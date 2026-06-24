Новый вид вклада — это очередная попытка властей стимулировать нас копить вдолгую Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду Госдума сразу во втором и третьем чтениях закон о появлении в России договора жилищных сбережений. Проще говоря, с 2027 года в банках можно будет открывать так называемые «жилищные вклады». Они будут отличаться от обычных. Сейчас расскажу, как именно.

ЦЕЛЬ ЖИЛИЩНОГО ВКЛАДА — ПОКУПКА ЖИЛЬЯ

Новый вид вклада — это очередная попытка властей стимулировать нас копить вдолгую. В данном случае, на покупку или строительство жилья. В линейке банковских вкладов этот продукт должен появиться с января 2027 года. Вот какие у него будут отличительные особенности:

- Срок не менее трех лет;

- Пополнение возможно в любой момент;

- Снятие — не ранее, чем через год (подробнее — ниже);

- Застрахована будет сумма до 10 млн рублей;

- Ставка будет определяться договором (на усмотрение банка);

- Потратить деньги можно будет только на покупку или строительство жилья.

Задумка интересная. Во многих странах мира есть подобные целевые накопительные продукты. И они неплохо себя зарекомендовали. В большинстве случаев это выгодно и клиентам, и банкам. Первые двигаются к своей цели, а вторые в результате получают вкладчика, который потом превратится в бабочку заемщика.

«Запуск системы жилищных сбережений является механизмом «выращивания» ипотечных заемщиков. Гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За эти несколько лет, что человек будет копить деньги на этом вкладе, банк к нему присмотрится, оценит его платежную дисциплину (то есть, как регулярно тот вносил деньги на пополнение вклада) и сможет предоставить более выгодные условия по жилищному кредиту. Тем не менее у этого нового инструмента есть несколько нюансов, о которых лучше знать до его оформления.

Потратить деньги можно будет только на покупку или строительство жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

МИНУСЫ ЖИЛИЩНОГО ВКЛАДА: МОЖНО ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ПРОЦЕНТЫ

Главной «морковкой» жилищного вклада по идее должны стать повышенные процентные ставки. Ведь банк будет понимать, что эти деньги с ним надолго. А значит, можно чуть расщедриться и дать вкладчику больше. Другой вопрос — что сейчас мало кто из банков возьмет на себя риск фиксировать какую-либо ставку доходности на длительный срок. Поэтому вполне вероятно, что ставка по такому виду вклада будет переменной — привязанной к инфляции, росту цен на недвижимость или ключевой ставке. Но это каждый банк будет решать самостоятельно, оглядываясь на экономическую ситуацию и то, что делают конкуренты. А вот условия досрочного погашения прописаны довольно жестко.

- Договор можно расторгнуть досрочно без потери процентов, но не ранее чем через полтора года после его заключения. Также средства со всеми накопленными процентами можно будет получить, если вкладчик расторгает договор досрочно, но не ранее чем через год с даты его заключения, и направляет накопленные средства на улучшение жилищных условий, а также если банк отказывается выдать кредит по договору по истечении срока накопления, - говорится в сообщении Центробанка.

В остальных случаях, как поясняют в ЦБ, если при прекращении договора средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, проценты по вкладу выплатят по ставке «до востребования» (обычно это 0,1% годовых).

СТОИТ ЛИ ОТКРЫВАТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВКЛАД?

Эта история закрутится только с 2027 года. Поэтому сначала надо посмотреть, насколько щедры будут банки и насколько активно будут привлекать клиентов по этому виду вкладов. Скорее всего, первые роли будут играть банки с большими ипотечными портфелями, для которых важно «выращивать» себе новую клиентуру.

Пока самый явный плюс нового вклада — это более высокая страховая сумма. Напомню, обычные вклады застрахованы всего на 1,4 млн рублей. А в большинстве крупных городов этого даже на минимальный первоначальный взнос по ипотеке не хватит.

Тем не менее этот продукт можно вполне использовать в дополнение к обычным вкладам. Если стоит цель купить в ближайшие годы квартиру, то половину свободных денег можно отправлять на обычные вклады или в другие финансовые инструменты, а другую половину — на специальный жилищный вклад. Во-первых, это будет стимулировать самого потенциального покупателя жилья. Во-вторых, в банке будет формироваться положительная клиентская история.

Кстати, никто не обязывает человека брать ипотеку именно в том банке, где был открыт жилищный вклад. По истечении срока вклада их можно перевести в другой банк — для оформления ипотечного кредита или для погашения действующего.

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