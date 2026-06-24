Ефрейтор Юрий ВАХРУШЕВ и Капитан Иван ФОМИНЫХ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне спецоперации: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат о ни не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам советовал предугадывать события: «Великие приключения начинаются от малых причин».

ДЕЙСТВУЕТ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Ефрейтор Юрий ВАХРУШЕВ

«Ефрейтор Юрий Вахрушев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Во время боевого дежурства, он получил с командного пункта информацию о движущихся в направлении российских позиций трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Действуя без промедления, Юрий отдал команду расчету на применение средств радиоэлектронной борьбы в результате чего беспилотные летательные аппараты противника были подавлены и потеряв управляемость упали на значительном удалении.

Благодаря своевременным действиям ефрейтора Юрия Вахрушева, удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения».

УНИЧТОЖИЛ ТРИ БРОНЕМАШИНЫ

Капитан Иван ФОМИНЫХ

«Командир минометной батареи капитан Иван Фоминых выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, подавлению огневых позиций противника, разрушению его опорных пунктов, укрытой живой силы и легкобронированной техники.

Во время выполнения боевой задачи один из миномётных расчётов подвергся атаке ударного беспилотного летательного аппарата противника, в результате которой был ранен один из командиров.

Фоминых, оценив обстановку, организовал эвакуацию раненого и принял на себя командование миномётным расчетом.

Благодаря профессионализму и грамотному руководству капитана Ивана Фоминых артиллеристами были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ и до пятнадцати националистов, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовых подразделений».