизнь наших ближних, жизнь наших дальних и вообще просто жизнь в принципе, если вы добры, если вы с чувством юмора, если у вас есть время и возможность, пожалуйста, приходите к нам в Театр Эстрады 27 июня в 19-00 часов.