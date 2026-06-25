Вся ваша жизнь - в руках чужака: как сдать телефон в ремонт и не переживать за деньги и данные

Прежде, чем отдать телефон в чужие руки, убедитесь, что все ценное «переехало» в безопасное место Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смартфон уже давно не просто гаджет. Это полноценное продолжение руки, а местами и нервной системы. В нем вся жизнь: от фотографий любимого пса до банковских приложений. А еще «Госуслуги» с доступом ко всем нашим документам.

И вот в один «прекрасный» момент этот кладезь информации летит на асфальт, экран накрывается паутиной трещин, батарейка начинает садиться по пять раз на дню, а динамик предательски дребезжит во время деловой беседы.

Казалось бы - просто отдать мастеру, и дело с концом. Но самое интересное, что многие из нас даже экран блокировки кодом не защищают. Или используют тот самый графический ключ - букву «Г», «С» или спираль-улитку, которую можно подглядеть в метро и запомнить с одного взгляда. А внутри в это время открыты все аккаунты, привязаны карты, и секретные SMS-коды приходят на него, на родненький. Поэтому ремонт - это тот момент, когда паранойя становится нашим лучшим другом.

Как подготовить телефон к визиту в сервис, чтобы не разориться и не потерять доступ к собственной жизни? Рассказывает Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

ПРАВИЛО НОМЕР НОЛЬ: ДАННЫЕ НА ВЫНОС

Прежде, чем отдать телефон в чужие руки, убедитесь, что все ценное «переехало» в безопасное место. Это называется умным словом «бэкап» (резервное копирование, - Ред.). Идеально, если эта функция была настроена в самом начале, еще когда вы только распаковали новенький гаджет.

Смартфон уже давно не просто гаджет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Разумнее настраивать резервное копирование с самого начала использования смартфона, - советует Ольга Дайнеко. – Идеальный вариант - когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать - обязательно проверьте, что эти резервные копии открываются. А важную, конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе - удалите то, что уже перенесено в хранилище.

ПАРОЛЬ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НАРИСОВАТЬ

Графический ключ - штука удобная, но, как уже говорилось, слишком предсказуемая. К тому же мастера нередко просят снять блокировку для диагностики динамика или экрана.

- Поэтому важно, чтобы доступ к данным на смартфоне был закрыт от посторонних, - говорит Ольга Дайнеко.

Вот что можно сделать для этого:

- храните пароли не в браузере или заметках, а в защищенной программе (менеджере паролей) под главным ключом. Его можно найти в магазин приложений (RuStore или App Store), вбив в поиск «менеджер паролей». Можно поставить Kaspersky Password Manager или встроенный парольный сейф от Яндекса.

- Включайте режим ремонта (на разных телефонах он активируется по-разному, инструкцию для своего мобильника ищите в интернете)

- Поставьте разные ПИН-коды на вход в банковские приложения, госуслуги и мессенджеры.

Храните пароли не в браузере или заметках, а в защищенной программе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНОЕ - ВЫЙТИ ОТОВСЮДУ

Это действие, которым многие пренебрегают. Мы просто гасим экран и думаем, что приложения закрылись. А они нет. И мастер, включив телефон, может случайно (или не очень) оказаться в вашем аккаунте маркетплейса или, что гораздо хуже, в «Госуслугах».

- Перед сдачей обязательно выйдите из всех приложений, в которых вы авторизованы. Это социальные сети, портал Госуслуги, банковские приложения и другие, - напоминает Ольга Дайнеко. - Просто свернуть программу недостаточно - это как закрыть дверь, но оставить ключ в замке.

СИМ-КАРТА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ОТПУСК

- Для ремонта любого вида и сложности «симка» не нужна - это железное правило. Поэтому извлеките сим-карту из телефона, - рекомендует эксперт. - Без нее не получится пройти двухфакторную аутентификацию (это когда для входа нужен не только пароль, но и код из смс, - Ред.), нельзя получить коды подтверждения операций.

IMEI – ПАСПОРТ ВАШЕГО ГАДЖЕТА

Перед тем, как расстаться с устройством, загляните в настройки или на коробку от телефона и запишите уникальный идентификатор - IMEI. Это, по сути, паспорт аппарата.

- Этот номер позволит выявить подмену телефона после ремонта, - говорит наша собеседница. - Случаи, когда устройство подменяют - случайно или специально, - увы, бывают.

Имея на руках записанный IMEI, вы легко докажете, что чужой «кирпич» - не ваш.

НЕ ВСЕ СЕРВИСЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Выбирать мастерскую по принципу «где дешевле» или «кто ближе к дому» - так себе идея. Скупой, как известно, платит дважды, а неосторожный остается без денег и нервных клеток.

Вот на что советует обратить внимание Ольга Дайнеко:

- Официальная регистрация

Сведения о юридическом лице или ИП должны быть в открытом доступе - обычно их размещают на стенде информации прямо в сервисе.

- Срок работы

Оцените, как долго компания ведет деятельность. Чем дольше, тем лучше, но это не единственный ориентир.

- Реальные отзывы

Не ленитесь почитать, что пишут клиенты, - желательно на независимых площадках (онлайн-картах, сайтах-отзовиках), а не на веб-странице самого сервиса.

- Сопроводительные документы

Обязательно оформляйте договор или акт приема-передачи с подробным описанием всех дефектов и внешнего вида устройства. Без бумажки - рискованно.

- Гарантия на работы

Она тоже должна быть прописана, а не существовать на словах.

Главное: если вам говорят «да мы так все сделаем, без бумажек» - лучше сразу поискать другое место.

Если на вашем телефоне все-таки оставались какие-то пароли, смените их Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТЕЛЕФОН ВЕРНУЛСЯ: ПРОВЕРЯЕМ И МЕНЯЕМ ПАРОЛИ

Итак, гаджет снова у вас, экран сияет, динамик налажен. Но расслабляться рано. Вот два шага, которые нужно сделать в первую очередь:

1. Запустите антивирусное программное обеспечение и просканируйте телефон

2. Если на вашем телефоне все-таки оставались какие-то пароли, смените их

- В первую очередь это пароль блокировки экрана и те, что использовались через автозаполнение в браузере, - объясняет эксперт. - Это не вопрос недоверия к мастеру, а обычная цифровая гигиена. Мало ли, к какому компьютеру подключался ваш телефон для диагностики.

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