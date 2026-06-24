Зеленский объявил, что победил и предотвратил войну с Белоруссией: то, что его слова противоречат законам физики, его не смущает

Зеленский выдвинул ультиматум президенту Лукашенко Фото: REUTERS.

Ой, что делается! Что делается! Зеленский победил Белоруссию! А вы не знали, да? Я вот только не знаю, какие лавры ему больше по нраву – победителя или миротворца. Потому что он не только победил, но еще и предотвратил войну Украины с Белоруссией, фактически вытащив лавры миротворца из кармана у Трампа, пока тот закрутился с Ираном.

В общем, вы же помните, что украинский «просроченный» «окурок-наркоман» Вован Зеленский, считающий себя президентом Украины, выдвинул ультиматум президенту Лукашенко с требованием в недельный срок убрать какие-то привидившиеся ему вышки-ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии, которые якобы используются Россией при ударах «геранями» по территории Украины, и дал Минску на это недельный срок, по истечении которого пригрозил, что Украина сделает это сама.

Неделя истекала в пятницу. Лукашенко на ультиматум никак не отреагировал, занимаясь делами республики и готовясь к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Зеленский нервничал и повторял свои угрозы, и вот, наконец, сегодня он … записал голосовое сообщение для журналистов, в котором рассказал, что он победил.

- Добрый день, уважаемые журналисты. У вас очень много вопросов относительно Беларуси, того, что происходит, что с ретрансляторами, работают они или нет. Итак, по имеющейся информации, которую мне докладывал главнокомандующий, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси, - вдохновенно врал «просрочка». - Демонтированы они или нет, я, честно говоря, пока не знаю, однако мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и получаю ежедневные доклады. Факт остается фактом: ретрансляторы на сегодняшний день не работают.

Фух! Вот прямо отлегло у многих, да? А никого не смущает, что обычное живое общение с журналистами, на которое «просроченный» всегда идет с живостью, подпитанной некими стимуляторами, Зеленский заменил на голосовое сообщение? Уж не потому ли, что в этом случае ему гарантированно не зададут ни одного вопроса, а, следовательно, не поймают на лжи.

Лукашенко на ультиматум никак не отреагировал Фото: REUTERS.

Замечательное я тут выступление явно специалиста Александра Зимовского прочитал в канале «Рамзай» в отечественном мессенджере МАХ. Половину, как и следует гуманитарию, коим являюсь, честно признаюсь, не понял. Но из понятого уяснил, что по физике у Зеленского в школе, если по справедливости, точно должна была быть двойка. В общем, «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн».

- Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы, - пишет Зимовский, употребляя там еще много терминов и называя формулы, но я вас утомлять не буду, цитируя только то, что могу понять сам, а, значит, и все. - Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень.

Более того, как разъяснил Зимовский, размещение таких передатчиков парализует штатную работу систем безопасности Белоруссии, на что не пойдет ни одно государство. Есть и еще куча всяких технических особенностей, что делает такую работу вышек-ретрансляторов для обеспечения наводки дронов невозможной, а «наземную навигацию технически бессмысленной». Потому что физика ничьим желаниям не подчиняется.

Но где физика, а где, сами понимаете, Зеленский. Сам придумал, сам решил, сам спас и всех победил. Еще и войну предотвратил. Какой молодец! Наверное, ждет, что его сейчас похвалят на Западе, хотя фактически «просроченный» просто технично свалил в сторону и отработал задний ход. И как удобно – мол, не знает, как там и что, но его там больше нет, а он перемог. И все поверили.

Это ему повезло, что он такой фокус провернул со спокойными и очень уравновешенным, имеющим гигантский опыт управления государством Лукашенко. С гонористыми поляками или обидчивыми венграми за такой кунштюк его бы уже давно призвали к ответу. И пришлось бы отвечать за свою провокацию по полной.

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