Выбор сделан! Результат - отличный: Сыновья Петросяна, Мироновой, Лазарева, Авербуха нашли любимое дело

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух с сыном Львом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дети звезд школьного возраста часто меняют увлечения, то есть кружки и секции. Знаменитости перед отпуском подвели итоги прошедшего учебного года, сообщив об успехах детей в их увлечениях и о том какие кружки и секции их наследники планируют продолжить посещать с сентября. А некоторые и сегодня занимаются, потому что очень нравится. Сайт KP.RU рассказывает о кружках и увлечениях детей обсуждаемых звезд.

СЫН МИРОНОВОЙ

Федору Миронову шесть с половиной лет, и он не поддается на уговоры мамы сделать хотя бы небольшой перерыв в тренировках на летних каникулах. Федя настроен решительно - он мечтает стать профессиональным теннисистом, поэтому расписание съемок и спектаклей актрисы Марии Мироновой теперь формируется с учетом каникул сына. На осенних и летних каникулах Федор тренируется в теннисной академии Рафаэля Надаля в Испании на Майорке. Мама рядом на каждой тренировке. Все остальное время тренировки - дома в Москве, до или после занятий в школе. Еще год назад Федор Миронов делал первые успехи в фигурном катании в Академии Евгения Плющенко - занимался три года, ушел по своему желанию, так как загорелся теннисом.

Мария Миронова с сыном Федором, который решил стать теннисистом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

За последние 10 месяцев ребенок переключился на теннис, да так успешно, что выигрывает детские турниры. Это дорогой вид спорта, и теперь у мамы актрисы главные вложения в теннисную карьеру сына - оплачивает ежедневные индивидуальные тренировки, занятия в летнем лагере. В июне 2026 года в летнем теннисном лагере Рафаэля Надаля у Феди уже есть победа в детском международном турнире в своей возрастной группе. Главного болельщика, маму Марию, переполняют чувства: «Мы это сделали! Федя стоически играл под палящим солнцем + 32 три часа. И все-таки выиграл главный приз академии Рафаэля Надаля. Русские спортсмены все выдержат!» Мария Миронова рассказала: «Федю практически сразу отобрали в академию к Рафаэлю Надалю, сын съездил туда и сразу взял приз. На тот момент, когда он приехал к ним в лагерь, занимался всего 4 месяца. Испанцы очень ценят детей, которые только начали и уже играют на уровне тех, кто обучается несколько лет. Мы занимаемся спортом каждый день по инициативе Федора, и два раза в месяц по воскресеньям уже играем турниры». Каждый день в июне и в июле у Федора Миронова тренировки со сплит-партнером Надаля.

Федор Миронов с трофеем этого лета. И на корте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

СЫН ЛАЗАРЕВА

11-летний Никита Лазарев успевает все - его круг интересов разнообразен, и он успевает все на отлично. Папа певец Сергей Лазарев им очень гордится. Ребенок в этом году закончил на отлично пятый класс. Параллельно занимался программированием - Никита уже не первый год занимается этим направлением дополнительно: нравится и получается. Параллельно мальчик увлечен творчеством - он танцует в театре-студии «Тодес» уже пятый год, там же занимается его младшая сестра Анна. Недавно был отчетный концерт. Никите и Ане в зрительном зале аплодировали пара, бабушка, племянница с женихом и другие члены семьи. Никита Лазарев считает, что танцы и вокал - это хобби. А вот профессию он выберет серьезную: возможно, что связанную с программированием.

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочерью Анной. Дети артиста еще и поют. Фото - телеканал «Россия»

ВНУЧКА ДОЛИНОЙ

14-летняя Александра Миончинская в начале этого лета с отличием окончила музыкальную школу. Бабушка девочки, певица Лариса Долина обещала поощрить старательную внучку. Саша сделала первый шаг к мечте о профессии. В общеобразовательной школе Александре учиться еще три года, и все это время она продолжит занятия вокалом, в том числе с педагогами в академии бабушки. Так как Александра готовится поступать на кафедру, которой заведует бабушка. Речь о кафедре эстрадно-джазового искусства Московского института культуры. В семье не исключают, что ребенок за три года сделает выбор в пользу другого творческого вуза.

Лариса Долина с внучкой Сашей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

СЫН ПЕТРОСЯНА

Вагану Петросяну 6 лет, он учится в частной английской школе и уже на каникулах, но до отпуска на море не намерен пропускать тренировки. Сын народного артиста Евгения Петросяна и его директора и супруги Татьяны Брухуновой серьезно увлечен хоккеем. Поэтому мама Таня чуть свет на ногах - сопровождает парня на тренировку. В конце учебного года родители поощрили сына за старания в учебе и любовь к спорту новой экипировкой. Быть может, Ваган не захочет продолжать творческую династию, а станет известным хоккеистом.

Ваган Петросян сам везет экипировку на хоккей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

СЫН АВЕРБУХА

Этим летом Льву Авербуху - сыну фигуриста, хореографа, продюсера Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой - исполнится пять лет. Пока доброжелатели в соцсетях отправляют ребенка к папе на каток, родители присматриваются и прислушиваются к интересам ребенка.

Мама мальчика рассказала KP.RU: «Левушке пока нравится больше заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта». Лев дома берет уроки игры на фортепиано, и мальчику нравится. А вот шахматные партии для Льва - отдельное удовольствие, тем более, что играть он намерен и в отпуске у моря. Такое увлечение - всегда под рукой.

ДОЧЬ ПЕЛАГЕИ

Дочь Пелагеи, кажется, уже пробует идти по стопам знаменитой мамы. В конце июня 9-летняя Таисия Телегина дала первый концерт! Несмотря на то, что ребенок только недавно начал брать уроки игры на фортепиано, ее педагоги решили - Таисия готова выступить перед публикой. Ну как недавно - года два! Концерт фортепианной музыки прошел в библиотеке-читальне. Даже афиша была - смотрите фото. Мама не только умилялась как зритель, но и исполнила несколько песен под аккомпанемент дочери. Заниматься Таисия захотела сама, и с удовольствием это делает даже на каникулах - ну пока не на море.

Дочь Пелагеи - Таисия Телегина и афиша ее концерта. Таисия на концерте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пелагея с ранних лет прививала дочке хороший вкус: «Мы с тобой не едим вредную еду, ну или делаем это очень редко. И также с музыкой. Она занимается на фортепиано, но я не настаиваю, чтобы дочь стала певицей. Если уж сама скажет, что ей ничего в этой жизни не надо кроме пения, то да. Способности у нее точно есть. А там посмотрим».

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